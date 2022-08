Najmniejsze działki nadal tanieją w ogłoszeniach [Nowy raport]

/ Shutterstock

Tylko w czterech miastach wojewódzkich średnia cena ofertowa działki budowlanej spadła w lipcu w porównaniu z poprzednim miesiącem. W niektórych kategoriach powierzchni oczekiwania sprzedających były jednak znacznie skromniejsze niż w czerwcu, wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.

W porównaniu rok do roku ceny średnie ofertowe działek budowlanych w miastach wzrosły we wszystkich analizowanych przez Otodom miejscowościach poza Kielcami. Jednocyfrowe wzrosty wskaźnika odnotowaliśmy wyłącznie w Warszawie, gdzie osiągnął on poziom o 9,9 proc. wyższy niż w lipcu 2021 r. (1142 zł).

Ceny działek budowlanych – miasta wojewódzkie

Znacznie bardziej zróżnicowane tendencje widać na poziomie poszczególnych przedziałów powierzchni nieruchomości. Oczekiwania sprzedających najmniejsze działki (do 800 m kw.) najmocniej wzrosły rok do roku w Gorzowie Wlkp. i Katowicach (+141 proc.). Najbardziej zdecydowany spadek, o niemal 50 proc., miał miejsce w Kielcach.

W ujęciu miesięcznym największe osunięcia cen ofertowych małych działek odnotowaliśmy w Olsztynie, Opolu i Kielcach. Również w Warszawie wymagania sprzedających najskromniejsze parcele były nieco niższe (o 4,7 proc.) niż w czerwcu. Za metr kwadratowy działki życzono sobie średnio 1820 zł.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – lipiec 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.] Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.] Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 867 -0,9 +40,1 0-800 1441 +4,0 +28,1 800-1200 1050 +1,6 +41,7 1200-2000 676 -0,6 +15,0 2000-5000 661 -0,9 +38,3 5000-10 000 723 -6,7 +48,8 +10 000 717 -10,2 +76,6 Bydgoszcz 429 +5,4 +44,4 0-800 581 -1,7 +30,9 800-1200 469 -5,3 -7,9 1200-2000 357 +20,2 +83,1 2000-5000 285 -0,7 +51,6 5000-10 000 466 +6,4 +105,3 +10 000 37 -44,8 -63,0 Lublin 414 +0,7 +28,6 0-800 805 -11,2 +24,8 800-1200 540 +9,5 +47,1 1200-2000 379 +6,2 +25,5 2000-5000 302 -1,0 +5,2 5000-10 000 314 +42,7 +38,9 +10 000 470 +0,9 +53,1 Gorzów Wielkopolski 292 +24,8 +239,5 0-800 340 -10,5 +141,1 800-1200 189 +4,4 +142,3 1200-2000 396 +63,0 +304,1 2000-5000 133 +3,1 +40,0 5000-10 000 50 +38,9 -40,5 +10 000 470 +57,2 +1368,8 Łódź 362 +0,8 +16,0 0-800 563 +1,1 -5,2 800-1200 375 +9,0 +13,3 1200-2000 464 -4,5 +72,5 2000-5000 244 -13,5 -5,4 5000-10 000 282 +6,4 +43,9 +10 000 238 +17,8 +25,9 Kraków 869 +2,1 +36,4 0-800 1771 +6,4 +40,7 800-1200 913 +2,4 +31,4 1200-2000 774 -1,7 +47,4 2000-5000 637 +1,1 +26,1 5000-10 000 408 -9,3 +1,2 +10 000 442 +4,2 +1,6 Warszawa 1142 +0,8 +9,9 0-800 1820 -4,7 -6,5 800-1200 1235 +2,2 +9,6 1200-2000 1108 +1,0 +17,1 2000-5000 920 +5,5 +7,1 5000-10 000 682 +5,9 +10,0 +10 000 828 +2,1 +50,0 Opole 265 +7,7 +28,0 0-800 378 -18,4 +52,4 800-1200 340 +17,6 +54,5 1200-2000 200 -1,0 +14,3 2000-5000 203 -1,0 -10,6 5000-10 000 311 +5,8 +139,2 +10 000 210 -0,9 +37,3 Rzeszów 350 +2,0 +26,4 0-800 525 +4,8 +24,1 800-1200 355 +2,0 +36,5 1200-2000 337 +1,2 +35,9 2000-5000 288 +1,1 +9,5 5000-10 000 203 +11,5 +1,0 +10 000 258 +30,3 +4,0 Białystok 510 +4,3 +11,6 0-800 903 -0,2 +10,5 800-1200 425 +1,0 +2,4 1200-2000 467 -3,1 +25,5 2000-5000 328 +21,5 +27,6 5000-10 000 399 -3,6 -19,1 +10 000 266 0,0 +22,6 Gdańsk 809 -2,5 +44,5 0-800 1217 -8,5 +29,5 800-1200 809 +0,4 +17,6 1200-2000 711 -2,7 +38,1 2000-5000 683 +23,1 +53,5 5000-10 000 554 +0,5 -18,8 +10 000 297 +42,1 +47,0 Katowice 646 -3,7 +46,5 0-800 873 +19,3 +141,8 800-1200 852 +3,9 +83,6 1200-2000 934 -32,8 +69,5 2000-5000 491 -11,2 0,0 5000-10 000 369 +14,2 +67,0 +10 000 385 +1,0 +56,5 Kielce 464 +16,3 -4,9 0-800 548 -17,1 -49,9 800-1200 402 +0,2 +33,1 1200-2000 872 +53,8 +183,1 2000-5000 344 +6,8 -18,5 5000-10 000 405 +82,4 +42,1 +10 000 120 0,0 -44,2 Olsztyn 366 -13,1 +62,7 0-800 744 -27,9 +91,3 800-1200 281 -21,9 +35,7 1200-2000 298 -17,9 +21,6 2000-5000 399 -9,7 +46,7 5000-10 000 253 0,0 +5,0 +10 000 227 +16,4 +52,3 Poznań 879 +8,8 +25,9 0-800 1364 +2,9 +5,8 800-1200 1117 +18,5 +42,5 1200-2000 780 +3,7 +43,4 2000-5000 584 +2,5 +31,8 5000-10 000 430 -2,1 -2,9 +10 000 302 -7,9 +13,5 Szczecin 531 +5,1 +15,9 0-800 697 +1,8 +15,2 800-1200 671 +16,5 +37,2 1200-2000 493 +2,7 -2,4 2000-5000 409 -8,1 -15,0 5000-10 000 328 +5,1 +62,4 +10 000 260 +7,9 -3,3 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W przypadku działek mieszczących się w przedziale 800-1200 m kw. dominowały wzrosty cen ofertowych miesiąc do miesiąca. Najbardziej oczekiwania sprzedających zwiększyły się w Poznaniu, Opolu i Szczecinie (odpowiednio o 18,5 proc., 17,6 proc. i 16,5 proc.). Spadki odnotowaliśmy tylko w dwóch miastach: Olsztynie (-21,9 proc. mdm) oraz Bydgoszczy (-5,3 proc.).

