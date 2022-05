Korekta na rynku działek wprowadziła się do dużych miast. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

/ Shutterstock

Kwiecień wpisał się w tegoroczną tradycję i był kolejnym miesiącem, który przyniósł obniżki oczekiwań sprzedających działki budowlane – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Tym razem jednak spadki znacznie częściej można było spotkać w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży parcel położonych w stolicach województw.

Ceny działek budowlanych – miasta wojewódzkie

Obniżka średnich cen ofertowych w relacji miesięcznej, podobnie jak zresztą jak w kwietniu 2021 r., znalazła swoje odzwierciedlenie szczególnie w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży małych działek. Grunty budowlane o powierzchni poniżej 8 arów oraz od 8 do 12 arów były przeceniane m.in. w największych i najdroższych miastach wojewódzkich.

W przypadku większych z wymienionych wyżej metraży (8-12 arów) obniżkę względem marca zanotowano w zarówno w Warszawie jak i Krakowie, Wrocławiu oraz Poznaniu. Wpływ na taki stan mógł mieć jednak fakt, że działki oferowane obecnie w sprzedaży położone są w mniej dogodnej lokalizacji, a to z uwagi na coraz większe trudności z dostępem do gruntów budowlanych w lepiej skomunikowanych dzielnicach największych polskich miast.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – kwiecień 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 814 +5,3 +40,6 0-800 1563 +10,4 +89,9 800-1200 1038 -1,0 +44,0 1200-2000 630 +1,4 -3,2 2000-5000 655 +2,5 +23,6 5000-10 000 456 +2,0 +32,2 +10 000 392 +3,4 -2,0 Bydgoszcz 419 -2,6 +40,6 0-800 637 -9,5 +66,8 800-1200 586 +2,4 +27,4 1200-2000 262 -3,0 -1,9 2000-5000 297 +2,4 +96,7 5000-10 000 383 -2,0 +59,6 +10 000 110 0,0 +10,0 Lublin 411 0,0 +30,5 0-800 995 +6,0 +57,2 800-1200 510 +5,6 +50,4 1200-2000 344 -2,5 +14,3 2000-5000 312 +3,7 +26,8 5000-10 000 219 -43,1 -25,5 +10 000 456 +9,4 +87,7 Gorzów Wielkopolski 163 -10,4 +79,1 0-800 444 -8,1 +108,5 800-1200 144 +14,3 +77,8 1200-2000 128 -3,0 +34,7 2000-5000 115 -54,2 +29,2 5000-10 000 52 -36,6 +2,0 +10 000 178 - +493,3 Łódź 375 -5,6 -4,6 0-800 542 -12,2 -12,7 800-1200 355 +1,4 -40,6 1200-2000 567 +2,9 +103,2 2000-5000 341 +15,2 +16,4 5000-10 000 187 -9,7 -16,1 +10 000 192 +29,7 -1,0 Kraków 851 +1,6 +22,1 0-800 1523 +1,4 -0,8 800-1200 917 -0,1 +43,3 1200-2000 824 -0,2 +71,3 2000-5000 629 +3,3 0,0 5000-10 000 491 -3,5 -21,4 +10 000 381 +4,7 -31,6 Warszawa 1124 +0,1 +13,2 0-800 2024 +0,9 -1,4 800-1200 1190 -2,5 +18,5 1200-2000 1085 +0,7 +30,4 2000-5000 848 -2,0 +8,0 5000-10 000 674 -1,3 +8,2 +10 000 708 -2,9 +23,6 Opole 218 +1,9 +8,5 0-800 267 +7,7 -10,4 800-1200 298 -2,3 +48,3 1200-2000 197 +5,3 -0,5 2000-5000 182 +7,7 -9,0 5000-10 000 146 -29,8 -18,0 +10 000 203 +14,0 +27,7 Rzeszów 344 +3,0 +25,1 0-800 603 +5,8 +17,3 800-1200 367 +9,2 +23,6 1200-2000 336 -8,2 +47,4 2000-5000 263 +3,1 +1,9 5000-10 000 197 -3,0 -1,0 +10 000 228 -7,7 -13,0 Białystok 444 -7,1 +5,2 0-800 868 -3,0 +24,2 800-1200 423 -8,4 +15,3 1200-2000 351 -11,4 +9,7 2000-5000 275 -3,5 -0,7 5000-10 000 449 +5,4 +11,1 +10 000 216 +0,5 +3,3 Gdańsk 849 -4,7 +42,7 0-800 1334 -11,9 +2,1 800-1200 987 +6,5 +46,4 1200-2000 682 -4,1 +47,6 2000-5000 417 -6,7 -3,2 5000-10 000 582 +6,8 -5,7 +10 000 230 -5,3 0,0 Katowice 653 +18,9 +53,6 0-800 699 -4,6 +103,2 800-1200 1179 +95,5 +132,1 1200-2000 952 +17,8 +118,9 2000-5000 557 +36,9 +20,6 5000-10 000 316 -8,4 +1,3 +10 000 395 -2,5 -5,7 Kielce 371 -6,3 -22,7 0-800 885 +4,9 -12,9 800-1200 353 +5,7 +47,1 1200-2000 455 +16,4 +19,7 2000-5000 289 -19,5 -25,5 5000-10 000 230 -9,8 -19,3 +10 000 105 -0,9 +61,5 Olsztyn 394 +4,8 +84,1 0-800 1170 -14,2 - 800-1200 350 +7,7 +67,5 1200-2000 341 +30,7 +37,5 2000-5000 444 -3,9 +89,7 5000-10 000 253 0,0 -5,2 +10 000 108 -11,5 -26,5 Poznań 842 -3,0 +31,6 0-800 1402 +1,8 +20,4 800-1200 995 -3,7 +44,6 1200-2000 793 -3,8 +58,9 2000-5000 459 -7,1 +17,1 5000-10 000 540 -11,0 +23,9 +10 000 370 -14,4 +25,0 Szczecin 469 +4,2 +13,6 0-800 638 +5,5 +30,5 800-1200 522 +3,4 +18,4 1200-2000 497 +9,2 +11,7 2000-5000 383 +3,5 +10,7 5000-10 000 276 +29,0 +17,4 +10 000 253 -20,9 -29,7 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Podwyżki notowane w drugiej połowie 2021 r. wciąż sprawiają jednak, że średnie ceny ofertowe w wyżej wymienionych miastach były znacznie wyższe niż przed rokiem. W Krakowie i Poznaniu różnica względem kwietnia 2021 r. przekroczyła 40 proc. Z nieco mniejszym wzrostem średnich oczekiwań sprzedających musieli radzić sobie szukający gruntów pod budowę domu w Warszawie (+18,5 proc. r/r).

