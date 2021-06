Kilkunastoarowe działki w miastach potaniały w ofertach najmocniej [Nowy raport]

fot. Shutterstock.com / /

Szukający parcel budowlanych o powierzchni kilkunastu arów mieli w maju największe szanse na znalezienie przecen w ofertach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. W skali roku działki budowlane położone w największych polskich miastach drożeją jednak znacznie szybciej od mieszkań.

Ceny ofertowe działek budowlanych – miasta wojewódzkie

Obniżka średnich stawek ofertowych względem kwietnia najmocniej dotknęła grunty budowlane o powierzchni od 8 do 12 arów oraz od 12 do 20 arów. Przeglądając oferty dotyczące sprzedaży działek o tym metrażu, przeceny w relacji do kwietnia można było znaleźć w stolicach większości województw. We Wrocławiu, Bydgoszczy, Opolu (działki o powierzchni od 8 do 12 arów) oraz Katowicach, Gorzowie Wlkp. i Rzeszowie (działki o powierzchni od 12 do 20 arów) to kontynuacja obniżek zapoczątkowanych w kwietniu.

Większe spadki w relacji do kwietnia zanotowano jednak w miastach, w których w kwietniu średnie stawki ofertowe poszły w górę. W przypadku parcel o powierzchni od 12 do 20 arów dwucyfrowa obniżka w relacji miesięcznej miała miejsce we Wrocławiu, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach i Poznaniu. Na drugim biegunie znalazły się działki o tym metrażu położone w dwóch największych polskich miastach – Warszawie i Krakowie, gdzie miała miejsce podwyżka w skali miesiąca odpowiednio o 8 oraz 9 proc.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w wybranych miastach – maj 2021 r. Miasto Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Wrocław 604 +4,3 +24,0 0-800 1176 +42,9 -18,2 800-1200 696 -3,5 +41,5 1200-2000 578 -11,2 +7,2 2000-5000 513 -3,2 -0,4 5000-10 000 437 +26,7 -5,6 +10 000 342 -14,5 +42,5 Bydgoszcz 298 0,0 +11,6 0-800 445 +16,5 -13,8 800-1200 457 -0,7 +147,0 1200-2000 213 -20,2 -13,4 2000-5000 167 +10,6 +9,2 5000-10 000 243 +1,3 -28,5 +10 000 100 0,0 -66,7 Lublin 347 +10,2 +6,4 0-800 666 +5,2 -28,2 800-1200 337 -0,6 +35,3 1200-2000 310 +3,0 +19,7 2000-5000 263 +6,9 +17,9 5000-10 000 524 +78,2 +32,7 +10 000 292 +20,2 - Gorzów Wielkopolski 92 +1,1 -6,1 0-800 166 -22,1 - 800-1200 90 +11,1 -8,2 1200-2000 92 -3,2 +12,2 2000-5000 102 +14,6 -1,0 5000-10 000 51 0,0 -37,0 +10 000 33 +10,0 -72,3 Łódź 379 -3,6 -41,1 0-800 833 +34,1 +71,4 800-1200 321 -46,3 -65,4 1200-2000 244 -12,5 -79,9 2000-5000 336 +14,7 +130,1 5000-10 000 221 -0,9 -31,2 +10 000 195 +0,5 +132,1 Kraków 647 -7,2 +14,1 0-800 1052 -31,5 +45,3 800-1200 695 +8,6 +55,5 1200-2000 524 +8,9 -10,4 2000-5000 529 -15,9 -20,2 5000-10 000 690 +10,4 +191,1 +10 000 663 +19,0 +64,9 Warszawa 1043 +5,0 +20,0 0-800 2018 -1,7 -13,5 800-1200 1106 +10,2 +7,0 1200-2000 899 +8,1 +7,3 2000-5000 792 +0,9 +38,0 5000-10 000 643 +3,2 +8,2 +10 000 540 -5,8 -23,8 Opole 188 -6,5 -50,3 0-800 216 -27,5 +1,9 800-1200 193 -4,0 +27,8 1200-2000 200 +1,0 -38,3 2000-5000 207 +3,5 -12,3 5000-10 000 130 -27,0 -85,4 +10 000 148 -6,9 - Rzeszów 271 -1,5 +36,9 0-800 580 12,8 +45,0 800-1200 279 -6,1 +23,5 1200-2000 227 -0,4 +25,4 2000-5000 246 -4,7 +35,9 5000-10 000 201 +1,0 +40,6 +10 000 265 +1,1 +56,8 Białystok 416 -1,4 +13,4 0-800 619 -11,4 -6,6 800-1200 385 +4,9 +18,1 1200-2000 308 -3,8 +6,9 2000-5000 304 +9,7 +13,4 5000-10 000 428 +5,9 +30,9 +10 000 209 0,0 +13,0 Gdańsk 544 -8,6 -6,4 0-800 935 -28,4 -11,8 800-1200 604 -10,4 +54,9 1200-2000 473 2,4 -44,3 2000-5000 433 +0,5 -45,5 5000-10 000 625 +1,3 +45,0 +10 000 226 -1,7 -8,5 Katowice 456 +7,3 +0,9 0-800 414 +20,3 -28,4 800-1200 560 +10,2 -20,3 1200-2000 409 -6,0 +7,1 2000-5000 492 +6,5 +83,6 5000-10 000 286 -8,3 +6,3 +10 000 238 -43,2 -4,8 Kielce 472 -1,7 -15,3 0-800 1008 -0,8 +10,0 800-1200 261 +8,7 -15,8 1200-2000 318 -16,3 -12,2 2000-5000 422 +8,8 -2,8 5000-10 000 285 0,0 +1,8 +10 000 65 0,0 +6,6 Olsztyn 218 +1,9 +7,4 0-800 0 - - 800-1200 291 +39,2 - 1200-2000 238 -4,0 +20,2 2000-5000 210 -10,3 -16,0 5000-10 000 229 -14,2 +151,6 +10 000 149 +1,4 - Poznań 767 +19,8 +12,5 0-800 1427 +22,6 +36,0 800-1200 704 +2,3 +9,3 1200-2000 423 -15,2 +3,4 2000-5000 458 +16,8 +7,8 5000-10 000 530 +21,6 -33,8 +10 000 238 -19,6 -24,0 Szczecin 414 +0,2 -1,4 0-800 558 +14,1 -36,8 800-1200 377 -14,5 +46,1 1200-2000 462 +3,8 +75,7 2000-5000 417 +20,5 -1,7 5000-10 000 209 -11,1 -34,7 +10 000 382 +6,1 +189,4 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

