Korekta na rynku mały działek budowlanych w miastach. Rajd stawek w regionach. Nowy raport

Szukający małych działek budowlanych w stolicach województw mogli liczyć w październiku na korektę średnich stawek ofertowych – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. W zupełnie innym kierunku podążyły oczekiwania sprzedających parcele budowlane poza stolicami.

Ceny ofertowe działek budowlanych - stolice województw

Korekta średnich stawek ofertowych dyktowanych za grunty budowlane była najmocniej widoczna w przypadku najmniejszych metraży (do 8 arów). Najmocniej względem września – o 48,7 proc. – obniżyła się wycena tego typu gruntów położonych we Wrocławiu. Trzeba jednak zauważyć, że korekta we Wrocławiu przyszła po trzech miesiącach wzrostów, w tym 87-procentowego we wrześniu.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – październik 2020 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 525 +2,1 +12,7 0-800 776 -48,7 -11,8 800-1200 527 +3,5 +14,1 1200-2000 625 +18,8 +27,6 2000-5000 539 +6,3 +12,5 5000-10 000 294 -22,2 +10,9 +10 000 291 -30,7 +32,3 Bydgoszcz 246 -5,4 -3,5 0-800 344 -3,1 -25,7 800-1200 333 -8,8 +6,7 1200-2000 210 -2,8 +6,1 2000-5000 152 0,0 +15,2 5000-10 000 219 +9,5 +8,4 +10 000 137 0,0 -2,1 Lublin 311 +1,6 +7,2 0-800 578 -3,5 -5,2 800-1200 326 +19,0 +11,6 1200-2000 252 +0,4 +15,6 2000-5000 243 -6,2 +5,7 5000-10 000 346 -0,9 +6,5 +10 000 198 +3,1 -24,1 Gorzów Wielkopolski 94 +23,7 +28,8 0-800 209 -15,7 +808,7 800-1200 77 -2,5 -8,3 1200-2000 75 +10,3 +10,3 2000-5000 94 +38,2 +40,3 5000-10 000 79 +64,6 +43,6 +10 000 78 +25,8 -18,8 Łódź 335 -15,4 +13,9 0-800 397 -22,8 -25,8 800-1200 482 -14,1 +113,3 1200-2000 312 -27,8 -20,4 2000-5000 254 +17,1 +5,8 5000-10 000 238 0,0 +16,1 +10 000 157 +23,6 -2,5 Kraków 623 -3,4 +16,2 0-800 1030 -6,5 +10,8 800-1200 622 +1,0 +29,9 1200-2000 486 -9,0 +14,1 2000-5000 572 -0,5 +37,5 5000-10 000 465 +10,2 +0,4 +10 000 587 -20,1 +10,1 Warszawa 895 +1,0 +1,9 0-800 1479 +6,3 +10,5 800-1200 929 +2,4 +5,8 1200-2000 809 +0,7 +5,5 2000-5000 685 -4,9 -7,8 5000-10 000 624 -6,6 -55,7 +10 000 492 -7,9 -24,3 Opole 198 -0,5 -2,5 0-800 280 -4,4 -3,4 800-1200 169 +3,0 -12,4 1200-2000 153 -8,4 -6,7 2000-5000 188 +4,4 +0,5 5000-10 000 269 -59,8 -2,5 +10 000 145 -4,0 +11,5 Rzeszów 464 +103,5 +111,9 0-800 2299 +674,1 +607,4 800-1200 245 +7,0 +16,1 1200-2000 219 +11,7 +14,7 2000-5000 237 -4,8 +8,2 5000-10 000 179 +5,9 -10,9 +10 000 163 -27,9 -19,7 Białystok 396 -15,4 +8,2 0-800 657 -27,9 +14,3 800-1200 343 +1,5 +5,5 1200-2000 294 -6,1 +7,7 2000-5000 313 -0,3 -1,6 5000-10 000 341 -1,2 +62,4 +10 000 250 0,0 - Gdańsk 587 +7,5 +5,6 0-800 992 -11,9 -7,7 800-1200 578 +19,2 +6,8 1200-2000 518 -7,5 +12,4 2000-5000 547 +37,8 +62,8 5000-10 000 684 +35,7 +86,4 +10 000 224 +5,7 -9,7 Katowice 413 -6,3 +13,8 0-800 333 -17,8 -19,4 800-1200 521 +21,2 +79,0 1200-2000 446 -26,0 +10,4 2000-5000 456 -1,9 +10,9 5000-10 000 305 -28,6 +3,4 +10 000 294 -1,7 +17,6 Kielce 321 -14,6 -21,7 0-800 420 -29,8 -43,9 800-1200 246 -4,3 -12,5 1200-2000 304 +1,0 -14,6 2000-5000 387 -7,2 +18,3 5000-10 000 172 +9,6 +23,7 +10 000 350 +150,0 +65,9 Olsztyn 197 +4,8 +1,5 0-800 329 - -24,0 800-1200 211 +139,8 +4,5 1200-2000 154 -14,0 -9,9 2000-5000 255 -1,9 +36,4 5000-10 000 132 -9,0 +45,1 +10 000 65 - +38,3 Poznań 615 +2,7 +13,9 0-800 848 +1,2 +27,7 800-1200 703 +24,9 +19,8 1200-2000 525 -5,4 +2,7 2000-5000 443 +8,0 +21,4 5000-10 000 328 -10,6 -36,1 +10 000 294 -3,6 -38,9 Szczecin 336 -11,6 +2,8 0-800 408 -17,7 -17,9 800-1200 354 +0,6 +32,6 1200-2000 289 -19,5 -1,7 2000-5000 357 +13,0 +10,5 5000-10 000 175 +15,1 -19,7 +10 000 256 -38,3 -12,3 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

