Masowe przeceny działek w regionach, ale wciąż drożej niż przed rokiem [Nowy raport]

Po styczniowych nieco nieśmiałych obniżkach w lutym obserwowaliśmy już masowe spadki średnich cen ofertowych działek budowlanych położonych poza stolicami województw – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Wciąż jednak parcele wyceniane są wyżej niż przed rokiem.

Na promocje w regionach mogli liczyć zarówno szukający najmniejszych parcel, jak i dużych – ponad 1-hektarowych działek. Inaczej niż w styczniu mniej skorzy do obniżek byli jednak właściciele gruntów budowlanych położonych w stolicach województw.

Ceny działek budowlanych – stolice województw

W największych polskich miastach największe szanse na znalezienie promocji w lutym mieli szukający działek budowlanych o powierzchni od 8 do 12 arów. Niższe niż w styczniu średnie ceny ofertowe zanotowano bowiem w stolicach ośmiu województw. Po raz pierwszy od września 2020 r. obniżyła się wycena tego typ parcel położonych w Warszawie. Podwyżki notowane jesienią oraz na przełomie roku skutkują jednak średnią ceną ofertową utrzymującą się w dalszym ciągu powyżej poziomu 1000 zł/mkw. Oznacza to, że za 10-arowe działki ich właściciele nadal oczekują średnio ponad 1 mln zł.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – luty 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.] Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.] Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 523 +4,2 +13,8 0-800 798 +5,7 -4,5 800-1200 579 -6,6 +23,2 1200-2000 655 +12,3 +41,5 2000-5000 523 -3,7 +1,9 5000-10 000 407 +38,9 -2,6 +10 000 235 -19,8 -2,9 Bydgoszcz 243 +22,6 +4,9 0-800 388 +9,3 -20,7 800-1200 469 +42,1 +24,1 1200-2000 197 0,0 +3,1 2000-5000 227 +50,3 +28,2 5000-10 000 248 +8,3 +38,5 +10 000 100 -32,9 -29,6 Lublin 327 -3,7 +7,5 0-800 625 -5,2 +9,8 800-1200 333 +0,9 +23,3 1200-2000 290 +5,8 +8,6 2000-5000 224 -9,7 -4,3 5000-10 000 290 -15,5 -3,0 +10 000 243 +14,1 +16,3 Gorzów Wielkopolski 93 +90,3 +129,9 0-800 191 +18,6 +38,4 800-1200 71 -19,3 -5,3 1200-2000 510 +514,5 +562,3 2000-5000 70 -25,5 -14,6 5000-10 000 51 -38,6 +24,4 +10 000 73 -11,0 -16,1 Łódź 687 -49,8 +14,2 0-800 668 +21,9 +59,0 800-1200 458 -7,5 +65,9 1200-2000 298 +2,1 -19,5 2000-5000 243 -8,0 -11,6 5000-10 000 200 -23,4 +5,8 +10 000 228 +49,0 +46,2 Kraków 614 -1,5 +11,4 0-800 1103 +10,1 +20,7 800-1200 625 -0,2 +15,1 1200-2000 449 -14,3 -3,2 2000-5000 524 -8,6 +25,7 5000-10 000 477 +22,3 +12,0 +10 000 497 +10,0 +4,4 Warszawa 962 +0,9 +7,5 0-800 1942 +7,4 +45,6 800-1200 1030 -3,4 +8,6 1200-2000 804 -2,2 +1,1 2000-5000 808 +6,5 +6,6 5000-10 000 644 +8,2 -3,2 +10 000 569 +8,8 -13,4 Opole 188 -1,1 -6,5 0-800 219 -17,7 -7,2 800-1200 241 +19,9 +29,6 1200-2000 162 -12,4 +9,5 2000-5000 182 +9,6 -14,2 5000-10 000 186 +0,5 -50,4 +10 000 158 +7,5 +21,5 Rzeszów 485 -46,0 +24,8 0-800 449 -80,0 +36,9 800-1200 283 +5,2 +20,9 1200-2000 217 -9,2 +9,0 2000-5000 251 0,0 +45,9 5000-10 000 187 +3,9 +10,0 +10 000 282 +39,6 +52,4 Białystok 380 +1,3 -3,0 0-800 603 +11,3 +0,5 800-1200 351 -0,8 -7,1 1200-2000 312 +2,3 +31,1 2000-5000 311 -0,3 -15,0 5000-10 000 342 -10,9 +111,1 +10 000 219 +17,7 +192,0 Gdańsk 567 +8,8 +15,8 0-800 1029 +7,7 +19,2 800-1200 565 -6,0 -12,7 1200-2000 612 +18,8 +34,5 2000-5000 486 +17,4 +26,6 5000-10 000 600 -2,1 +38,2 +10 000 421 +19,3 +67,7 Katowice 375 +14,1 +3,6 0-800 318 -7,3 -18,9 800-1200 588 +25,6 +31,8 1200-2000 475 -16,2 +6,7 2000-5000 445 +27,5 -1,5 5000-10 000 251 -10,4 -7,7 +10 000 330 +12,6 +29,9 Kielce 341 +42,5 +4,1 0-800 936 +59,2 +17,3 800-1200 246 -7,9 +14,4 1200-2000 326 +7,9 -1,2 2000-5000 370 +65,2 -24,9 5000-10 000 214 +42,7 -24,9 +10 000 265 -7,7 +41,0 Olsztyn 196 -17,3 -12,4 0-800 - - - 800-1200 479 +125,9 +110,1 1200-2000 98 -44,3 -3,9 2000-5000 260 +9,2 +31,3 5000-10 000 237 0,0 +220,3 +10 000 73 -48,2 +170,4 Poznań 618 +5,2 +10,4 0-800 1222 +30,0 +41,4 800-1200 719 +1,3 +34,4 1200-2000 353 -31,9 -28,8 2000-5000 413 +5,6 +4,6 5000-10 000 383 +0,3 -14,9 +10 000 294 +0,3 -12,0 Szczecin 364 +5,5 +8,8 0-800 602 -16,0 +40,3 800-1200 406 +13,4 +23,0 1200-2000 435 +31,8 +44,5 2000-5000 303 -1,3 -18,8 5000-10 000 198 +20,7 -16,1 +10 000 221 -3,9 -33,8 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Jeszcze dłużej na obniżkę średniej stawki ofertowej trzeba było czekać we Wrocławiu. Lutowa korekta o 6,6 proc. względem stycznia była pierwszą od czerwca 2020 r. Trzeci miesiąc z rzędu obniżka średniej wyceny miała z kolei miejsce w Gdańsku.