Z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia w kwietniu w Katowicach, gdzie średnia wycena działek o tym metrażu wzrosła w relacji do marca o 95,5 proc., przekładając się na wzrost w skali roku o 132,1 proc. W przypadku stolicy woj. śląskiego wpływ na to miało pojawienie się ofercie dobrze zlokalizowanych gruntów.

Jeszcze głębsza korekta średnich cen ofertowych miała miejsce w przypadku najmniejszych parcel (poniżej 8 arów) oferowanych w Gdańsku, Łodzi i Olsztynie, gdzie obniżki w relacji miesięcznej przekroczyły 10 proc.

W Łodzi zanotowano także dwucyfrową obniżkę w ujęciu rocznym. Ze spadkami średnich cen ofertowych mieliśmy do czynienia także w dwóch z trzech najdroższych miast – Warszawie (-1,4 proc. r/r) oraz Krakowie (-0,8 proc.).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach na rynku sprzedaży działek budowlanych mieliśmy do czynienia z odmienną sytuacją niż w przypadku średnich cen ofertowych dyktowanych za mieszkania, w szczególności te z drugiej ręki. Średnie oczekiwania deweloperów jak i sprzedających mieszkania na rynku wtórnym utrzymują kurs wzrostowy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w skali roku w większości analizowanych miast to jednak grunty budowlane drożały w ogłoszeniach wyraźniej od mieszkań wystawianych na sprzedaż jak również lokali oferowanych na rynku najmu.

