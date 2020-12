Sinusoida stawek na rynku małych działek budowlanych. Rocznie drożeją szybciej od mieszkań

fot. Bankier.pl /

Wzrost średnich cen ofertowych małych działek budowlanych w stolicach województw i obniżka stawek poza największymi miastami. Taki, odmienny niż w październiku obraz rynku działek budowlanych wyłania się z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Ceny ofertowe działek budowlanych - stolice województw

Jeszcze w październiku średnie ceny ofertowe dyktowane w stolicach województw za najmniejsze działki budowlane (o powierzchni do 8 arów oraz od 8 do 12 arów) spadały w relacji miesięcznej nawet o kilkadziesiąt procent. Spadek przyszedł wówczas po wrześniowej podwyżce. Kolejny wzrost średnich oczekiwań sprzedających przyniósł listopad.

W przypadku parcel o powierzchni do 8 arów najbardziej znaczący wzrost średniej ceny ofertowej względem października miał miejsce w Łodzi (+31,2 proc. m/m), gdzie zanotowana w listopadzie 2020 r. średnia stawka była najwyższa od roku.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – listopad 2020 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 548 +4,4 +12,1 0-800 854 +10,1 -3,3 800-1200 586 +11,2 +14,5 1200-2000 588 -5,9 +29,8 2000-5000 570 +5,8 +14,9 5000-10 000 298 +1,4 -19,2 +10 000 289 -0,7 +33,8 Bydgoszcz 241 -2,0 -12,7 0-800 354 +2,9 -25,5 800-1200 321 -3,6 -2,4 1200-2000 200 -4,8 -3,8 2000-5000 152 - -17,8 5000-10 000 224 +2,3 +10,3 +10 000 137 - -12,2 Lublin 321 +3,2 +11,5 0-800 621 +7,4 +0,3 800-1200 334 +2,5 +21,0 1200-2000 266 +5,6 +16,2 2000-5000 242 -0,4 +2,5 5000-10 000 350 +1,2 +30,6 +10 000 196 -1,0 -18,0 Gorzów Wielkopolski 94 - +27,0 0-800 210 +0,5 - 800-1200 84 +9,1 +13,5 1200-2000 75 - -3,8 2000-5000 102 +8,5 +54,5 5000-10 000 77 -2,5 +11,6 +10 000 85 +9,0 -2,3 Łódź 684 +104,2 +113,8 0-800 521 +31,2 -7,5 800-1200 464 -3,7 +38,1 1200-2000 290 -7,1 -25,8 2000-5000 252 -0,8 -1,2 5000-10 000 269 +13,0 +47,8 +10 000 168 +7,0 -20,4 Kraków 616 -1,1 +11,2 0-800 1036 +0,6 +6,7 800-1200 616 -1,0 +23,7 1200-2000 501 +3,1 +7,7 2000-5000 586 +2,4 +32,3 5000-10 000 409 -12,0 -15,0 +10 000 422 -28,1 -3,7 Warszawa 931 +4,0 +8,5 0-800 1575 +6,5 +15,6 800-1200 1025 +10,3 +21,9 1200-2000 805 -0,5 +7,8 2000-5000 727 +6,1 +7,7 5000-10 000 640 +2,6 -54,2 +10 000 495 +0,6 -22,0 Opole 205 +3,5 +13,9 0-800 276 -1,4 +12,2 800-1200 177 +4,7 +3,5 1200-2000 206 +34,6 +21,2 2000-5000 177 -5,9 +13,5 5000-10 000 269 - +14,5 +10 000 144 -0,7 +10,8 Rzeszów 478 +3,0 +128,7 0-800 2425 +5,5 +577,4 800-1200 254 +3,7 +28,3 1200-2000 221 +0,9 +13,3 2000-5000 238 +0,4 +16,1 5000-10 000 175 -2,2 +2,9 +10 000 171 +4,9 -1,2 Białystok 405 +2,3 +16,0 0-800 647 -1,5 +11,7 800-1200 355 +3,5 +1,4 1200-2000 295 +0,3 +13,5 2000-5000 327 +4,5 -2,4 5000-10 000 370 +8,5 +158,7 +10 000 206 -17,6 +13,8 Gdańsk 552 -6,0 +5,1 0-800 883 -11,0 -17,2 800-1200 638 +10,4 +18,6 1200-2000 498 -3,9 +16,6 2000-5000 420 -23,2 +31,7 5000-10 000 687 +0,4 +55,1 +10 000 234 +4,5 -5,6 Katowice 350 -15,3 -8,9 0-800 324 -2,7 -22,1 800-1200 377 -27,6 +12,5 1200-2000 438 -1,8 -10,1 2000-5000 358 -21,5 -11,4 5000-10 000 305 - +3,4 +10 000 293 -0,3 +19,1 Kielce 327 +1,9 -15,9 0-800 456 +8,6 -23,9 800-1200 249 +1,2 -7,8 1200-2000 254 -16,4 -35,2 2000-5000 397 +2,6 +62,0 5000-10 000 166 -3,5 +39,5 +10 000 365 +4,3 +73,0 Olsztyn 175 -11,2 +4,8 0-800 0 - - 800-1200 174 -17,5 -24,3 1200-2000 130 -15,6 -27,0 2000-5000 236 -7,5 +42,2 5000-10 000 193 +46,2 +112,1 +10 000 130 - +293,9 Poznań 611 -0,7 +11,7 0-800 855 +0,8 +14,9 800-1200 724 +3,0 +19,7 1200-2000 576 +9,7 +19,3 2000-5000 390 -12,0 +20,4 5000-10 000 363 +10,7 -17,3 +10 000 286 -2,7 -42,3 Szczecin 332 -1,2 +5,7 0-800 402 -1,5 +13,6 800-1200 360 +1,7 +10,1 1200-2000 298 +3,1 +4,9 2000-5000 311 -12,9 -6,9 5000-10 000 174 -0,6 -20,9 +10 000 279 +9,0 -0,4 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Ponownie powyżej granicy 1500 zł/mkw. wróciła średnia stawka dyktowana za najmniejsze grunty budowlane w Warszawie, trzeci miesiąc z rzędu powyżej poziomu 1000 zł/mkw. tkwi średnia cena ofertowa w Krakowie. W relacji do października wzrosła ona jedynie o 0,6 proc.