W przypadku analizowanych metraży miała miejsce także przecena średnich cen ofertowych w ujęciu rocznym. Wycena działek oferowanych do sprzedaży w Gdańsku spadła w tym czasie o 44 proc., a nominalnie o 376 zł/mkw.

Na drugim biegunie znalazł się Szczecin, gdzie kilkunastoarowe parcele w maj 2021 r. wyceniano o 75 proc. wyżej niż rok wcześniej.

Jeszcze większe dysproporcje pomiędzy poszczególnymi miastami uwidaczniają się na rynku sprzedaży działek o powierzchni co najmniej hektara. O ile w Łodzi i Szczecinie zanotowano względem maja 2020 r. wzrost średniej wyceny odpowiednio o 132 i 189 proc., o tyle w Bydgoszczy średnia cena ofertowa spadła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 67 proc., a w Warszawie o 24 proc.

W największych polskich miastach działki budowlane podrożały w ofertach w ciągu ostatnich 12 miesięcy znacznie mocniej niż średnie oczekiwania sprzedających mieszkania – zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Najmocniej ta tendencja uwidoczniła się we Wrocławiu, gdzie średnia cena ofertowa parcel budowlanych względem maja 2020 r. wzrosła o 24 proc., podczas gdy średnie oczekiwania deweloperów sprzedających mieszkania wzrosły o niespełna 7 proc., a oferujących mieszkania z drugiej ręki o 4 proc.

Taką samą zależność odnotowano również w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Odwrotna sytuacja miała miejsce m.in. w Łodzi i Gdańsku, gdzie średnia wycena parcel bez względu na metraż była w maju 2021 r. niższa niż przed rokiem.