To także w stolicy woj. pomorskiego zanotowano w lutym najmocniejszy spadek średniej wyceny działek o powierzchni od 8 do 12 arów w skali roku – o blisko 13 proc. Z wyjątkiem Białegostoku i Gorzowa Wielkopolskiego w pozostałych stolicach województw średnie stawki notowane w lutym 2021 r. były znacznie wyższe niż przed rokiem. W dziesięciu stolicach wzrosty względem lutego 2020 r. przekroczyły 20 proc.

Najczęściej wyższa niż w styczniu była także średnia wycena najmniejszych gruntów budowlanych. Niska podaż dobrze zlokalizowanych parcel w Kielcach sprawiła, że średnia stawka względem stycznia wzrosła tam o blisko 60 proc., zbliżając się najmocniej w historii do poziomu 1000 zł/mkw. Do 2000 zł/mkw. zmierza z kolei średnia wycena działek mniejszych niż 8-arowe położonych w Warszawie. W przypadku stolicy luty był ósmym miesiącem z rzędu z podwyżką.

Obniżka średniej stawki w relacji rocznej była częstszym widokiem w przypadku największych działek budowlanych o powierzchni powyżej 1 ha. Zanotowano ją w stolicach sześciu województw, a w pięciu z nich (Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Warszawie, Poznaniu i Szczecinie) spadek średniej stawki względem lutego 2020 r. był dwucyfrowy.