Na dobrej poniżej tej psychologicznej bariery zeszły przeciętne oczekiwania oferujących na sprzedaż tego typu działki budowlane w Gdańsku. W listopadzie 2020 r. oczekiwali oni średnio 883 zł/mkw. – najmniej od kwietnia 2020 r. W stolicy woj. pomorskiego miał też miejsce największy spadek średniej stawki liczony w relacji miesięcznej.

Z uwagi na małą podaż, podobnie jak w październiku, w Rzeszowie mieliśmy do czynienia z cenową anomalią. Przeciętna wycena parcel o powierzchni poniżej 8 arów była tam najwyższa spośród wszystkich miast wojewódzkich i drugi miesiąc z rzędu utrzymywała się znacznie powyżej 2000 zł/mkw.

Więcej niż w październiku oczekiwali także sprzedający w stolicach województw większe działki budowlane, o powierzchni od 8 do 12 arów. Po raz pierwszy w historii pomiarów powyżej 1000 zł/mkw. oczekiwali sprzedający 10-arowe parcele położone w Warszawie. Czwarty miesiąc z rzędu powyżej 500 zł/mkw. oczekiwali sprzedający działki o tym metrażu we Wrocławiu. Do najwyższego w historii poziomu, który odnotowano w lutym 2020 r. zbliżyła się, z kolei, średnia cena ofertowa dyktowana za 10-arowe parcele usytuowane w Gdańsku. W każdym z tych trzech odnotowano dwucyfrowy wzrost średniej stawki w skali miesiąca.

