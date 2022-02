Początek roku ze spadkami stawek w ofertach sprzedaży działek. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

fot. Shutterstock.com / /

Styczeń 2022 r. przyniósł dalszy ciąg korekty na rynku działek budowlanych w Polsce – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Obniżka oczekiwań sprzedających – zarówno w relacji miesięcznej jak i rocznej – była widziana jednak przede wszystkim poza stolicami województw.

Zarówno w województwach jak i ich stolicach średnie ceny ofertowe są jednak znacznie wyższe niż przed dwoma laty.

Ceny ofertowe działek budowlanych – województwa

Przecena średnich cen ofertowych najmniejszych działek budowlanych (do 8 arów) została w styczniu zanotowana w zdecydowanej większości województw. Najmocniej – o ponad 20 proc. w relacji do grudnia ich wycena obniżyła się w woj. podkarpackim. Korekta w relacji miesięcznej miała miejsce także w dwóch najdroższych województwach: pomorskim (-0,6 proc. m/m) oraz mazowieckim (-5,5 proc. m/m).

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – styczeń 2022 r. Województwo Średnia cena dla województwa [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla województwa m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla województwa r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 156 +4,0 -7,7 0-800 473 +16,0 +23,8 800-1200 201 0,0 +3,6 1200-2000 141 +5,0 -0,7 2000-5000 140 +2,0 -9,1 5000-10 000 122 -3,0 -6,9 +10 000 125 -1,0 -3,1 kujawsko-pomorskie 106 +3,9 -2,8 0-800 275 -6,0 +22,8 800-1200 146 -1,0 +20,7 1200-2000 102 +1,0 -7,3 2000-5000 80 +4,0 0,0 5000-10 000 114 +7,0 -39,7 +10 000 75 +6,0 +5,6 lubelskie 127 -4,5 -22,6 0-800 371 -37,0 -22,1 800-1200 201 -9,0 -2,9 1200-2000 132 +2,0 -5,7 2000-5000 120 -6,0 0,0 5000-10 000 84 0,0 -42,1 +10 000 99 +1,0 -23,3 lubuskie 98 -2,0 +8,9 0-800 294 -2,0 +40,7 800-1200 108 -4,0 +8,0 1200-2000 100 0,0 +19,0 2000-5000 87 -7,0 +22,5 5000-10 000 74 +2,0 -16,9 +10 000 68 +7,0 -31,3 łódzkie 103 +1,0 -34,4 0-800 255 -14,0 -35,3 800-1200 153 +7,0 -30,1 1200-2000 126 +7,0 -11,9 2000-5000 102 -16,0 -19,7 5000-10 000 114 +25,0 -12,3 +10 000 74 -3,0 -36,2 małopolskie 168 -5,6 -20,4 0-800 595 +45,0 +5,7 800-1200 226 -12,0 0,0 1200-2000 162 -6,0 +5,9 2000-5000 143 -4,0 -12,8 5000-10 000 158 +17,0 -4,8 +10 000 112 -3,0 -49,8 mazowieckie 228 -0,4 -26,2 0-800 666 -39,0 -22,3 800-1200 302 -1,0 -7,9 1200-2000 264 +7,0 -2,6 2000-5000 241 -10,0 -8,4 5000-10 000 201 +3,0 -14,1 +10 000 164 -13,0 -24,4 opolskie 96 -4,0 -7,7 0-800 142 -37,0 -10,1 800-1200 128 +7,0 +6,7 1200-2000 95 -4,0 -7,8 2000-5000 84 +3,0 -9,7 5000-10 000 87 +5,0 -18,7 +10 000 72 -5,0 -33,3 podkarpackie 89 -6,3 -42,6 0-800 455 -131,0 -39,2 800-1200 121 +2,0 -13,6 1200-2000 91 -19,0 -16,5 2000-5000 82 +3,0 -16,3 5000-10 000 76 +8,0 -11,6 +10 000 97 +9,0 -8,5 podlaskie 143 +0,7 -4,0 0-800 416 -8,0 +38,7 800-1200 188 +1,0 +7,4 1200-2000 154 -9,0 +9,2 2000-5000 113 +5,0 +6,6 5000-10 000 95 -8,0 -26,4 +10 000 90 +3,0 -25,0 pomorskie 227 +6,1 -7,0 0-800 717 -4,0 +10,8 800-1200 307 +32,0 +55,1 1200-2000 202 -14,0 -13,3 2000-5000 135 +2,0 -9,4 5000-10 000 152 -23,0 -0,7 +10 000 114 +9,0 -29,2 śląskie 167 +1,8 +13,6 0-800 309 +7,0 +41,1 800-1200 172 -2,0 +12,4 1200-2000 153 -1,0 +22,4 2000-5000 132 -4,0 +15,8 5000-10 000 121 -3,0 -5,5 +10 000 104 +13,0 -20,0 świętokrzyskie 111 -4,3 -21,8 0-800 347 -18,0 -26,2 800-1200 158 +5,0 +22,5 1200-2000 129 +1,0 +6,6 2000-5000 83 -25,0 -3,5 5000-10 000 68 +6,0 -35,8 +10 000 52 -3,0 +2,0 warmińsko-mazurskie 101 -4,7 +31,2 0-800 295 -38,0 +32,3 800-1200 133 +7,0 +20,9 1200-2000 120 -2,0 +37,9 2000-5000 90 -6,0 +20,0 5000-10 000 98 +14,0 +66,1 +10 000 61 -4,0 +8,9 wielkopolskie 172 +6,2 -15,3 0-800 369 +12,0 +16,8 800-1200 200 +6,0 -14,2 1200-2000 195 +9,0 +14,0 2000-5000 158 +3,0 -10,7 5000-10 000 129 -10,0 -24,6 +10 000 98 -8,0 -25,8 zachodniopomorskie 154 +5,5 -9,9 0-800 352 -45,0 -3,0 800-1200 201 +7,0 +21,8 1200-2000 177 +19,0 +26,4 2000-5000 158 +5,0 +6,0 5000-10 000 199 -3,0 +40,1 +10 000 113 -3,0 -25,2 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Mazowsze było jednak jedynym spośród pięciu największych regionów pod względem liczby ludności, w którym miała miejsce obniżka. Na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Małopolsce oraz Wielkopolsce średnie stawki ofertowe wzrosły w relacji do grudnia.