Ceny działek budowlanych – województwa

Trudniej o obniżkę niż w stolicach województw było z kolei w mniejszych miejscowościach, gdzie o masowej korekcie mówiliśmy miesiąc wcześniej – w marcu. Wciąż można było jednak znaleźć województwa, w których wycena gruntów budowlanych była niższa w ujęciu miesięcznym i nieco rzadziej rocznym.

Biorąc pod uwagę najmniejsze działki (poniżej 8 arów) z największą korektą mieliśmy do czynienia w Łodzi, gdzie średnie oczekiwania sprzedających parcele spadają od sześciu miesięcy z rzędu. Tym razem obniżka względem marca wyniosła 2,5 proc. W skali roku średnia wycena najmniejszych gruntów budowlanych w Łodzi obniżyła się o 32 proc.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – kwiecień 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 166 +5,1 +24,8 0-800 504 +2,0 +45,7 800-1200 217 +3,3 +33,1 1200-2000 147 0,0 +8,1 2000-5000 147 +5,8 +18,5 5000-10 000 130 0,0 +22,6 +10 000 112 +0,9 +20,4 kujawsko-pomorskie 107 0,0 +10,3 0-800 257 +1,6 +2,0 800-1200 140 +1,4 +29,6 1200-2000 102 -1,9 +1,0 2000-5000 87 +1,2 +33,8 5000-10 000 109 -4,4 +31,3 +10 000 76 +1,3 +35,7 lubelskie 128 -1,5 +0,8 0-800 503 +23,0 +17,5 800-1200 186 +3,9 +23,2 1200-2000 137 +3,0 -2,8 2000-5000 115 -6,5 +11,7 5000-10 000 91 +2,2 -12,5 +10 000 103 +9,6 +41,1 lubuskie 115 +0,9 +43,8 0-800 299 +3,8 +57,4 800-1200 121 +3,4 +13,1 1200-2000 126 +2,4 +63,6 2000-5000 77 -14,4 +22,2 5000-10 000 75 +2,7 +23,0 +10 000 87 +24,3 +64,2 łódzkie 105 +1,0 +1,9 0-800 232 -2,5 -32,0 800-1200 152 -0,7 -4,4 1200-2000 134 +5,5 +6,3 2000-5000 104 +7,2 +9,5 5000-10 000 86 -1,1 -2,3 +10 000 91 +13,8 +31,9 małopolskie 195 +3,7 +10,8 0-800 568 +7,4 +1,8 800-1200 238 0,0 +29,3 1200-2000 196 -4,9 +47,4 2000-5000 149 0,0 +7,2 5000-10 000 157 +4,0 0,0 +10 000 113 +0,9 -11,7 mazowieckie 241 +2,6 +6,6 0-800 758 -2,3 +3,0 800-1200 298 0,0 +10,8 1200-2000 261 +1,2 +16,5 2000-5000 245 +1,2 +10,9 5000-10 000 193 +4,3 +11,6 +10 000 162 -6,9 +1,9 opolskie 101 0,0 +14,8 0-800 146 -2,7 +8,1 800-1200 132 -2,9 +37,5 1200-2000 100 +3,1 +23,5 2000-5000 91 +7,1 +18,2 5000-10 000 80 -5,9 +11,1 +10 000 75 +5,6 +25,0 podkarpackie 98 +5,4 +27,3 0-800 356 -24,1 +91,4 800-1200 168 +19,1 +41,2 1200-2000 100 -11,5 +23,5 2000-5000 76 +4,1 -16,5 5000-10 000 78 -3,7 +16,4 +10 000 106 +2,9 +76,7 podlaskie 153 0,0 +30,8 0-800 394 -9,6 +34,5 800-1200 196 +0,5 +31,5 1200-2000 167 +1,2 +21,0 2000-5000 112 0,0 +28,7 5000-10 000 127 +4,1 +36,6 +10 000 93 0,0 +4,5 pomorskie 245 +2,1 +21,9 0-800 762 +0,4 +6,3 800-1200 300 +1,4 +43,5 1200-2000 198 -2,0 +3,7 2000-5000 157 -0,6 +22,7 5000-10 000 150 -0,7 +18,1 +10 000 118 -14,5 -6,3 śląskie 185 +5,1 +33,1 0-800 314 -0,9 +40,8 800-1200 208 +8,9 +39,6 1200-2000 165 +2,5 +35,2 2000-5000 147 +14,0 +28,9 5000-10 000 133 -2,9 +27,9 +10 000 121 +4,3 +42,4 świętokrzyskie 107 -1,8 +4,9 0-800 313 +5,7 -21,2 800-1200 147 -1,3 +28,9 1200-2000 120 -2,4 +14,3 2000-5000 83 +1,2 -22,4 5000-10 000 68 -8,1 -4,2 +10 000 44 +10,0 +7,3 warmińsko-mazurskie 110 +2,8 +35,8 0-800 323 -2,1 +26,2 800-1200 151 +18,0 +33,6 1200-2000 121 +4,3 +37,5 2000-5000 97 0,0 +15,5 5000-10 000 80 -12,1 +23,1 +10 000 65 -1,5 +32,7 wielkopolskie 189 +1,6 +33,1 0-800 390 +4,3 +45,5 800-1200 243 +0,8 +45,5 1200-2000 209 -0,5 +46,2 2000-5000 168 +5,0 +21,7 5000-10 000 160 +8,1 +32,2 +10 000 112 +1,8 +16,7 zachodniopomorskie 160 0,0 +30,1 0-800 369 +0,3 +22,2 800-1200 202 +4,7 +33,8 1200-2000 207 +6,7 +51,1 2000-5000 157 -0,6 +38,9 5000-10 000 222 +3,7 +37,0 +10 000 116 +1,8 +5,5 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Z ponad 21-procentową obniżką w skali roku mieliśmy z kolei do czynienia w woj. świętokrzyskim i to nawet pomimo podwyżki o 6 proc. w ujęciu miesięcznym. Wspomniana obniżka w relacji rocznej wynika z kilku dwucyfrowych korekt notowanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Odwrotna sytuacja miała miejsce w kwietniu na Podkarpaciu, gdzie w relacji miesięcznej średnia wycena najmniejszych parcel obniżyła się o 24 proc., podczas gdy w skali roku zanotowano 91-procentową podwyżkę, na którą wpływ miały dwa miesiące – sierpień i listopad 2021 r., gdy średnia kwota ofertowa rosła w ujęciu miesięcznym o ponad 40 proc.