Szukający 10-arowych parcel musieli być gotowi na jeszcze wyraźniejsze wzrosty oczekiwań sprzedających w relacji rocznej. Dwucyfrowy wzrost względem listopada 2019 r. zanotowano w jedenastu miastach wojewódzkich. Podwyżka średniej ceny ofertowej o co najmniej 20 proc. miała miejsce w pięciu stolicach województw: Lublinie, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Rzeszowie.

Dla porównania, średnie stawki dyktowane za nowe mieszkania w żadnym z dziewięciu największych polskich miast nie wzrosły powyżej 20 proc. Wzrosty wahające się od 3 do 9 proc. odnotowano w tym czasie , z kolei, na rynku wtórnym.

Ceny ofertowe działek budowlanych – województwa

Zdecydowanie stabilniej niż w poprzednich miesiącach kształtowały się w listopadzie średnie stawki dyktowane za parcele budowlane położone poza stolicami województw. Z wyjątkiem woj. świętokrzyskiego, w każdym z województw różnica względem października nie przekroczyła 3 proc.

To tylko jedna strona medalu. Z drugiej strony, jeśli porównamy średnie stawki notowane w listopadzie 2020 r. z tymi sprzed roku, zauważymy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty – zarówno w przypadku małych jak i znacznie większych parcel.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – listopad 2020 r. Województwo Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 178 +0,6 +79,8 0-800 510 +3,0 +74,7 800-1200 183 -1,6 +50,0 1200-2000 138 +0,7 +39,4 2000-5000 153 +4,1 +71,9 5000-10 000 131 +4,0 +26,0 +10 000 126 -1,6 +65,8 kujawsko-pomorskie 109 -1,8 +32,9 0-800 202 -1,0 +11,6 800-1200 119 -0,8 +20,2 1200-2000 108 -0,9 +25,6 2000-5000 83 +1,2 +15,3 5000-10 000 184 -3,7 +21,1 +10 000 59 -3,3 +22,9 lubelskie 162 +0,6 +72,3 0-800 402 -0,2 +24,1 800-1200 195 +3,2 +46,6 1200-2000 139 -1,4 +35,0 2000-5000 118 -2,5 +45,7 5000-10 000 161 -0,6 +117,6 +10 000 108 -0,9 +74,2 lubuskie 78 -2,5 +25,8 0-800 141 2,2 -18,5 800-1200 95 -1,0 +20,3 1200-2000 82 - +41,4 2000-5000 61 -1,6 +24,5 5000-10 000 71 -5,3 +26,8 +10 000 96 +7,9 +146,2 łódzkie 153 +1,3 +62,8 0-800 350 +8,7 -6,9 800-1200 216 -6,1 +87,8 1200-2000 139 +3,0 +23,0 2000-5000 122 +0,8 +27,1 5000-10 000 130 +8,3 +71,1 +10 000 109 -6,0 +58,0 małopolskie 207 +0,5 +51,1 0-800 506 -8,8 +39,8 800-1200 235 +5,9 +59,9 1200-2000 155 -1,3 +23,0 2000-5000 168 +8,4 +48,7 5000-10 000 158 -5,4 +50,5 +10 000 188 +19,7 +106,6 mazowieckie 320 - +63,3 0-800 803 -0,6 +60,0 800-1200 328 +0,6 +39,6 1200-2000 277 -0,4 +31,3 2000-5000 280 +6,5 +42,1 5000-10 000 236 -0,8 +30,4 +10 000 210 -0,5 +39,1 opolskie 108 +0,9 +44,0 0-800 165 - +42,2 800-1200 114 -1,7 +39,0 1200-2000 107 12,6 +44,6 2000-5000 93 -1,1 +32,9 5000-10 000 149 -7,5 +88,6 +10 000 92 - +109,1 podkarpackie 174 +2,4 +109,6 0-800 827 +22,2 +226,9 800-1200 137 -1,4 +59,3 1200-2000 125 -0,8 +56,3 2000-5000 94 +2,2 +27,0 5000-10 000 79 -13,2 +3,9 +10 000 107 +16,3 +91,1 podlaskie 157 -3,0 +55,4 0-800 336 -4,0 +41,2 800-1200 169 - +19,0 1200-2000 133 -2,9 +33,0 2000-5000 124 - +39,3 5000-10 000 132 +2,3 +50,0 +10 000 120 +3,4 +71,4 pomorskie 264 -0,8 +54,4 0-800 687 -3,2 +29,4 800-1200 239 -1,6 +56,2 1200-2000 205 -3,8 +57,7 2000-5000 158 -3,7 +30,6 5000-10 000 163 +3,2 +18,1 +10 000 142 -2,7 +39,2 śląskie 143 -2,1 +19,2 0-800 216 +4,9 +26,3 800-1200 149 -1,3 +24,2 1200-2000 122 -0,8 +14,0 2000-5000 110 -8,3 +4,8 5000-10 000 113 +3,7 +9,7 +10 000 126 +3,3 +27,3 świętokrzyskie 159 +11,2 +37,1 0-800 364 -3,4 -5,5 800-1200 121 -2,4 +11,0 1200-2000 127 -5,9 +14,4 2000-5000 147 +2,1 +101,4 5000-10 000 100 +11,1 +69,5 +10 000 79 +8,2 +6,8 warmińsko-mazurskie 77 -2,5 +2,7 0-800 205 -10,5 -27,0 800-1200 96 -9,4 -3,0 1200-2000 75 -5,1 +11,9 2000-5000 81 -1,2 +58,8 5000-10 000 68 +17,2 +54,5 +10 000 55 +12,2 +52,8 wielkopolskie 207 -1,0 +59,2 0-800 327 -6,8 +37,4 800-1200 249 +0,4 +63,8 1200-2000 176 +2,9 +34,4 2000-5000 164 -7,3 +42,6 5000-10 000 182 +5,8 +64,0 +10 000 131 -5,8 +31,0 zachodniopomorskie 159 - +44,5 0-800 285 -21,3 +10,0 800-1200 160 -2,4 +19,4 1200-2000 137 - +25,7 2000-5000 145 -4,6 +17,9 5000-10 000 145 +2,1 +46,5 +10 000 139 +6,1 +56,2 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Pozostając przy najmniejszych działkach budowlanych, choć listopad przyniósł w większości województw obniżkę w relacji do października, w skali roku oczekiwania sprzedających poszły w górę od 10 proc. w woj. zachodniopomorskim po blisko 75 proc. w woj. dolnośląskim, gdzie w listopadzie po raz pierwszy zanotowano średnią stawkę powyżej 500 zł/mkw.