W przypadku większych działek panowało nieco większe zróżnicowanie, a wahania średnich oczekiwań sprzedających wynosiły od kilkunastu procent w dół do kilkunastu procent w górę w skali miesiąca.

Średnie stawki wpisywane w styczniu w ogłoszeniach były jednak w wielu przypadkach niższe od ubiegłorocznych, przy czym większe i powszechniejsze obniżki w skali roku notowano w przypadku większych działek. Nie zabrakło ich jednak w ogłoszeniach sprzedaży dotyczących najmniejszych (0-8 a) gruntów budowlanych. Dla przykładu, o 35 proc. względem stycznia 2021 r. obniżyła się wycena działek tej wielkości położonych w woj. łódzkim, a 22-procentową obniżkę zanotowano na Mazowszu.

Ceny ofertowe działek budowlanych – stolice województw

Większa powściągliwość w obniżaniu swoich oczekiwań można było zauważyć w styczniu wśród oferujących parcele budowlane w stolicach województw i największych polskich miastach. W zdecydowanej większości z nich średnie stawki ofertowe notowane na początku 2022 r. były także wyższe od obserwowanych dokładnie rok wcześniej, przy czym tak jak w poprzednich miesiącach, wzrosty wynosiły najczęściej kilkadziesiąt procent w skali roku.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – styczeń 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 696 +0,1 +33,1 0-800 1216 +4,6 +61,1 800-1200 785 -4,6 +26,6 1200-2000 594 +2,6 +1,9 2000-5000 587 +6,3 +8,1 5000-10 000 477 -5,0 +62,8 +10 000 663 -4,1 +126,3 Bydgoszcz 382 +7,3 +57,2 0-800 601 +1,5 +69,3 800-1200 572 +13,9 +73,3 1200-2000 246 -2,4 +24,9 2000-5000 235 +4,4 +55,6 5000-10 000 303 -1,6 +32,3 +10 000 246 +132,1 +65,1 Lublin 396 +3,1 +21,1 0-800 825 +17,5 +25,2 800-1200 584 +5,8 +77,0 1200-2000 330 0,0 +20,4 2000-5000 332 +3,8 +33,9 5000-10 000 208 -5,0 -39,4 +10 000 300 +1,4 +40,8 Gorzów Wielkopolski 195 0,0 +109,7 0-800 515 0,0 +219,9 800-1200 116 +8,4 +31,8 1200-2000 118 +2,6 +42,2 2000-5000 362 +5,5 +285,1 5000-10 000 83 0,0 0,0 +10 000 53 +165,0 -35,4 Łódź 355 +1,4 -48,3 0-800 659 -13,6 +20,3 800-1200 400 +3,6 -19,2 1200-2000 429 +20,5 +46,9 2000-5000 225 -30,6 -14,8 5000-10 000 264 +20,0 +1,1 +10 000 174 0,0 +13,7 Kraków 805 +9,8 +31,1 0-800 1579 +9,4 +57,6 800-1200 865 -6,8 +38,2 1200-2000 676 +3,4 +29,0 2000-5000 491 -5,8 -14,3 5000-10 000 486 +19,1 +24,6 +10 000 393 +11,0 -13,1 Warszawa 1075 -1,6 +11,7 0-800 1953 +2,8 +8,0 800-1200 1206 -8,6 +13,1 1200-2000 1073 -1,2 +30,5 2000-5000 834 -7,2 +9,9 5000-10 000 702 +9,7 +18,0 +10 000 651 -5,2 +24,5 Opole 207 +5,6 +10,1 0-800 203 -22,8 -23,7 800-1200 330 +15,0 +64,2 1200-2000 180 +1,1 -2,7 2000-5000 168 +8,4 +1,2 5000-10 000 184 +41,5 -0,5 +10 000 138 +0,7 -6,1 Rzeszów 280 -3,4 -42,3 0-800 487 -7,6 -78,3 800-1200 296 -1,7 +10,0 1200-2000 230 -14,5 -3,8 2000-5000 247 +4,7 -1,6 5000-10 000 219 +4,8 +21,7 +10 000 177 -16,1 -12,4 Białystok 493 +7,4 +29,7 0-800 879 +15,4 +62,2 800-1200 447 +0,2 +26,3 1200-2000 348 +3,0 +14,1 2000-5000 327 