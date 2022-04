Korekta na rynku działek budowlanych. Obniżki głównie poza stolicami województw [Nowy raport]

/ Shutterstock

Podobnie jak przed miesiącem, w marcu mieliśmy do czynienia z korektą na rynku gruntów pod budowę domów – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Częściej obniżki można było spotkać w ogłoszeniach sprzedaży większych gruntów – zwłaszcza położonych poza stolicami województw.

Ceny działek budowlanych – miasta wojewódzkie

W przypadku ofert sprzedaży działek budowlanych położonych w stolicach województw w marcu obniżki średnich cen ofertowych można było znaleźć w tych miastach, w których miesiąc wcześniej notowano podwyżki i odwrotnie.

Wycena najmniejszych gruntów (poniżej 8 arów) uległa najmocniejszej obniżce – o 18 proc. w relacji miesięcznej – w Gdańsku. Mimo tego stolica woj. pomorskiego wciąż jest drugim najdroższym rynkiem w Polsce. W drugą stronę powędrowały średnie oczekiwania sprzedających grunty o tej powierzchni w Warszawie. Po trzech miesiącach ponownie oczekiwano za nie średnio powyżej 2000 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – marzec 2022 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 773 +14,2 +25,5 0-800 1416 +20,3 +56,5 800-1200 1049 +28,1 +26,4 1200-2000 621 -1,4 -4,5 2000-5000 639 +19,4 +22,2 5000-10 000 447 -3,7 +19,8 +10 000 379 -29,7 -5,3 Bydgoszcz 430 +2,9 +45,3 0-800 704 -16,1 +75,1 800-1200 572 -0,3 +24,1 1200-2000 270 -1,8 +31,1 2000-5000 290 +20,8 +33,0 5000-10 000 391 +19,6 +51,0 +10 000 110 0,0 +10,0 Lublin 411 +0,2 +33,0 0-800 939 +7,3 +53,7 800-1200 483 -4,9 +47,7 1200-2000 353 +5,1 +19,3 2000-5000 301 -2,6 +23,4 5000-10 000 385 -26,2 +42,1 +10 000 417 +15,8 +71,6 Gorzów Wielkopolski 182 -16,1 -14,6 0-800 483 -8,0 +66,0 800-1200 126 +7,7 +63,6 1200-2000 132 +18,9 -71,4 2000-5000 251 -40,1 +191,9 5000-10 000 82 -7,9 -8,9 +10 000 0 -100,0 -100,0 Łódź 355 0,0 -12,3 0-800 617 +10,0 -4,8 800-1200 350 -10,7 -38,6 1200-2000 551 +46,5 +156,3 2000-5000 296 -2,6 -26,6 5000-10 000 207 -15,2 -12,3 +10 000 148 -14,9 -33,6 Kraków 838 +9,0 +39,4 0-800 1502 +18,9 +35,3 800-1200 918 +7,7 +56,9 1200-2000 826 +6,9 +73,5 2000-5000 609 +9,5 +18,7 5000-10 000 509 +7,4 +7,2 +10 000 364 -8,3 -49,9 Warszawa 1123 +4,2 +13,5 0-800 2006 +7,8 +6,1 800-1200 1221 +1,9 +16,2 1200-2000 1077 +2,3 +26,1 2000-5000 865 +6,4 +13,4 5000-10 000 683 -2,7 +6,9 +10 000 729 +15,0 +27,0 Opole 214 -10,5 -2,7 0-800 248 -5,0 +14,8 800-1200 305 -25,1 +39,9 1200-2000 187 +6,3 -38,9 2000-5000 169 -4,0 -15,5 5000-10 000 208 +15,6 +10,1 +10 000 178 -20,5 +14,1 Rzeszów 334 +6,4 +25,6 0-800 570 +20,5 +9,6 800-1200 336 +6,3 +25,8 1200-2000 366 +10,2 +55,7 2000-5000 255 +0,4 +5,8 5000-10 000 203 +3,6 +0,5 +10 000 247 -4,3 -9,9 Białystok 478 -5,0 +16,3 0-800 895 -6,8 +31,6 800-1200 462 -4,9 +32,8 1200-2000 396 +7,9 +27,3 2000-5000 285 -8,7 +5,9 5000-10 000 426 -2,7 -0,7 +10 000 215 -1,8 -1,8 Gdańsk 891 -16,1 +45,4 0-800 1515 -18,0 +36,1 800-1200 927 -13,4 +47,4 1200-2000 711 -22,1 +52,6 2000-5000 447 -2,2 -16,8 5000-10 000 545 +12,8 -7,2 +10 000 243 +88,4 +6,1 Katowice 549 -8,0 +36,6 0-800 733 +8,6 +88,9 800-1200 603 +5,4 +62,5 1200-2000 808 -1,2 +66,9 2000-5000 407 -22,5 -10,9 5000-10 000 345 +14,6 +9,9 +10 000 405 -2,4 +8,0 Kielce 396 -19,3 -25,1 0-800 844 -3,1 -20,5 800-1200 334 0,0 -18,9 1200-2000 391 -16,5 +20,3 2000-5000 359 -3,8 -13,1 5000-10 000 255 +11,8 +50,0 +10 000 106 +65,6 -60,0 Olsztyn 376 -15,1 +88,9 0-800 1364 -4,0 - 800-1200 325 +5,2 +27,0 1200-2000 261 -30,2 +91,9 2000-5000 462 -5,5 +75,7 5000-10 000 253 0,0 +9,1 +10 000 122 +13,0 -15,9 Poznań 868 -2,8 +29,4 0-800 1377 +4,3 +5,4 800-1200 1033 +0,4 +57,7 1200-2000 824 -6,0 +71,0 2000-5000 494 +7,2 +33,2 5000-10 000 607 -6,2 +54,1 +10 000 432 +77,0 +50,0 Szczecin 450 +5,9 +14,5 0-800 605 +8,0 +15,0 800-1200 505 +13,7 +17,4 1200-2000 455 +3,4 +7,8 2000-5000 370 -15,5 +20,5 5000-10 000 214 +41,7 -2,7 +10 000 320 -6,4 -18,4 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Oprócz Gdańska i Warszawy średnio powyżej 1500 zł/mkw. najmniejsze grunty budowlane wyceniano także w Krakowie, na co wpływ miała blisko 19-procentowa podwyżka w ujęciu miesięcznym. Średnia stawka, po tym jak została obniżona o 20 proc. w lutym, wróciła więc do poziomu z początku roku.