O kilkadziesiąt procent niżej niż we wrześniu wyceniano także małe parcele budowlane położone w Łodzi (-22,8 proc. m/m), Białymstoku (-27,9 proc. m/m) i Kielcach (-29,8 proc. m/m). Także i w tych miastach wojewódzkich obniżka przyszła po wzrostach notowanych we wrześniu i sierpniu.

W większości miast wojewódzkich średnie oczekiwania sprzedających działki budowlane o powierzchni poniżej 8 arów były niższe niż przed rokiem. Obniżka w porównaniu z październikiem 2019 r. najmocniej zarysowała się w Kielcach, gdzie oczekiwano średnio 420 zł/mkw. Była to najniższa zanotowana średnia stawka od grudnia 2017 r.

Po raz pierwszy od marca 2020 r. oferty sprzedaży parcel o powierzchni do 8 arów pojawiły się w Olsztynie. Sprzedający oczekiwali średnio 329 zł/mkw. – najmniej od lutego 2019 r.

Mniej skorzy do obniżek kwot w ogłoszeniach byli sprzedający nieco większe działki o powierzchni od 8 do 12 arów. Miasta wojewódzkie, w których średnia stawka spadła zarówno w relacji miesięcznej jak i rocznej można było policzyć na palcach jednej ręki. Łatwiej było znaleźć stolice województw, w których w ciągu roku średnia cena ofertowa wzrosła o kilkadziesiąt procent. Sytuacja taka miała miejsce w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Szczecinie.

Ceny ofertowe działek budowlanych - województwa

Inaczej przedstawiała się w październiku sytuacja na rynku działek położonych poza stolicami województw, gdzie panowały wyraźne wzrosty średnich stawek ofertowych.

