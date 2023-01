Działki budowlane głównie drożały, ale nie wszędzie. W tych miastach jest taniej niż przed rokiem [Nowy raport Bankier.pl i Otodom]

Choć ostatnich dwanaście miesięcy stało pod znakiem wzrostów średnich cen ofertowych działek budowlanych, to można znaleźć miasta i województwa, w których średnia wycena poszczególnych metraży spadła – wynika z udostępnionych Bankier.pl danych Otodom. Gdzie sprzedający oczekują mniej niż przed rokiem?

Ceny ofertowe działek budowlanych – stolice województw

Z obniżkami średnich oczekiwań sprzedających w ujęciu rocznym mieliśmy do czynienia przede wszystkim w przypadku najmniejszych gruntów – o powierzchni poniżej 8 arów.

W przypadku największych polskich miast spadek względem grudnia 2021 r. zanotowano w Poznaniu (-26,1 proc. r/r), Gdańsku (-22,6 proc. r/r), Wrocławiu (-21,2 proc. r/r). Spadek średniej wyceny najmniejszych działek miał miejsce także w Kielcach (-32,7 proc. r/r), Olsztynie (-26,1 proc. r/r) oraz Rzeszowie (-15 proc. r/r).

Sam grudzień, inaczej niż listopad, przyniósł zdecydowaną przewagę wzrostów, choć jak zwykle w przypadku działek mogły one wynikać z wcześniejszej sprzedaży tańszych parcel i tym samym większego udziału w ofercie lepiej usytuowanych, a tym samym droższych działek.

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Krakowie, gdzie grudzień przyniósł ponad 14-procentowy wzrost średniej ceny ofertowej, za sprawą którego średnia wycena najmniejszych krakowskich parcel zbliżyła się do stawki obserwowanej w Warszawie. W ujęciu rocznym działki mniejsze niż 8-arowe w Krakowie „podrożały” w ogłoszeniach średnio o 29,5 proc.

Odmienna sytuacja panowała w ogłoszeniach sprzedaży nieco większych gruntów – o powierzchni od 8 do 12 arów. Średnia wycena parcel znajdujących się w Krakowie spadła w grudniu o 1,8 proc. m/m, a względem grudnia 2021 r. o 1,3 proc. Z obniżką w ujęciu rocznym mieliśmy do czynienia jeszcze w Bydgoszczy (-13,7 proc. r/r).

Ceny ofertowe działek budowlanych – województwa

Analogiczna sytuacja do notowanej w stolicach województw miała miejsce również w mniejszych miejscowościach. Jednak jeśli mówiliśmy o obniżkach średnich oczekiwań sprzedających w relacji rocznej, to wyłącznie w kontekście parcel o powierzchni do 8 arów. Średnie stawki wpisywane w ogłoszeniach zanotowały zjazd w siedmiu województwach.

Nie było o nich mowy w dwóch najdroższych – pomorskim i mazowieckim. Mocniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły jednak przeciętne oczekiwania sprzedających grunty nad Bałtykiem i na Kaszubach, ponieważ średnia wycena najmniejszych parcel położonych w woj. pomorskim coraz mocniej odjeżdża średniej cenie ofertowej notowanej w woj. mazowieckim, zbliżając się do 1000 zł/mkw.

Średnia stawka powyżej 500 zł/mkw., oprócz dwóch wspomnianych województw, obserwowana była w grudniu 2022 r. jeszcze w woj. małopolskim i zachodniopomorskim.

Choć ostatni miesiąc 2022 r. przyniósł także korektę średniej wyceny większych parcel, to w ujęciu rocznym przeciętne oczekiwania sprzedających działki większe niż 8-arowe rosły najczęściej w dwucyfrowym tempie.

Co słychać na budowach domów?

Ostatni rok, choć średnie ceny ofertowe zdecydowanie rosły, stał również pod znakiem gasnącego boomu budowlanego, także wśród inwestorów indywidualnych, którzy w 2022 r. ruszyli z budową 82 150 domów jednorodzinnych. Był to najniższy wynik od 2015 r. i jednocześnie o 22,5 proc. niższy niż w 2021 r. Nominalnie w Polsce rozpoczęto o blisko 24 tys. budów mniej niż rok wcześniej.

Trudno spodziewać się, by miało się to odmienić w kolejnych miesiącach. Wskazuje na to m.in. liczba pozwoleń uprawniających do budowy domów, które polscy inwestorzy indywidualni uzyskali w 2022 r. Było ich 90 063 – o 27,2 proc., a nominalnie o blisko 24 tys. mniej niż w 2021 r.