Ceny działek budowlanych – województwa

Na przeceny w lutym mogli liczyć przede wszystkim szukający działek budowlanych położonych poza stolicami województw. Średnia stawka bez podziału na poszczególne metraże obniżyła się względem stycznia w piętnastu województwach, przy czym w dziewięciu przekroczyła w relacji miesięcznej 20 proc. To pierwszy taki miesiąc od czerwca 2020 r. i, co istotne, sytuacja niespotykana zarówno w lutym 2020 r., jak i latach wcześniejszych.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – luty 2021 r. Województwo Średnia cena dla województwa [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla województwa m/m [w proc.] Zmiana średniej stawki dla województwa r/r [w proc.] Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 169 -23,1 +23,8 0-800 375 -1,8 +33,0 800-1200 140 -27,8 +8,5 1200-2000 137 -3,5 +30,5 2000-5000 119 -22,7 +28,0 5000-10 000 115 -12,2 0,0 +10 000 89 -31,0 +3,5 kujawsko-pomorskie 109 -19,3 +2,3 0-800 207 -7,6 -3,7 800-1200 112 -7,4 0,0 1200-2000 92 -16,4 +9,5 2000-5000 73 -8,8 +2,8 5000-10 000 84 -55,6 -44,7 +10 000 46 -35,2 +4,5 lubelskie 164 -21,3 +22,9 0-800 440 -7,6 +15,2 800-1200 153 -26,1 +7,7 1200-2000 138 -1,4 +8,7 2000-5000 88 -26,7 +2,3 5000-10 000 96 -33,8 0,0 +10 000 62 -51,9 -13,9 lubuskie 90 -16,7 +25,0 0-800 192 -8,1 +60,0 800-1200 94 -6,0 +27,0 1200-2000 81 -3,6 +39,7 2000-5000 57 -19,7 +18,8 5000-10 000 65 -27,0 +27,5 +10 000 57 -42,4 +50,0 łódzkie 157 -31,2 +12,5 0-800 417 +5,8 +0,7 800-1200 146 -33,3 +29,2 1200-2000 133 -7,0 +22,0 2000-5000 92 -27,6 +1,1 5000-10 000 82 -36,9 0,0 +10 000 90 -22,4 -1,1 małopolskie 211 -22,3 +15,5 0-800 450 -20,1 +28,2 800-1200 167 -26,1 +3,1 1200-2000 130 -15,0 +4,8 2000-5000 130 -20,7 +11,1 5000-10 000 138 -16,9 +16,0 +10 000 130 -41,7 +36,8 mazowieckie 309 -23,3 +13,4 0-800 751 -12,4 +46,7 800-1200 272 -17,1 +6,7 1200-2000 228 -15,9 +3,2 2000-5000 224 -14,8 +15,5 5000-10 000 185 -20,9 +2,8 +10 000 152 -30,0 -5,6 opolskie 104 -14,4 +17,1 0-800 136 -13,9 +19,3 00-1200 94 -21,7 +10,6 1200-2000 77 -25,2 +14,9 2000-5000 78 -16,1 0,0 5000-10 000 91 -15,0 +33,8 +10 000 84 -22,2 +86,7 podkarpackie 155 -45,8 0,0 0-800 345 -53,9 +35,8 800-1200 109 -22,1 +16,0 1200-2000 81 -25,7 -6,9 2000-5000 96 -2,0 +43,3 5000-10 000 65 -24,4 -24,4 +10 000 71 -33,0 +9,2 podlaskie 149 -19,5 +11,1 0-800 275 -8,3 +8,7 800-1200 155 -11,4 +12,3 1200-2000 138 -2,1 +43,8 2000-5000 83 -21,7 -17,0 5000-10 000 91 -29,5 +3,4 +10 000 95 -20,8 +23,4 pomorskie 244 -13,1 +29,3 0-800 740 +14,4 +32,1 800-1200 192 -3,0 +17,1 1200-2000 187 -19,7 +28,1 2000-5000 136 -8,7 +6,3 5000-10 000 145 -5,2 +22,9 +10 000 146 -9,3 +47,5 śląskie 147 -1,4 +17,9 0-800 227 +3,7 +24,0 800-1200 146 -4,6 +9,8 1200-2000 125 0,0 +14,7 2000-5000 122 +7,0 +15,1 5000-10 000 102 -20,3 +4,1 +10 000 104 -20,0 +15,6 świętokrzyskie 142 -24,6 -1,8 0-800 505 +7,4 +26,9 800-1200 98 -24,0 +3,2 1200-2000 99 -18,2 -3,9 2000-5000 103 +19,8 -1,0 5000-10 000 79 -25,5 -18,6 +10 000 40 -21,6 -37,5 warmińsko-mazurskie 77 +5,2 +8,0 0-800 338 +51,6 +17,8 800-1200 107 -2,7 -3,6 1200-2000 74 -14,9 -1,3 2000-5000 77 +2,7 +35,1 5000-10 000 61 +3,4 +32,6 +10 000 41 -26,8 +10,8 wielkopolskie 203 -30,0 +6,0 0-800 252 -20,3 -10,0 800-1200 172 -26,2 +16,2 1200-2000 129 -24,6 +3,2 2000-5000 139 -21,5 +15,8 5000-10 000 123 -28,1 -4,7 +10 000 105 -20,5 +20,7 zachodniopomorskie 171 -26,9 +4,2 0-800 361 -0,6 +28,5 800-1200 149 -9,7 +13,7 1200-2000 155 +10,7 +30,3 2000-5000 111 -25,5 -18,4 5000-10 000 155 +9,2 +42,2 +10 000 100 -33,8 -4,8 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Najmocniej w relacji do stycznia obniżyła się średnia wycena dużych działek o powierzchni powyżej 1 ha. Tym samym średnie stawki notowane w większości województw powróciły do poziomu niewidzianego od jesieni, a w kilku przypadkach także wiosny 2020 r. To również w przypadku największych metraży mogliśmy mówić o obniżce średniej wyceny w relacji rocznej. Średnio mniej niż w lutym 2020 r. oczekiwali sprzedający parcele o tej powierzchni położone w woj. lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim, zachodniopomorskim oraz łódzkim.