Po raz pierwszy od września 2020 r. średnio powyżej 1400 zł/mkw. oczekiwano z kolei za działki o powierzchni poniżej 8 arów położone we Wrocławiu. W skali roku wycena gruntów tej wielkości wzrosła w stolicy Dolnego Śląska o 56,5 proc. – najmocniej spośród sześciu największych polskich miast.

W dalszym ciągu można było jednak znaleźć miasta wojewódzkie, w których w marcu 2022 r. średnie oczekiwania sprzedających były niższe niż przed rokiem. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w Kielcach, gdzie obniżce w ujęciu rocznym uległa średnia wycena zarówno gruntów o powierzchni poniżej 8 arów (średnio 844 zł/mkw. i -20,5 proc. r/r) jak i większy działek o powierzchni od 8 do 12 arów (średnio 334 zł/mkw. i -18,9 proc. r/r).

Łatwiej o przeceny w ujęciu rocznym było w przypadku większych parcel o powierzchni od 20 do 50 arów. Oprócz Kielc niżej niż przed rokiem wyceniano je w Łodzi, Opolu, Gdańsku i Katowicach, a w każdym z tych miast obniżka była dwucyfrowa.

Ceny działek budowlanych – województwa

Chętniej grunty budowlane przeceniano w marcu poza stolicami województw. Z obniżką wyceny najmniejszych parcel w ujęciu miesięcznym mieliśmy do czynienia w połowie województw, przy czym najmocniej – o 19 proc. – swoje oczekiwania obniżyli sprzedający takie grunty w woj. świętokrzyskim. Względem marca 2021 r. obniżka była jeszcze wyższa i wyniosła 38 proc.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – marzec 2022 r. Województwo Średnia cena dla województwa [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla województwa m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla województwa r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 158 +1,9 +22,5 0-800 494 +8,3 +43,2 800-1200 210 0,0 +30,4 1200-2000 147 -3,3 +9,7 2000-5000 139 0,0 +14,9 5000-10 000 130 -6,5 +25,0 +10 000 111 -2,6 +15,6 kujawsko-pomorskie 107 -5,3 +20,2 0-800 253 -13,4 +27,1 800-1200 138 -6,8 +27,8 1200-2000 104 -7,1 +8,3 2000-5000 86 +7,5 +21,1 5000-10 000 114 -4,2 +35,7 +10 000 75 +5,6 +27,1 lubelskie 130 -3,7 +2,4 0-800 409 -2,2 -7,5 800-1200 179 -5,3 +17,0 1200-2000 133 +0,8 0,0 2000-5000 123 -1,6 +30,9 5000-10 000 89 +9,9 -11,0 +10 000 94 +2,2 +27,0 lubuskie 114 +9,6 +50,0 0-800 288 +1,8 +48,5 800-1200 117 -4,1 +14,7 1200-2000 123 +28,1 +41,4 2000-5000 90 +3,4 +57,9 5000-10 000 73 -2,7 +17,7 +10 000 70 0,0 +12,9 łódzkie 104 -3,7 +8,3 0-800 238 -5,2 -23,0 800-1200 153 -3,2 +4,8 1200-2000 127 +2,4 +4,1 2000-5000 97 -6,7 +3,2 5000-10 000 87 -8,4 +7,4 +10 000 80 +12,7 +6,7 małopolskie 188 +1,1 +5,6 0-800 529 +6,9 +0,6 800-1200 238 -0,4 +23,3 1200-2000 206 +1,0 +56,1 2000-5000 149 -4,5 +17,3 5000-10 000 151 +6,3 +3,4 +10 000 112 -0,9 -34,1 mazowieckie 235 -2,1 +0,4 0-800 776 +9,1 +2,5 800-1200 298 -5,1 +10,0 1200-2000 258 -3,7 +6,6 2000-5000 242 -3,2 +10,5 5000-10 000 185 -9,8 +4,5 +10 000 174 +8,7 +7,4 opolskie 101 +2,0 +9,8 0-800 150 +8,7 +33,9 800-1200 136 -0,7 +33,3 1200-2000 97 +3,2 +10,2 2000-5000 85 -3,4 -2,3 5000-10 000 85 +3,7 +26,9 +10 000 71 -5,3 -7,8 podkarpackie 93 0,0 +10,7 0-800 469 +9,1 +29,9 800-1200 141 +2,9 +29,4 1200-2000 113 0,0 +41,3 2000-5000 73 -5,2 -11,0 5000-10 000 81 +8,0 +19,1 +10 000 103 +6,2 +47,1 podlaskie 153 +2,7 +30,8 0-800 436 -3,8 +51,4 800-1200 195 +3,2 +31,8 1200-2000 165 -0,6 +23,1 2000-5000 112 -1,8 +31,8 5000-10 000 122 +6,1 +32,6 +10 000 93 -4,1 -3,1 pomorskie 240 +4,8 +18,2 0-800 759 +7,5 +0,4 800-1200 296 +3,5 +66,3 1200-2000 202 -4,7 +8,0 2000-5000 158 +2,6 +17,0 5000-10 000 151 +1,3 +12,7 +10 000 138 +25,5 +15,0 śląskie 176 +2,3 +30,4 0-800 317 -3,9 +42,2 800-1200 191 +7,3 +39,4 1200-2000 161 -1,2 +35,3 2000-5000 129 -3,7 +8,4 5000-10 000 137 +7,9 +33,0 +10 000 116 +5,5 +30,3 świętokrzyskie 109 -4,4 +4,8 0-800 296 -19,1 -38,1 800-1200 149 +7,2 +39,3 1200-2000 123 -10,9 +19,4 2000-5000 82 -1,2 -20,4 5000-10 000 74 -1,3 +4,2 +10 000 40 0,0 -7,0 warmińsko-mazurskie 107 0,0 +39,0 0-800 330 +8,9 +2,5 800-1200 128 -6,6 +14,3 1200-2000 116 -3,3 +52,6 2000-5000 97 +1,0 +36,6 5000-10 000 91 -3,2 +42,2 +10 000 66 +13,8 +61,0 wielkopolskie 186 -1,6 +32,9 0-800 374 -2,3 +33,1 800-1200 241 +0,4 +48,8 1200-2000 210 -0,5 +48,9 2000-5000 160 +2,6 +25,0 5000-10 000 148 +2,8 +26,5 +10 000 110 +1,9 +6,8 zachodniopomorskie 160 -4,2 +34,5 0-800 368 -5,6 +17,2 800-1200 193 -1,0 +22,9 1200-2000 194 +12,8 +43,7 2000-5000 158 -5,4 +35,0 5000-10 000 214 +4,9 +67,2 +10 000 114 -0,9 +20,0 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W górę powędrowała z kolei wycena najmniejszych działek w pięciu najdroższych województwach: mazowieckim, gdzie w marcu oczekiwano średnio 776 zł/mkw. (+9,1 proc. m/m), pomorskim (średnio 759 zł/mkw. i +7,5 proc. m/m), małopolskim (średnio 529 zł/mkw. i +6,9 proc. m/m), dolnośląskim (średnio 494 zł/mkw. i +8,3 proc. m/m) oraz podkarpackim (średnio 469 zł/mkw. i +9,1 proc. m/m).