Ceny ofertowe działek budowlanych – województwa

Z obniżkami w maju mieliśmy do czynienia także poza stolicami województw, choć były one skromniejsze. W tym przypadku trudniej jednak o metraże i województwa, w których średnia wycena obniżyła się względem maja 2020 r. Z drugiej strony w skali roku poza stolicami województw mieliśmy do czynienia z wyraźniejszymi wzrostami średnich oczekiwań sprzedających parcele budowlane.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – maj 2021 r. Województwo Średnia cena dla miasta [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 134 +0,8 +28,8 0-800 403 +16,5 +36,1 800-1200 173 +6,1 +18,5 1200-2000 128 -5,9 +16,4 2000-5000 123 -0,8 +38,2 5000-10 000 117 +10,4 +24,5 +10 000 102 +9,7 +13,3 kujawsko-pomorskie 99 +2,1 +10,0 0-800 255 +1,2 +21,4 800-1200 105 -2,8 +12,9 1200-2000 100 -1,0 +14,9 2000-5000 65 0,0 -20,7 5000-10 000 83 0,0 -52,3 +10 000 54 -3,6 +17,4 lubelskie 137 +7,9 +3,0 0-800 469 +9,6 +4,5 800-1200 162 +7,3 +17,4 1200-2000 138 -2,1 -1,4 2000-5000 105 +1,9 +4,0 5000-10 000 147 +41,3 -4,5 +10 000 78 +6,8 +225,0 lubuskie 76 -5,0 -5,0 0-800 172 -64,9 -7,0 800-1200 106 -0,9 +12,8 1200-2000 74 -3,9 +12,1 2000-5000 65 +3,2 +25,0 5000-10 000 62 +1,6 -3,1 +10 000 53 0,0 0,0 łódzkie 95 -7,8 -22,1 0-800 332 -2,6 -2,4 800-1200 132 -17,0 -30,5 1200-2000 129 +2,4 +1,6 2000-5000 95 0,0 +9,2 5000-10 000 89 +1,1 +2,3 +10 000 76 +10,1 +65,2 małopolskie 161 -8,5 +4,5 0-800 500 -10,4 +42,9 800-1200 197 +7,1 +26,3 1200-2000 150 +12,8 +1,4 2000-5000 131 -5,8 0,0 5000-10 000 148 -5,7 +64,4 +10 000 134 +4,7 +59,5 mazowieckie 227 +0,4 -0,9 0-800 731 -0,7 +34,6 800-1200 275 +2,2 +5,0 1200-2000 236 +5,4 +4,0 2000-5000 234 +5,9 +18,2 5000-10 000 186 +7,5 +3,9 +10 000 150 -5,7 -6,3 opolskie 85 -3,4 -3,4 0-800 123 -8,9 -8,2 800-1200 101 +5,2 +7,4 1200-2000 82 +1,2 +9,3 2000-5000 75 -2,6 -8,5 5000-10 000 67 -6,9 -38,0 +10 000 61 +1,7 +19,6 podkarpackie 68 -11,7 -10,5 0-800 212 +14,0 +50,4 800-1200 109 -8,4 +12,4 1200-2000 85 +4,9 +9,0 2000-5000 66 -27,5 -5,7 5000-10 000 67 0,0 -21,2 +10 000 55 -8,3 -8,3 podlaskie 125 +6,8 -5,3 0-800 315 +7,5 +11,3 800-1200 155 +4,0 +3,3 1200-2000 140 +1,4 +2,9 2000-5000 99 +13,8 -5,7 5000-10 000 93 0,0 +29,2 +10 000 97 +9,0 +11,5 pomorskie 190 -5,5 -0,5 0-800 708 -1,3 +3,1 800-1200 226 +8,1 +42,1 1200-2000 177 -7,3 +17,2 2000-5000 132 +3,1 +8,2 5000-10 000 142 +11,8 +5,2 +10 000 118 -6,3 +22,9 śląskie 136 -2,2 +6,3 0-800 226 +1,3 +26,3 800-1200 144 -3,4 +9,9 1200-2000 121 -0,8 -4,0 2000-5000 116 +1,8 +19,6 5000-10 000 103 -1,0 -26,4 +10 000 92 +8,2 -15,6 świętokrzyskie 104 +2,0 -32,0 0-800 355 -10,6 -38,4 800-1200 117 +2,6 -14,6 1200-2000 105 0,0 -13,2 2000-5000 110 +2,8 +7,8 5000-10 000 72 +1,4 -60,7 +10 000 42 +2,4 -20,8 warmińsko-mazurskie 83 -2,5 +6,4 0-800 289 +12,9 +17,5 800-1200 119 +5,3 +24,0 1200-2000 92 +4,5 +15,0 2000-5000 81 -3,6 +22,7 5000-10 000 64 -1,5 +42,2 +10 000 49 0,0 +19,5 wielkopolskie 158 -11,3 +3,3 0-800 325 +21,3 +15,2 800-1200 174 +4,2 -7,4 1200-2000 147 +2,8 +6,5 2000-5000 140 +1,4 0,0 5000-10 000 116 -4,1 -44,5 +10 000 97 +1,0 -7,6 zachodniopomorskie 121 -1,6 -11,7 0-800 334 +10,6 +8,8 800-1200 147 -2,6 -12,0 1200-2000 138 +0,7 +27,8 2000-5000 108 -4,4 -18,8 5000-10 000 190 +17,3 +57,0 +10 000 119 +8,2 +32,2 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Na rynku sprzedaży działek budowlanych w województwach w maju 2021 r. panowała zasada – im mniejsze metraże, tym drożej niż przed rokiem.

W przypadku najmniejszych gruntów o powierzchni poniżej 8 arów wzrosty względem kwietnia sięgnęły 16 proc. w woj. dolnośląskim. W relacji rocznej średnia wycena gruntów o tej powierzchni wzrosła tam o 36 proc. Jeszcze mocniejszy wzrost względem maja 2020 r. odnotowano w woj. małopolskim (+43 proc. r/r).

Na rynku sprzedaży nieco większych działek (8-12 arów) największy wzrost średniej ceny ofertowej względem maja 2020 r. miał miejsce w Gdańsku (+43 proc. r/r) oraz Krakowie (+26 proc. r/r).