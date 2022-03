Małe działki w stolicach województw przeceniane w ofertach najczęściej. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

/ Shutterstock

Średnio około 1,2 mln zł w Warszawie, ponad 1 mln zł w Gdańsku i 850 tys. zł – takie kwoty widniały w lutym w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży 10-arowych działek budowlanych – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Parcele o powierzchni poniżej 12 mkw. przeceniane były w lutym najczęściej. Z obniżkami częściej mieliśmy do czynienia także w stolicach województw niż w mniejszych miejscowościach.

Ceny działek budowlanych – miasta wojewódzkie

We wspomnianych już Warszawie i Krakowie to drugi miesiąc z rzędu, w którym obniżeniu uległa średnia cena ofertowa dyktowana za działki budowlane o powierzchni od 8 do 12 arów. O ile jednak przed miesiącem oczekiwania sprzedających obniżyły się w relacji miesięcznej o odpowiednio o niespełna 7 proc. i 9 proc., o tyle luty przyniósł przeceny nieprzekraczające średnio 1,5 proc. względem stycznia.

Na drugim biegunie znalazły się stawki widniejące w ogłoszeniach sprzedaży działek o tym metrażu usytuowanych w Poznaniu, gdzie średnia cena ofertowa wzrosła w relacji miesięcznej o 17,2 proc., po raz pierwszy w historii pomiarów przekraczając poziom 1000 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – luty 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 677 -2,7 +24,2 0-800 1177 -3,2 +47,5 800-1200 819 +4,3 +41,5 1200-2000 630 +6,1 -3,8 2000-5000 535 -8,9 +2,3 5000-10 000 464 -2,7 +14,0 +10 000 539 -18,7 +129,4 Bydgoszcz 418 +9,4 +40,3 0-800 839 +39,6 +116,2 800-1200 574 +0,3 +22,4 1200-2000 275 +11,8 +39,6 2000-5000 240 +2,1 +5,7 5000-10 000 327 +7,9 +31,9 +10 000 110 -55,3 +10,0 Lublin 410 +3,5 +30,2 0-800 875 +6,1 +40,0 800-1200 508 -13,0 +52,6 1200-2000 336 +1,8 +15,9 2000-5000 309 -6,9 +37,9 5000-10 000 522 +151,0 +80,0 +10 000 360 +20,0 +48,1 Gorzów Wielkopolski 217 +11,3 +22,6 0-800 525 +1,9 +174,9 800-1200 117 +0,9 +64,8 1200-2000 111 -5,9 -78,2 2000-5000 419 +15,7 +498,6 5000-10 000 89 +7,2 +74,5 +10 000 70 +32,1 -4,1 Łódź 355 0,0 +2,9 0-800 561 -14,9 -16,0 800-1200 392 -2,0 -14,4 1200-2000 376 -12,4 +26,2 2000-5000 304 +35,1 +25,1 5000-10 000 244 -7,6 +22,0 +10 000 174 0,0 -23,7 Kraków 769 -4,5 +27,1 0-800 1263 -20,0 +14,5 800-1200 852 -1,5 +36,3 1200-2000 773 +14,3 +72,2 2000-5000 556 +13,2 +6,1 5000-10 000 474 -2,5 -0,6 +10 000 397 +1,0 -20,1 Warszawa 1078 +0,3 +11,0 0-800 1860 -4,8 -4,2 800-1200 1198 -0,7 +16,3 1200-2000 1053 -1,9 +31,0 2000-5000 813 -2,5 +0,6 5000-10 000 702 0,0 +9,0 +10 000 634 -2,6 +11,4 Opole 239 +15,5 +28,5 0-800 261 +28,6 +19,2 800-1200 407 +23,3 +68,9 1200-2000 176 -2,2 +8,6 2000-5000 176 +4,8 -3,3 5000-10 000 180 -2,2 -3,2 +10 000 224 +62,3 +41,8 Rzeszów 314 +12,1 +19,8 0-800 473 -2,9 +5,3 800-1200 316 +6,8 +11,7 1200-2000 332 +44,3 +53,0 2000-5000 254 +2,8 +1,2 5000-10 000 196 -10,5 +4,8 +10 000 258 +45,8 -8,5 Białystok 503 +2,0 +30,6 0-800 960 +9,2 +59,2 800-1200 486 +8,7 +38,5 1200-2000 367 +5,5 +17,6 2000-5000 312 -4,6 +0,3 5000-10 000 438 -27,0 +28,1 +10 000 219 -8,4 0,0 Gdańsk 1062 +21,0 +72,1 0-800 1847 +30,7 +79,5 800-1200 1071 +0,8 +89,6 1200-2000 913 +50,9 +49,2 2000-5000 457 -1,5 -6,0 5000-10 000 483 -20,4 -19,5 +10 000 129 -37,7 -69,4 Katowice 597 +6,2 +39,5 0-800 675 +1,7 +112,3 800-1200 572 -7,4 -2,7 1200-2000 818 +21,4 +72,2 2000-5000 525 +5,0 +18,0 5000-10 000 301 +1,0 +19,9 +10 000 415 +1,0 +25,8 Kielce 491 +14,5 +1,0 0-800 871 -17,2 -6,9 800-1200 334 +6,0 +35,8 1200-2000 468 +34,1 +43,6 2000-5000 373 +35,6 +0,8 5000-10 000 228 -20,3 +6,5 +10 000 64 -51,1 -75,8 Olsztyn 443 +13,0 +173,5 0-800 1421 0,0 - 800-1200 309 -8,8 -35,5 1200-2000 374 +26,4 +281,6 2000-5000 489 +1,9 +88,1 5000-10 000 253 -3,8 +6,8 +10 000 108 -8,5 +47,9 Poznań 893 +10,2 +37,4 0-800 1320 -6,3 +8,0 800-1200 1029 +17,2 +43,1 1200-2000 877 +19,2 +148,4 2000-5000 461 +10,0 +11,6 5000-10 000 647 0,0 +68,9 +10 000 244 -3,9 -17,0 Szczecin 425 -6,2 +10,7 0-800 560 +0,9 -7,0 800-1200 444 -16,1 +9,4 1200-2000 440 +1,9 +1,1 2000-5000 438 +0,2 +44,6 5000-10 000 151 -26,7 -23,7 +10 000 342 +11,4 +54,8 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W odmiennym kierunku powędrowały średnie oczekiwania sprzedających w stolicy woj. wielkopolskiego najmniejsze parcele o powierzchni poniżej 8 arów. W ich przypadku zanotowano obniżkę w skali miesiąca o ok. 6 proc. W dół powędrowały także średnie ceny ofertowe w pozostałych spośród pięciu największych polskich miast – Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu, przy czym najmocniej, bo aż o 20 proc. obniżeniu uległy średnie oczekiwania sprzedających działki tej wielkości w Krakowie.