0,0 +4,8 5000-10 000 600 +22,0 +56,3 +10 000 239 0,0 +28,5 Gdańsk 878 -2,3 +54,9 0-800 1413 -18,4 +48,0 800-1200 1062 +52,1 +76,7 1200-2000 605 -1,8 +17,5 2000-5000 464 -4,3 +12,1 5000-10 000 607 -33,3 -1,0 +10 000 207 -1,4 -41,4 Katowice 562 -0,7 +49,9 0-800 664 +23,4 +93,6 800-1200 618 +19,8 +32,1 1200-2000 674 -6,6 +18,9 2000-5000 500 -16,0 +43,3 5000-10 000 298 0,0 +6,4 +10 000 411 +13,9 +40,3 Kielce 429 +0,7 +25,8 0-800 1052 +4,0 +78,9 800-1200 315 -4,5 +18,0 1200-2000 349 +10,8 +15,6 2000-5000 275 -8,3 +22,8 5000-10 000 286 +15,3 +90,7 +10 000 131 0,0 -54,4 Olsztyn 392 -9,9 +100,0 0-800 1421 +1,2 - 800-1200 339 +46,8 +59,9 1200-2000 296 -21,5 +68,2 2000-5000 480 -11,6 +101,7 5000-10 000 263 0,0 +11,0 +10 000 118 +16,8 -16,3 Poznań 810 -4,3 +31,1 0-800 1408 -19,9 +49,8 800-1200 878 +1,6 +23,7 1200-2000 736 +10,0 +42,1 2000-5000 419 -23,3 +7,2 5000-10 000 647 +40,7 +69,4 +10 000 254 -30,8 -13,3 Szczecin 453 -1,7 +24,5 0-800 555 -15,9 -22,6 800-1200 529 +2,5 +47,8 1200-2000 432 -2,9 +30,9 2000-5000 437 -0,5 +42,3 5000-10 000 206 -2,4 +25,6 +10 000 307 -5,8 +33,5 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Najmocniej w relacji do stycznia 2021 r. drożały w ofertach najmniejsze działki – o powierzchni poniżej 8 arów oraz od 8 do 12 arów. Dla przykładu, wycena tych pierwszych, wzrosła w ujęciu rocznym w Gdańsku i Poznaniu o blisko 50 proc., we Wrocławiu o ponad 60 proc., a w Katowicach o ponad 90 proc. Oczekiwania sprzedających nieco większe parcele, m.in. 10-arowe, wzrosły względem stycznia 2021 r. o 26 proc. we Wrocławiu, o 38 proc. w Krakowie czy o 76 proc. w Gdańsku.

Stosunkowo stabilnie na tym tle wypadła Warszawa, gdzie średnia wycena wspomnianych metraży wzrosła w ciągu roku odpowiednio o 8 proc. oraz 13 proc.

Łatwiej o znalezienie stolic województw, w których zanotowano obniżkę w skali roku było w przypadku największych działek o powierzchni powyżej 1 ha. Spadek zanotowano bowiem w stolicach połowy województw, przy czym najbardziej widoczny był on w Kielcach (-54,4 proc. r/r) oraz Gdańsku (-41,4 proc. r/r).

O obniżki – zarówno w stolicach województw jak i w mniejszych miejscowościach – trudno było jednak w skali dwóch lat. W relacji do stycznia 2020 r., a więc jeszcze przedpandemicznej rzeczywistości normą były dwucyfrowe podwyżki oczekiwań sprzedających.

W porównaniu ze średnimi stawkami widniejącymi w ogłoszeniach sprzedaży mieszkań, które także rosną, oczekiwania oferujących od miesięcy wręcz szybują.

Tymczasem jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu 2022 r. zdecydowanie obniżyła się aktywność na placach budów domów jednorodzinnych. Pierwszy miesiąc 2022 r. przyniósł bowiem 4349 nowych budów, co było wynikiem o 8 proc. niższym od ubiegłorocznego oraz o blisko 20 proc. niższym od zanotowanego w styczniu 2020 r. O 20 proc. mniej niż przed rokiem było z kolei pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych.