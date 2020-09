Koniec wakacji z podwyżkami na rynku działek budowlanych. Nowy raport

fot. Bankier.pl /

Po względnie stabilnym lipcu sierpień przyniósł falę podwyżek na rynku działek budowlanych – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Najmocniej wzrosła wycena 10-arowych parcel – w ciągu roku nawet o kilkadziesiąt procent.

W relacji do lipca najmocniej wzrosła wycena parcel budowlanych położonych w Gorzowie Wlkp., gdzie za sprawą wzrostu o 44 proc. po raz pierwszy w historii pomiarów, średnia cena ofertowa przekroczyła poziom 100 zł/mkw. Sprzedający oczekiwali tam średnio 134 zł/mkw.

Kilkunastoprocentowe wzrosty w skali miesiąca odnotowano, z kolei, w Białymstoku, gdzie sprzedający oczekiwali średnio 459 zł/mkw. (+19,2 proc. m/m) i Wrocławiu (średnio 543 zł/mkw.), gdzie średnia stawka po raz pierwszy przekroczyła 500 zł/mkw. Grunty budowlane leżące w stolicy Dolnego Śląska wyceniano w sierpniu średnio na 543 zł/mkw. (+12,7 proc. m/m).

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich w sierpniu 2020 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 348 114 Wrocław 543 800-1200 137 1200-2000 106 2000-5000 98 5000-10 000 111 10 000 i więcej 92 kujawsko-pomorskie 0-800 191 86 Bydgoszcz 261 800-1200 113 1200-2000 87 2000-5000 76 5000-10 000 134 10 000 i więcej 44 lubelskie 0-800 390 112 Lublin 317 800-1200 148 1200-2000 116 2000-5000 97 5000-10 000 121 10 000 i więcej 68 lubuskie 0-800 154 75 Gorzów Wlkp. 134 800-1200 100 1200-2000 63 2000-5000 52 5000-10 000 58 10 000 i więcej 49 łódzkie 0-800 270 97 Łódź 376 800-1200 131 1200-2000 118 2000-5000 94 5000-10 000 91 10 000 i więcej 48 małopolskie 0-800 387 146 Kraków 599 800-1200 168 1200-2000 132 2000-5000 115 5000-10 000 113 10 000 i więcej 113 mazowieckie 0-800 562 215 Warszawa 899 800-1200 256 1200-2000 226 2000-5000 204 5000-10 000 185 10 000 i więcej 149 opolskie 0-800 164 87 Opole 189 800-1200 93 1200-2000 76 2000-5000 65 5000-10 000 83 10 000 i więcej 60 podkarpackie 0-800 281 82 Rzeszów 223 800-1200 105 1200-2000 84 2000-5000 85 5000-10 000 74 10 000 i więcej 49 podlaskie 0-800 345 114 Białystok 459 800-1200 133 1200-2000 110 2000-5000 81 5000-10 000 73 10 000 i więcej 71 pomorskie 0-800 590 173 Gdańsk 582 800-1200 170 1200-2000 175 2000-5000 119 5000-10 000 118 10 000 i więcej 97 śląskie 0-800 212 132 Katowice 451 800-1200 137 1200-2000 117 2000-5000 113 5000-10 000 105 10 000 i więcej 92 świętokrzyskie 0-800 247 103 Kielce 362 800-1200 114 1200-2000 104 2000-5000 109 5000-10 000 88 10 000 i więcej 45 warmińsko-mazurskie 0-800 312 72 Olsztyn 230 800-1200 93 1200-2000 82 2000-5000 70 5000-10 000 45 10 000 i więcej 40 wielkopolskie 0-800 269 130 Poznań 564 800-1200 165 1200-2000 120 2000-5000 131 5000-10 000 123 10 000 i więcej 98 zachodniopomorskie 0-800 316 122 Szczecin 381 800-1200 144 1200-2000 132 2000-5000 116 5000-10 000 102 10 000 i więcej 109 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Znacząco, bo o ponad 10 proc., wzrosła względem lipca również wycena działek budowlanych położonych w Gdańsku. Oczekiwano za nie średnio 582 zł/mkw. (+10,6 proc. m/m).