Na osobne zdanie zasługuje sytuacja na rynku parcel budowlanych w woj. podkarpackim. Nienaturalnie wysoka średnia cena gruntów o powierzchni do 8 arów notowana w Rzeszowie przełożyła się także na cenową anomalię w całym woj. podkarpackim. Średnia wycena działek o tym metrażu w listopadzie była tam najwyższa w Polsce, a wzrost względem listopada 2019 r. wyniósł 226,9 proc.

Nie wszędzie jednak szukający najmniejszych parcel budowlanych musieli liczyć się ze wzrostem średnich stawek w ciągu roku. Na drugim biegunie znalazły się oczekiwania sprzedających w woj. warmińsko-mazurskim i lubuskim, gdzie zanotowano dwucyfrowe spadki w porównaniu z listopadem 2019 r.

Województwo warmińsko-mazurskie było także jedynym, w którym w ciągu roku obniżyła się średnia wycena nieco większych działek budowlanych o powierzchni od 8 do 12 mkw. Poza Warmią i Mazurami w każdym z województw zanotowano dwucyfrowe podwyżki, przy czym w sześciu województwach (wielkopolskim, pomorskim, podkarpackim, małopolskim, łódzkim i dolnośląskim) wzrost wyniósł lub przekroczył 50 proc. w skali roku.