Poza Mazowszem, gdzie średnia cena ofertowa wzrosła także w lutym, marcowe podwyżki były obiciem po lutowej korekcie.

Częściej przecenie ulegały jednak średnie oczekiwania sprzedających większe grunty. W ich przypadku również, jeśli notowano podwyżki, to z reguły nie przekraczały 3-4 proc. w ujęciu miesięcznym.

Budownictwo jednorodzinne na minusie

Choć znacznie głębiej pod kreską w pierwszym kwartale 2022 r. znaleźli się deweloperzy, to, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, tegoroczny pierwszy kwartał na minusie zapisali także budujący domy jednorodzinne. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2022 r. ruszyli oni z budową 20 855 domów, co było wynikiem o 5,8 proc. niższym od zanotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sam marzec, w którym rozpoczęto prace przy budowie 10 304 domów oznaczał obniżkę o 14 proc. w skali roku.

Mniej zarejestrowano także pozwoleń umożliwiających budowę domów w przyszłości. W I kw. 2022 r. polskie urzędy wydały 24 423 pozwoleń (-10,1 proc. r/r). Rośnie za to liczba domów oddawanych do użytku, co jednak jest efektem budów rozpoczynanych w poprzednich latach. W I kw. 2022 r. inwestorzy indywidualni oddali do użytku 24 199 domów – o 12,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Choć znacznie mniej okazała i mniej powszechna, z nieśmiałą korektą w marcu mieliśmy do czynienia także na rynku sprzedaży nowych mieszkań. Trudniej o nią było na rynku wtórnym, choć średnie oczekiwania sprzedających mieszkania z drugiej ręki rosły w ujęciu miesięcznym znacznie wolniej niż wynajmujących.

Na rynku najmu mieszkań w górę względem lutego poszły kwoty wpisywane w ogłoszeniach najmu zarówno kawalerek, jak i dużych mieszkań, a powodem takiego stanu był wzrost popytu, głównie ze strony ukraińskich uchodźców, który przetrzebił ofertę w największych miastach o kilkadziesiąt procent w ciągu miesiąca.