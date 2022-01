Cenowa sinusoida w ofertach działek budowlanych. Większa szansa na promocje poza dużymi miastami [Nowy raport]

/ Shutterstock

W grudniu nieco chętniej niż przed miesiącem sprzedający działki budowlane obniżali swoje oczekiwania. Pole do manewru mają jednak spore, ponieważ od dłuższego czasu średnie stawki ofertowe szybują – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Obniżki w relacji rocznej były notowane głównie poza stolicami województw.

Ceny ofertowe działek budowlanych – miasta wojewódzkie

Średnia wycena najmniejszych działek budowlanych (do 8 arów) obniżyła się względem listopada głównie na tańszych rynkach – m.in. w Opolu, Rzeszowie czy Szczecinie. Obniżka dotknęła jednak także parcel oferowanych w Warszawie (-9,8 proc. m/m), co sprawiło, że są one wyceniane najniżej od czerwca 2021 r. i ponownie poniżej 2000 zł/m-c.

W relacji rocznej za najmniejsze parcele usytuowane w Warszawie oczekiwano jednak o 17 proc. więcej niż w grudniu 2020 r. Patrząc na pozostałe miasta wojewódzkie, podwyżka średniej ceny ofertowej w Warszawie była stosunkowo nieznaczna. W Gdańsku parcele o powierzchni poniżej 8 arów podrożały w ofertach w ciągu roku o 103 proc., w Poznaniu o ponad 97 proc., w Katowicach o ponad 61 proc., a we Wrocławiu o blisko 38 proc.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – grudzień 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 656 +5,9 +26,6 0-800 1163 +12,8 +37,8 800-1200 823 +0,4 +32,7 1200-2000 579 +2,1 -3,8 2000-5000 552 +9,7 -1,1 5000-10 000 502 +49,9 +71,3 +10 000 691 -4,2 +125,1 Bydgoszcz 356 +3,8 +47,7 0-800 592 +10,4 +63,5 800-1200 502 +8,9 +54,0 1200-2000 252 -6,3 +30,6 2000-5000 225 +0,9 +42,4 5000-10 000 308 +30,5 +31,6 +10 000 106 - -22,6 Lublin 384 +1,6 +23,9 0-800 702 -1,7 +18,8 800-1200 552 -6,1 +76,4 1200-2000 330 -17,5 +23,6 2000-5000 320 +25,0 +35,0 5000-10 000 219 -3,5 -35,8 +10 000 296 -13,5 +45,1 Gorzów Wielkopolski 195 +24,2 +99,0 0-800 515 +34,5 +176,9 800-1200 107 -7,0 +28,9 1200-2000 115 -7,3 +33,7 2000-5000 343 +303,5 +217,6 5000-10 000 83 0,0 0,0 +10 000 20 0,0 -81,5 Łódź 350 +12,5 -49,0 0-800 763 +34,1 +42,9 800-1200 386 +6,0 -28,5 1200-2000 356 +23,2 +34,3 2000-5000 324 +47,3 +30,6 5000-10 000 220 -3,1 -10,9 +10 000 174 +7,4 +23,4 Kraków 733 +41,0 +16,9 0-800 1443 +1,1 +28,7 800-1200 928 +22,1 +48,5 1200-2000 654 +19,6 +29,2 2000-5000 521 +10,1 -9,2 5000-10 000 408 -6,2 +3,6 +10 000 354 -12,6 -4,1 Warszawa 1092 -0,8 +18,1 0-800 1899 -9,8 +17,1 800-1200 1319 -1,0 +26,7 1200-2000 1086 +1,7 +35,4 2000-5000 899 +9,0 +25,0 5000-10 000 640 -5,6 +6,7 +10 000 687 +12,6 +40,2 Opole 196 -11,7 -1,0 0-800 263 -45,7 -0,4 800-1200 287 -6,2 +49,5 1200-2000 178 0,0 -19,5 2000-5000 155 -10,4 -5,5 5000-10 000 130 -13,3 -43,7 +10 000 137 -6,8 -4,9 Rzeszów 290 -2,0 -45,1 0-800 527 -5,9 -82,0 800-1200 301 -6,8 +11,9 1200-2000 269 +3,5 +24,5 2000-5000 236 -0,4 -2,9 5000-10 000 209 +2,0 +20,1 +10 000 211 +1,0 +11,6 Białystok 459 +1,3 +17,1 0-800 762 -6,2 +23,3 800-1200 446 +4,9 +27,1 1200-2000 338 -7,4 +12,7 2000-5000 327 -9,4 +1,9 5000-10 000 492 +6,0 +38,2 +10 000 239 -11,2 +32,0 Gdańsk 899 +15,4 +65,9 0-800 1731 +7,6 +103,2 800-1200 698 -2,4 +10,3 1200-2000 616 +19,4 +21,0 2000-5000 485 +21,6 +25,0 5000-10 000 910 +1,1 +40,6 +10 000 210 +100,0 -14,6 Katowice 566 +12,7 +55,1 0-800 538 +12,3 +61,6 800-1200 516 -6,5 +18,6 1200-2000 722 +16,3 +38,6 2000-5000 595 +19,7 +76,0 5000-10 000 298 +1,0 -3,6 +10 000 361 +33,7 +26,7 Kielce 426 -11,3 +10,9 0-800 1012 +2,0 +63,2 800-1200 330 -27,5 +29,4 1200-2000 315 -4,0 +20,7 2000-5000 300 -22,3 -27,0 5000-10 000 248 -13,0 +63,2 +10 000 131 -30,3 -67,6 Olsztyn 435 +14,5 +110,1 0-800 1404 +5,6 - 800-1200 231 +12,7 +3,1 1200-2000 377 +10,6 +115,4 2000-5000 543 +109,7 +108,0 5000-10 000 263 0,0 +23,5 +10 000 101 -2,9 -19,2 Poznań 846 +2,5 +37,1 0-800 1757 +22,1 +97,6 800-1200 864 +8,4 +20,3 1200-2000 669 -25,1 +9,1 2000-5000 546 +29,4 +35,1 5000-10 000 460 +4,3 +25,3 +10 000 367 -1,3 +29,2 Szczecin 461 +1,8 +33,2 0-800 660 -4,5 +33,9 800-1200 516 +2,4 +45,8 1200-2000 445 +16,8 +37,3 2000-5000 439 -1,3 +35,1 5000-10 000 211 -7,0 +38,8 +10 000 326 +27,3 +19,0 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Na obniżkę średniej wyceny mogli liczyć także szukający większych działek budowlanych. Grunty o powierzchni od 8 do 12 arów były wyceniane niżej niż w listopadzie w stolicach ośmiu województw, przy czym w siedmiu z nich obniżka w relacji miesięcznej wahała się od 1 proc. w Warszawie do ok. 7 proc. w Rzeszowie, Katowicach i Gorzowie Wlkp. Na tym tle wyróżniły się Kielce, gdzie średnia cena ofertowa spadła względem listopada o 27,5 proc.