Na obniżki mogli liczyć za to szukający działek pod budowę domu w Kielcach (średnio 362 zł/mkw. i -10 proc. m/m) i Katowicach (średnio 451 zł/mkw. i -8,9 proc. m/m).

W sierpniu swoje oczekiwania podnieśli zwłaszcza sprzedający najmniejsze działki budowlane. Grunty o powierzchni nieprzekraczającej 8 arów najwyżej wyceniane były w Warszawie (średnio 1381 zł/mkw. i +1,2 proc. m/m). Ponownie powyżej 1000 zł/mkw. za najmniejsze parcele oczekiwano także w Gdańsku (średnio 1068 zł/mkw. i +6,8 proc. m/m). Jeszcze mocniej wzrosła wycena najmniejszych działek usytuowanych we Wrocławiu (średnio 808 zł/mkw. i +8,7 proc. m/m) oraz Poznaniu (średnio 798 zł/mkw. i +9 proc. m/m).

W przypadku 10-arowych działek, najmocniej (o 11,3 proc. m/m) wzrosła wycena tego typu gruntów położonych Warszawie, gdzie średnia stawka dyktowana za 10-arową parcelę ponownie zbliżyła się do 1 mln zł (średnio 966 zł/mkw.). Średnio powyżej 0,5 mln zł za tej wielkości grunty budowlane oczekiwano, z kolei, w Poznaniu (średnio 580 zł/mkw. i +9,4 proc. m/m), Krakowie (średnio 577 zł/mkw. i +0,7 proc. m/m), Gdańsku (średnio 565 zł/mkw. i -0,2 proc. m/m) oraz Wrocławiu (średnio 529 zł/mkw. i +8,8 proc. m/m). Do tego poziomu w sierpniu zbliżyła się średnia stawka notowana w Łodzi, gdzie oczekiwano średnio 468 zł/mkw. – o 20 proc. więcej niż w lipcu.

Jeszcze większe wahania średnich stawek sierpień przyniósł na rynku największych działek budowlanych o powierzchni przekraczającej 100 arów, a więc takich, które nabywają deweloperzy.

W relacji do lipca mieliśmy do czynienia jednocześnie z wysokimi podwyżkami, jak i spadkami. O blisko 57 proc. wzrosła wycena największych parcel w Krakowie, gdzie oczekiwano średnio 939 zł/mkw., niemal tyle samo co za najmniejsze działki o powierzchni do 8 arów. Średnio 393 zł/mkw. – o 47,7 proc. więcej niż w lipcu, oczekiwali sprzedający 100-arowe działki we Wrocławiu, a o 17-procentowy wzrost średniej stawki odnotowano w Gdańsku (średnio 210 zł/mkw.).

Na drugim biegunie znalazły się największe parcele w Poznaniu, które w sierpniu wyceniano średnio na 292 zł/mkw. – o 41,7 proc. niżej względem lipca.

W porównaniu z sierpniem 2019 r., w większości miast wojewódzkich zanotowano kilkuprocentowe podwyżki. Znacznie głębiej do kieszeni szukających gruntów budowlanych postanowili sięgnąć sprzedający parcele w Białymstoku, których średnia wycena w ciągu roku wzrosła o 43 proc. do 459 zł/mkw. Dwukrotnie wzrosła średnia cena ofertowa działek budowlanych oferowanych do sprzedaży w Gorzowie Wielkopolskim (średnio 134 zł/mkw. i +106,2 proc. r/r), który i tak pozostał najtańszym miastem wojewódzkim.