Na drugim biegunie znajduje się wciąż wycena największych gruntów budowlanych usytuowanych w woj. pomorskim, wielkopolskim oraz podlaskim, gdzie - pomimo ponad 20-procentowej obniżki w lutym - w skali roku działki większe niż 1-hektarowe wciąż wyceniane są o kilkadziesiąt procent wyżej.

Pomimo dwucyfrowych spadków w relacji do stycznia o obniżce względem lutego 2020 r. trudno mówić w przypadku małych parcel – o powierzchni poniżej 8 arów oraz od 8 do 12 arów. W większości województw sprzedający grunty tej wielkości oczekują średnio o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent więcej niż przed rokiem.

Pozostając przy najmniejszych działkach, należy zauważyć, że grunty tej wielkości (poniżej 8 arów) położone w woj. pomorskim były w lutym wyceniane średnio na podobnym poziomie co parcele usytuowane w woj. mazowieckim. Stało się tak za sprawą 14-procentowej podwyżki względem stycznia przy jednoczesnej 12-procentowej obniżce zanotowanej w woj. mazowieckim. To pierwsza taka sytuacja od lutego 2020 r. Wówczas jednak średnia wycena najmniejszych gruntów położonych na Pomorzu była wyższa niż na Mazowszu.

W lutym mieliśmy zatem zgoła odmienną sytuację na rynku działek budowlanych położonych w stolicach województw i mniejszych miejscowościach. Dwugłos panował w lutym także na rynku sprzedaży mieszkań. Deweloperzy obniżyli bowiem średnią wycenę oferowanych przez siebie mieszkań mówiliśmy o obniżkach, a w przypadku mieszkań z drugiej ręki częściej mówiliśmy o wzroście średnich stawek ofertowych.