Podobnie jak w przypadku mniejszych parcel podwyżki obserwowane w poprzednich miesiącach sprawiły, że ich wycena w relacji rocznej znacząco wzrosła – najmocniej w Lublinie (+76,4 proc. r/r).

Podwyżki średnich cen ofertowych dyktowanych za działki budowlane nadal trudno porównywać ze wzrostami notowanymi na rynku sprzedaży mieszkań i to nawet pamiętając, że zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym w grudniu 2021 r. mieliśmy do czynienia z kilkunastoprocentowymi podwyżkami oczekiwań sprzedających.

Na tak szybko rosnącą wycenę średnich kwot wpisywanych w ogłoszeniach dotyczących sprzedaż gruntów budowlanych wpływ ma m.in. kurcząca się, zwłaszcza w największych miastach, oferta, ale także wysoki popyt.

Jak bowiem wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, o których pisaliśmy w artykule „Powstało prawie 1,5 mln nowych mieszkań w osiem lat, ale luka mieszkaniowa wciąż głęboka”, w całym 2021 r. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę rekordowej liczby 106,1 tys. domów jednorodzinnych (+17,5 proc. r/r). Jednocześnie był to wynik o prawie 26 proc. wyższy niż pięć lat wcześniej. W tym samym czasie inwestorzy indywidualni otrzymali pozwolenia umożliwiające w przyszłości budowę 123,6 tys. domów (+21,6 proc. r/r).

Ceny ofertowe działek budowlanych – województwa

Zdecydowanie łatwiej o obniżki średnich stawek ofertowych w relacji rocznej było poza stolicami województw.

Taka sytuacja miała miejsce w szczególności w przypadku większych parcel o powierzchni od 12 do 20 arów. Ich wycena w relacji rocznej najmocniej obniżyła się m.in. w woj. łódzkim (-16,2 proc. r/r), ale niższą średnią stawkę ofertową niż w grudniu 2020 r. zanotowano także w dwóch najdroższych województwach – mazowieckim (średnio 257 zł/mkw. i -9,5 proc. r/r) oraz pomorskim (średnio 216 zł/mkw. i -5,7 proc. r/r).