Ceny działek budowlanych – województwa

Poza stolicami województw w przypadku najmniejszych działek (do 800 m kw.) również dominowały spadki cen ofertowych miesiąc do miesiąca. Dwucyfrowe osunięcie miało miejsce tylko w województwie lubelskim (-11,1 proc.). Wskaźnik wzrósł wyłącznie w dolnośląskim, mazowieckim, śląskim i zachodniopomorskim oraz świętokrzyskim, gdzie wzrost wyróżniał się dynamiką (+23,9 proc.).

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – lipiec 2022 r. Województwo Średnia cena dla województwa [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla województwa m/m [w proc.] Zmiana średniej stawki dla województwa r/r [w proc.] Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 166 +2,5 +22,1 0-800 517 +5,5 +30,2 800-1200 217 0,0 +18,6 1200-2000 161 +2,5 +12,6 2000-5000 150 -0,7 +29,3 5000-10 000 156 +2,0 +21,9 +10 000 124 -3,1 +13,8 kujawsko-pomorskie 108 -2,7 +12,5 0-800 269 -2,2 +6,7 800-1200 135 -2,9 +25,0 1200-2000 110 -4,3 +11,1 2000-5000 89 +1,1 +32,8 5000-10 000 109 -8,4 +36,3 +10 000 61 +3,4 +1,7 lubelskie 125 +2,5 +14,7 0-800 343 -11,1 +31,9 800-1200 205 +9,6 +25,8 1200-2000 139 +3,0 +7,8 2000-5000 111 -4,3 +1,8 5000-10 000 104 +25,3 +6,1 +10 000 94 -4,1 +19,0 lubuskie 102 +2,0 +20,0 0-800 266 -3,3 -11,6 800-1200 128 +1,6 +24,3 1200-2000 103 +1,0 +24,1 2000-5000 87 -1,1 +14,5 5000-10 000 63 +1,6 -13,7 +10 000 113 +15,3 +130,6 łódzkie 107 +1,9 +8,1 0-800 240 -2,4 -29,6 800-1200 148 +0,7 +8,0 1200-2000 138 +3,0 +8,7 2000-5000 113 0,0 +18,9 5000-10 000 110 +20,9 +37,5 +10 000 85 0,0 +9,0 małopolskie 188 -1,6 +5,6 0-800 525 -4,5 -16,5 800-1200 234 +1,7 +9,9 1200-2000 197 +1,0 +27,9 2000-5000 154 +4,1 +8,5 5000-10 000 169 +9,0 +25,2 +10 000 105 -2,8 +1,9 mazowieckie 249 -0,4 +4,6 0-800 711 +2,3 -6,9 800-1200 301 -2,6 +3,4 1200-2000 282 +4,8 +11,0 2000-5000 251 -2,7 +7,3 5000-10 000 187 -0,5 -6,0 +10 000 195 -3,5 +18,9 opolskie 118 +1,7 +22,9 0-800 160 -7,0 -12,6 800-1200 154 +6,2 +51,0 1200-2000 118 -4,1 +45,7 2000-5000 99 +3,1 +28,6 5000-10 000 101 -1,0 +68,3 +10 000 92 +8,2 +70,4 podkarpackie 102 +3,0 +34,2 0-800 337 -8,9 +41,6 800-1200 173 +2,4 +61,7 1200-2000 100 +2,0 +12,4 2000-5000 83 +3,8 +18,6 5000-10 000 83 +27,7 +18,6 +10 000 100 +3,1 +51,5 podlaskie 149 0,0 +14,6 0-800 392 -2,0 +10,4 800-1200 190 +1,6 +18,8 1200-2000 170 -7,6 +6,9 2000-5000 106 -1,9 -2,8 5000-10 000 115 -10,2 +11,7 +10 000 94 -6,9 +16,0 pomorskie 239 +3,5 +23,2 0-800 680 -4,8 +0,3 800-1200 283 +0,4 +26,9 1200-2000 213 +2,4 +6,0 2000-5000 172 +9,6 +17,0 5000-10 000 150 +0,7 +2,0 +10 000 126 +7,7 +37,0 śląskie 180 0,0 +35,3 0-800 293 +2,8 +31,4 800-1200 200 +0,5 +35,1 1200-2000 183 -2,1 +43,0 2000-5000 148 -2,6 +26,5 5000-10 000 119 -10,5 +19,0 +10 000 113 -6,6 +31,4 świętokrzyskie 122 +9,9 +18,4 0-800 394 +23,9 -14,7 800-1200 157 +3,3 +17,2 1200-2000 161 +11,8 +38,8 2000-5000 96 +9,1 -6,8 5000-10 000 96 +15,7 +57,4 +10 000 48 +14,3 -11,1 warmińsko-mazurskie 109 +2,8 +23,9 0-800 322 0,0 +6,3 800-1200 136 -2,9 +9,7 1200-2000 121 +3,4 +15,2 2000-5000 92 -3,2 +2,2 5000-10 000 90 -1,1 +25,0 +10 000 70 -4,1 +18,6 wielkopolskie 189 +3,3 +14,5 0-800 347 -6,0 0,0 800-1200 236 +7,3 +29,7 1200-2000 206 0,0 +16,4 2000-5000 181 +2,8 +17,5 5000-10 000 152 -1,9 +14,3 +10 000 128 0,0 +33,3 zachodniopomorskie 166 +2,5 +24,8 0-800 398 +3,9 +18,5 800-1200 217 +2,8 +33,1 1200-2000 185 -2,1 +29,4 2000-5000 164 -0,6 +21,5 5000-10 000 210 +1,4 +6,1 +10 000 115 -4,2 +4,5 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W przypadku działek 800-1200 m kw., podobnie jak w stolicach województw, korekty należały do rzadkości. Spadek średniej ofertowej ceny za metr kwadratowy w porównaniu z czerwcem miał miejsce wyłącznie w kujawsko-pomorskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim. Najbardziej zdecydowana zmiana in plus miała miejsce w lubelskim, gdzie dynamika zbliżyła się do 10 proc.

Wzrosty stawek dominowały także w kategorii nieruchomości o powierzchni 1200-2000 m kw. Tylko w pięciu województwach odnotowaliśmy obniżenie się średniej ceny ofertowej.

W perspektywie rocznej ceny proponowane przez sprzedających działki budowlane poza stolicami województw wzrosły we wszystkich regionach. Najwolniejszy wzrost miał miejsce w województwie mazowieckim, gdzie średnia cena metra (249 zł) była o 4,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Najbardziej dynamiczna zmiana miała miejsce w porównaniu z lipcem 2021 r. w województwie śląskim (+35,3 proc.).