W kwietniu 2022 r. trudniej o korektę było w przypadku nieco większych działek budowlanych (8-12 arów). W większości województw dominowały wzrosty wahające się od niespełna 1 proc. do blisko 5 proc. w relacji miesięcznej. Grunty o tym metrażu drożeją najmocniej spośród wszystkich w ujęciu rocznym.

W kwietniu 2022 r. w większości województw średnie ceny ofertowe były o ponad 30 proc. wyższe niż rok wcześniej, a tylko w trzech województwach – lubuskim, mazowieckim oraz łódzkim, gdzie miała miejsce obniżka – podwyżki nie przekroczyły 20 proc. r/r.

Ruch na budowach domów słabnie

Początek 2022 r. przyniósł obniżenie popytu na budownictwo jednorodzinne. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 8790 domów jednorodzinnych, co oznaczało obniżkę o 20 proc. w relacji rocznej. Pomijając naznaczony początkiem pandemii 2020 r., tegoroczny kwiecień był pod tym względem najgorszym czwartym miesiącem roku od siedmiu lat.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. w Polsce rozpoczęto budowę 29 645 domów jednorodzinnych stawianych przez inwestorów indywidualnych. Rozpoczętych budów było tym samym o 10,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spadek zainteresowania budownictwem jednorodzinnym był jednak mniej okazały niż ograniczenie liczby rozpoczynanych budów przez deweloperów, którzy od początku roku do końca kwietnia ruszyli z budową 42 770 mieszkań (-22,6 proc. r/r).

Inwestorzy indywidualni otrzymali w kwietniu również mniej pozwoleń na budowę domów niż przed rokiem. W tym przypadku obniżka wyniosła 12,5 proc.