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – grudzień 2021 r. Województwo Średnia cena dla województwa [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla województwa m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla województwa r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 150 +4,9 -15,3 0-800 457 +3,6 -3,6 800-1200 201 +4,7 +2,6 1200-2000 136 +3,0 -2,2 2000-5000 138 +7,8 -8,6 5000-10 000 125 +3,3 -6,7 +10 000 126 +3,3 +2,4 kujawsko-pomorskie 102 +4,1 -6,4 0-800 281 +3,7 +37,1 800-1200 147 +14,8 +21,5 1200-2000 101 -1,0 -4,7 2000-5000 76 -5,0 -7,3 5000-10 000 107 +12,6 -41,8 +10 000 69 +3,0 +7,8 lubelskie 133 +10,8 -17,4 0-800 408 +35,5 +3,3 800-1200 210 -3,7 +7,1 1200-2000 130 -9,7 -5,8 2000-5000 126 +16,7 +7,7 5000-10 000 84 +1,2 -45,5 +10 000 98 -4,9 -14,8 lubuskie 100 +6,4 +25,0 0-800 296 -2,0 +116,1 800-1200 112 +12,0 +16,7 1200-2000 100 +4,2 +22,0 2000-5000 94 +23,7 +44,6 5000-10 000 72 -6,5 -10,0 +10 000 61 -14,1 -41,9 łódzkie 102 -1,9 -33,8 0-800 269 -9,1 -33,1 800-1200 146 -5,2 -36,0 1200-2000 119 +4,4 -16,2 2000-5000 118 +12,4 -6,3 5000-10 000 89 -7,3 -26,4 +10 000 77 +16,7 -26,7 małopolskie 178 +7,9 -14,0 0-800 550 -6,8 +0,7 800-1200 238 +13,9 +4,4 1200-2000 168 +6,3 +8,4 2000-5000 147 +7,3 -2,6 5000-10 000 141 +2,2 -10,8 +10 000 115 +16,2 -42,2 mazowieckie 229 +0,9 -25,4 0-800 705 -1,8 -15,6 800-1200 303 +4,5 -10,4 1200-2000 257 -1,5 -9,5 2000-5000 251 +3,3 -8,7 5000-10 000 198 -0,5 -11,6 +10 000 177 +10,6 -12,8 opolskie 100 +11,1 -7,4 0-800 179 +24,3 +20,9 800-1200 121 +6,1 +0,8 1200-2000 99 +4,2 -10,0 2000-5000 81 -3,6 -16,5 5000-10 000 82 +5,1 -32,2 +10 000 77 +11,6 -28,0 podkarpackie 95 0,0 -50,8 0-800 586 +18,1 -14,6 800-1200 119 -1,7 -15,6 1200-2000 110 -2,7 -2,7 2000-5000 79 +3,9 -18,6 5000-10 000 68 0,0 -12,8 +10 000 88 +2,3 -16,2 podlaskie 142 +1,4 -9,0 0-800 424 +5,2 +31,3 800-1200 187 +10,7 +10,7 1200-2000 163 -1,2 +20,7 2000-5000 108 -4,4 -9,2 5000-10 000 103 +2,0 -14,9 +10 000 87 +1,2 -2,2 pomorskie 214 +3,9 -18,3 0-800 721 +4,2 +2,4 800-1200 275 0,0 +24,4 1200-2000 216 +4,9 -5,7 2000-5000 133 -14,7 -8,3 5000-10 000 175 +9,4 +8,7 +10 000 105 +7,1 -27,6 śląskie 164 +6,5 +13,1 0-800 302 +6,0 +34,2 800-1200 174 +0,6 +13,7 1200-2000 154 +4,1 +27,3 2000-5000 136 +14,3 +22,5 5000-10 000 124 +6,0 +6,0 +10 000 91 +2,2 -26,6 świętokrzyskie 116 +2,7 -26,1 0-800 365 -0,3 -27,9 800-1200 153 +2,0 +25,4 1200-2000 128 +7,6 +7,6 2000-5000 108 +2,9 -23,4 5000-10 000 62 +3,3 -40,4 +10 000 55 +10,0 -31,3 warmińsko-mazurskie 106 -0,9 +34,2 0-800 333 -0,9 +60,1 800-1200 126 +3,3 +27,3 1200-2000 122 +3,4 +58,4 2000-5000 96 +4,3 +15,7 5000-10 000 84 +9,1 +25,4 +10 000 65 +1,6 +14,0 wielkopolskie 162 -6,4 -23,2 0-800 357 +9,8 +8,5 800-1200 194 -1,0 -26,2 1200-2000 186 -13,5 +6,3 2000-5000 155 +1,3 -14,4 5000-10 000 139 +1,5 -24,0 +10 000 106 +2,9 -20,3 zachodniopomorskie 146 -4,6 -10,4 0-800 397 -12,6 +35,0 800-1200 194 +1,6 +20,5 1200-2000 158 -5,4 +13,7 2000-5000 153 +2,0 +4,1 5000-10 000 202 +5,8 +44,3 +10 000 116 +14,9 -18,9 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Tym samym różnica między średnią wyceną gruntów pod budowę domów w miastach wojewódzkich i poza nimi stale się powiększa. Większe różnice obserwowane są w przypadku większych gruntów.

Działki o powierzchni od 12 do 20 arów położone w Warszawie w grudniu 2021 r. wyceniane były średnio o ponad 320 proc. wyżej od gruntów o tym metrażu położonych w woj. mazowieckim, ale poza Warszawą. W przypadku parcel znajdujących się w Katowicach i w innych miejscowościach woj. śląskiego różnica wyniosła blisko 370 proc., z kolei grunty budowlane usytuowane we Wrocławiu były średnio o 325 proc. droższe od średnich kwot ofertowych notowanych poza stolicą woj. dolnośląskiego.