Choć w stolicy Małopolski średnia stawka widniejąca w ogłoszeniach w lutym była wyższa niż przed rokiem, to w Łodzi i Warszawie miała miejsce obniżka w relacji rocznej. Co istotne, średnia cena ofertowa notowana w stolicy była w lutym zaledwie o 13 zł/mkw. wyższa od średniej stawki dyktowanej za działki położone w Gdańsku.

Ceny działek budowlanych – województwa

Małe działki częściej niż duże przeceniane były także poza stolicami województw. Najmocniej, średnio o 17 proc. w relacji do stycznia, swoje oczekiwania obniżyli sprzedający parcele o powierzchni mniejszej niż 8 arów w Małopolsce, gdzie po roku ponownie oczekiwano średnio poniżej 500 zł/mkw.

Więcej, bo średnio powyżej 700 zł/mkw., wpisywano w ogłoszeniach sprzedaży najmniejszych działek budowlanych położonych w województwach: mazowieckim i pomorskim.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – luty 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 155 -0,6 +19,2 0-800 456 -3,6 +21,6 800-1200 210 +4,5 +50,0 1200-2000 152 +7,8 +10,9 2000-5000 139 -0,7 +16,8 5000-10 000 139 +13,9 +20,9 +10 000 114 -8,8 +28,1 kujawsko-pomorskie 113 +6,6 +28,4 0-800 292 +6,2 +41,1 800-1200 148 +1,4 +32,1 1200-2000 112 +9,8 +21,7 2000-5000 80 0,0 +9,6 5000-10 000 119 +4,4 +41,7 +10 000 71 -5,3 +54,3 lubelskie 135 +6,3 +4,7 0-800 418 +12,7 -5,0 800-1200 189 -6,0 +23,5 1200-2000 132 0,0 -4,3 2000-5000 125 +4,2 +42,0 5000-10 000 81 -3,6 -15,6 +10 000 92 -7,1 +48,4 lubuskie 104 +6,1 +38,7 0-800 283 -3,7 +47,4 800-1200 122 +13,0 +29,8 1200-2000 96 -4,0 +18,5 2000-5000 87 0,0 +52,6 5000-10 000 75 +1,4 +15,4 +10 000 70 +2,9 +22,8 łódzkie 108 +4,9 0,0 0-800 251 -1,6 -39,8 800-1200 158 +3,3 +8,2 1200-2000 124 -1,6 -6,8 2000-5000 104 +2,0 +13,0 5000-10 000 95 -16,7 +15,9 +10 000 71 -4,1 -21,1 małopolskie 186 +10,7 +13,4 0-800 495 -16,8 +10,0 800-1200 239 +5,8 +43,1 1200-2000 204 +25,9 +56,9 2000-5000 156 +9,1 +20,0 5000-10 000 142 -10,1 +2,9 +10 000 113 +0,9 -13,1 mazowieckie 240 +5,3 +1,3 0-800 711 +6,8 -5,3 800-1200 314 +4,0 +15,4 1200-2000 268 +1,5 +17,5 2000-5000 250 +3,7 +11,6 5000-10 000 205 +2,0 +10,8 +10 000 160 -2,4 +5,3 opolskie 99 +3,1 +11,2 0-800 138 -2,8 +1,5 800-1200 137 +7,0 +45,7 1200-2000 94 -1,1 +22,1 2000-5000 88 +4,8 +12,8 5000-10 000 82 -5,7 -9,9 +10 000 75 +4,2 -10,7 podkarpackie 93 +4,5 +10,7 0-800 430 -5,5 +24,6 800-1200 137 +13,2 +25,7 1200-2000 113 +24,2 +39,5 2000-5000 77 -6,1 -19,8 5000-10 000 75 -1,3 +15,4 +10 000 97 0,0 +36,6 podlaskie 149 +4,2 +24,2 0-800 453 +8,9 +64,7 800-1200 189 +0,5 +21,9 1200-2000 166 +7,8 +20,3 2000-5000 114 +0,9 +37,3 5000-10 000 115 +21,1 +26,4 +10 000 97 +7,8 +2,1 pomorskie 229 +0,9 +8,0 0-800 706 -1,5 -4,6 800-1200 286 -6,8 +49,0 1200-2000 212 +5,0 +13,4 2000-5000 154 +14,1 +13,2 5000-10 000 149 -2,0 +2,8 +10 000 110 -3,5 -24,7 śląskie 172 +3,0 +18,6 0-800 330 +6,8 +45,4 800-1200 178 +3,5 +21,9 1200-2000 163 +6,5 +30,4 2000-5000 134 +1,5 +9,8 5000-10 000 127 +5,0 +24,5 +10 000 110 +5,8 +5,8 świętokrzyskie 114 +2,7 +6,5 0-800 366 +5,5 -27,5 800-1200 139 -12,0 +41,8 1200-2000 138 +7,0 +39,4 2000-5000 83 0,0 -19,4 5000-10 000 75 +10,3 -5,1 +10 000 40 -23,1 0,0 warmińsko-mazurskie 107 +5,9 +32,1 0-800 303 +2,7 -10,4 800-1200 137 +3,0 +28,0 1200-2000 120 0,0 +62,2 2000-5000 96 +6,7 +24,7 5000-10 000 94 -4,1 +54,1 +10 000 58 -4,9 +41,5 wielkopolskie 189 +9,9 +33,1 0-800 383 +3,8 +52,0 800-1200 240 +20,0 +39,5 1200-2000 211 +8,2 +63,6 2000-5000 156 -1,3 +12,2 5000-10 000 144 +11,6 +17,1 +10 000 108 +10,2 +2,9 zachodniopomorskie 167 +8,4 +33,6 0-800 390 +10,8 +8,0 800-1200 195 -3,0 +30,9 1200-2000 172 -2,8 +11,0 2000-5000 167 +5,7 +50,5 5000-10 000 204 +2,5 +31,6 +10 000 115 +1,8 +15,0 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Te dwa województwa w każdym z analizowanych metraży wiodły prym pod względem wysokości przeciętnych oczekiwań sprzedających grunty budowlane.

Podobnie jak w przypadku stolic województw, również poza nimi trudniej było znaleźć województwo, w którym obniżeniu uległa by średnia kwota dyktowana za większe parcele. Jeśli jednak drożały one w relacji miesięcznej, to najczęściej o mniej niż 10 proc. Dwucyfrowe wzrosty, nierzadko sięgające 70 proc. dominowały jednak w relacji rocznej.

Trzeba jednak podkreślić, że średnie ceny ofertowe dyktowane za działki budowlane cechują większe wahania, które związane są z ich dostępnością, znacznie bardziej płynną od obserwowanej na rynku sprzedaży mieszkań i najmu. W większości największych polskich miast i w przypadku większości analizowanych metraży można jednak zauważyć znacznie szybciej rosnące oczekiwania sprzedających działki budowlane przekładające się na wzrosty wyższe o kilkadziesiąt punktów procentowych.

Wpływ na taki stan ma wciąż wysoki popyt na grunty budowlane i nadal spore zainteresowanie budownictwem jednorodzinnym. Po tąpnięciu obserwowanym w styczniu, przejawiającym się dwucyfrowym spadkiem liczby rozpoczynanych budów w skali roku, w lutym sytuacja wróciła do normy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 6202 domów jednorodzinnych, co było wynikiem o 42 proc. wyższym niż w styczniu i co bardziej miarodajne – o 14 proc. wyższym w relacji rocznej.

Trudno też w lutowych danych doszukiwać się wpływu wojny w Ukrainie i napływu do Polski uchodźców na stawki obserwowane na rynku sprzedaży działek budowlanych. Te czynniki najszybciej zmienią sytuację na rynku najmu, a w dalszej kolejności na rynku sprzedaży mieszkań, choć warto pamiętać, że rynek nieruchomości reaguje zwykle z opóźnieniem liczonym w miesiącach.