Kilkudziesięcioprocentową podwyżkę odnotowano także w Szczecinie (średnio 381 zł/mkw. i +37,5 proc. r/r), Katowicach (średnio 451 zł/mkw. i +22,9 proc. r/r) i Wrocławiu (średnio 543 zł/mkw. i +20,4 proc. r/r). Kilkunastoprocentowa podwyżka nastąpiła w tym czasie w Krakowie (średnio 599 zł/mkw. i +17,5 proc. r/r) oraz Lublinie (średnio 317 zł/mkw. i +11,2 proc. r/r).

W ciągu roku najmocniej swoje oczekiwania podnieśli wystawiający na sprzedaż 10-arowe grunty. W 10 miastach wojewódzkich roczny wzrost wyniósł co najmniej kilkanaście procent.

Najbardziej było to widoczne w Gorzowie Wlkp., gdzie oczekiwano średnio 248 zł/mkw. – o 217,9 proc. więcej niż w sierpniu 2019 r. Spośród największych rynków, o 34,2 proc. wzrosła średnia wycena tej wielkości parcel usytuowanych w Krakowie, 74-procentowy wzrost w skali roku odnotowano w Łodzi, a o 18,8 proc. więcej niż przed rokiem oczekiwano w Warszawie.

Działki budowlane w sierpniu podrożały także poza stolicami województw. W regionach odnotowano odwrotną tendencję niż przed miesiącem. W województwach, w których lipiec przyniósł wzrost stawek, sierpień przyniósł korektę.

Najmocniej w relacji do lipca obniżyła się średnia wycena parcel pod budowę domu oferowanych w woj. świętokrzyskim, gdzie oczekiwano średnio 103 zł/mkw. (-12,7 proc. m/m). W woj. podkarpackim oczekiwano średnio 82 zł/mkw. (-3,5 proc. m/m), a w woj. łódzkim średnio 97 zł/mkw. (-3 proc. m/m).

W górę powędrowały średnie ceny ofertowe gruntów budowlanych w województwach: podlaskim (średnio 114 zł/mkw. i +18,8 proc. m/m), lubuskim (średnio 75 zł/mkw. i +10,3 proc. m/m) oraz pomorskim (średnio 173 zł/mkw. i +7,5 proc. m/m). Swoje oczekiwania podnieśli także sprzedający działki budowlane na Mazowszu (średnio 215 zł/mkw. i +5,4 proc. m/m), gdzie średnia stawka od kilku miesięcy utrzymuje się powyżej 200 zł/mkw.

Porównując średnie stawki notowane w sierpniu z tymi sprzed roku, obniżkę można dostrzec jedynie w przypadku woj. warmińsko-mazurskiego, gdzie sprzedający oczekiwali średnio 72 zł/mkw. – o 5,3 proc. mniej niż w sierpniu 2019 r.

Najmocniej, o 26,7 proc. względem sierpnia 2019 r. wzrosła średnia ofertowa dyktowana za działki budowlane leżące w woj. dolnośląskim, gdzie oczekiwano średnio 114 zł/mkw. W woj. lubelskim sprzedający podnieśli wycenę parcel o 23,1 proc. (średnio 112 zł/mkw.), w woj. opolskim o 20,8 proc. (średnio 87 zł/mkw.).

Podobnie jak w przypadku miast wojewódzkich w górę w ciągu roku poszła zwłaszcza wycena 10-arowych działek. Szukający tego typu parcel pod budowę domu w woj. lubuskim musieli liczyć się z 33-procentową i średnią stawką na poziomie 100 zł/mkw.

Spośród najdroższych województw najwięcej wpisywano w ofertach sprzedaży tego typu działek w woj. mazowieckim (średnio 256 zł/mkw. i +12,3 proc. r/r).

Średnia cena ofertowa odnotowana w woj. pomorskim wyniosła średnio 170 zł/mkw. (+9,0 proc. r/r), małopolskim średnio 168 zł/mkw. (+19,1 proc. r/r), wielkopolskim średnio 165 zł/mkw. (+12,2 proc/ r/r), a na Lubelszczyźnie oczekiwano średnio 148 zł/mkw. (+22,3 proc. r/r).