Obniżki – zarówno w relacji miesięcznej jak i rocznej – można było znaleźć jedynie w pojedynczych województwach w przypadku najmniejszych parcel (do 8 arów). O przecenach nie było jednak mowy w przypadku większych działek: o powierzchni od 8 do 12 oraz od 12 do 20 arów, jak i największych gruntów, których powierzchnia przekracza 100 arów.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – październik 2020 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 177 +51,3 +92,4 0-800 495 +53,7 +97,2 800-1200 186 +28,3 +59,0 1200-2000 137 +29,2 +37,0 2000-5000 147 +40,0 +67,0 5000-10 000 126 +20,0 +43,2 +10 000 128 +36,2 +62,0 kujawsko-pomorskie 111 +30,6 +40,5 0-800 204 +6,3 +14,0 800-1200 120 +7,1 +16,5 1200-2000 109 +25,3 +29,8 2000-5000 82 +20,6 +32,3 5000-10 000 191 +29,9 +24,0 +10 000 61 +32,6 +35,6 lubelskie 161 +51,9 +76,9 0-800 403 +8,0 +24,0 800-1200 189 +46,5 +47,7 1200-2000 141 +18,5 +35,6 2000-5000 121 +31,5 +59,2 5000-10 000 162 +31,7 +76,1 +10 000 109 +58,0 +78,7 lubuskie 80 +21,2 +29,0 0-800 138 -15,3 -18,8 800-1200 96 +20,0 +37,1 1200-2000 82 +26,2 +43,9 2000-5000 62 +14,8 +34,8 5000-10 000 75 +33,9 +27,1 +10 000 89 +74,5 +117,1 łódzkie 151 +58,9 +62,4 0-800 322 +4,2 -3,9 800-1200 230 +60,8 +132,3 1200-2000 135 +16,4 +9,8 2000-5000 121 +51,3 +36,0 5000-10 000 120 +48,1 +81,8 +10 000 116 +100,0 +84,1 małopolskie 206 +41,1 +53,7 0-800 555 +28,2 +62,3 800-1200 222 +35,4 +55,2 1200-2000 157 +17,2 +27,6 2000-5000 155 +23,0 +47,6 5000-10 000 167 +46,5 +56,1 +10 000 157 +40,2 +78,4 mazowieckie 320 +52,4 +65,8 0-800 808 +27,0 +51,9 800-1200 326 +32,0 +44,9 1200-2000 278 +21,4 +34,3 2000-5000 263 +28,9 +38,4 5000-10 000 238 +30,1 +35,2 +10 000 211 +37,9 +39,7 opolskie 107 +30,5 +18,9 0-800 165 +23,1 -2,9 800-1200 116 +26,1 +34,9 1200-2000 95 +10,5 +25,0 2000-5000 94 +36,2 +34,3 5000-10 000 161 +85,1 +136,8 +10 000 92 +43,8 +114,0 podkarpackie 170 +104,8 +112,5 0-800 677 +130,3 +144,4 800-1200 139 +40,4 +51,1 1200-2000 126 +48,2 +53,7 2000-5000 92 +10,8 +35,3 5000-10 000 91 +26,4 +12,3 +10 000 92 +87,8 +64,3 podlaskie 162 +30,6 +62,0 0-800 350 -2,5 +54,2 800-1200 169 +18,2 +19,9 1200-2000 137 +20,2 +35,6 2000-5000 124 +45,9 +36,3 5000-10 000 129 +48,3 +41,8 +10 000 116 +39,8 +68,1 pomorskie 266 +57,4 +49,4 0-800 710 +18,5 +33,7 800-1200 243 +44,6 +50,0 1200-2000 213 +30,7 +60,2 2000-5000 164 +50,5 +41,4 5000-10 000 158 +29,5 +17,9 +10 000 146 +40,4 +41,7 śląskie 146 +7,4 +23,7 0-800 206 -13,1 +19,1 800-1200 151 +8,6 +26,9 1200-2000 123 +3,4 +17,1 2000-5000 120 +9,1 +16,5 5000-10 000 109 0,0 +6,9 +10 000 122 +27,1 +27,1 świętokrzyskie 143 +37,5 +28,8 0-800 377 +9,6 +4,1 800-1200 124 +12,7 +14,8 1200-2000 135 +28,6 +22,7 2000-5000 144 +45,5 +92,0 5000-10 000 90 +16,9 +40,6 +10 000 73 +65,9 +5,8 warmińsko-mazurskie 79 +12,9 +2,6 0-800 229 -13,6 -33,4 800-1200 106 +16,5 +14,0 1200-2000 79 +12,9 +14,5 2000-5000 82 +17,1 +64,0 5000-10 000 58 +3,6 +34,9 +10 000 49 +6,5 +25,6 wielkopolskie 209 +58,3 +71,3 0-800 351 +19,0 +48,7 800-1200 248 +58,0 +66,4 1200-2000 171 +26,7 +29,5 2000-5000 177 +42,7 +55,3 5000-10 000 172 +45,8 +35,4 +10 000 139 +36,3 +39,0 zachodniopomorskie 159 +27,2 +34,7 0-800 362 +11,7 +36,6 800-1200 164 +9,3 +25,2 1200-2000 137 +17,1 +15,1 2000-5000 152 +27,7 +12,6 5000-10 000 142 +36,5 +49,5 +10 000 131 +7,4 +44,0 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Wyższe niż we wrześniu i przed rokiem kwoty wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży działek budowlanych przełożyły się na rekordowe średnie stawki liczone dla całych województw. W czternastu województwach październik przyniósł średnie ceny ofertowe na poziomach nie widzianych od początku pomiarów, czyli co najmniej od stycznia 2017 r.

W woj. lubuskim średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach sprzedaży gruntów budowlanych była najwyższa od maja 2020 r., a w woj. warmińsko-mazurskim od września 2019 r.