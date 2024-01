Ceny mieszkań w największych polskich miastach ciągle na północ. W tym odnotowano największy wzrost

W 17 największych miastach Polski ceny mieszkań w IV kwartale, w ujęciu rocznym wzrosły ok. 14 proc. - poinformował w raporcie „Analiza rynku mieszkaniowego. IV kwartał 2023” Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

fot. hady ihab / / Shutterstock

Najwyższe ceny są w Warszawie i w Krakowie - wynika z raportu PIE. W stolicy za metr kwadratowy trzeba zapłacić ponad 17 tys. zł na rynku wtórnym i 15,8 tys. zł na rynku pierwotnym, a w Krakowie jest to 15,1 tys. zł na rynku pierwotnym za metr kwadratowy i 15,5 tys. zł na wtórnym. Zgodnie z wynikami raportu w 17 największych miastach Polski ceny mieszkań w IV kwartale ubiegłego roku wzrosły ok. 14 proc. licząc rok do roku.

PIE

Wskazano, że wyniki te oznaczają wyższą dynamikę względem III kwartału, kiedy ceny rosły o 9-10 proc. r/r. Zauważono również, że wzrost cen mieszkań był też większy niż nominalny wzrost wynagrodzeń, który w kwartale wynosił średnio nieco powyżej 10 proc.

Jak zauważył starszy analityk zespołu zrównoważonego rozwoju PIE Jędrzej Lubasiński: „w Krakowie na obu rynkach średnia cena za mkw. wzrosła o ponad 25 proc. względem IV kwartału 2022 r. Wzrost cen na poziomie przekraczającym 15 proc. r/r obserwujemy również w pozostałych dużych miastach, w Warszawie wzrost wyniósł 21 proc. na rynku wtórnym oraz 17 proc. na pierwotnym”.

Badanie przeprowadzone przez PIE wykazało również, że średnia cena najmu mieszkania w największych miastach wzrosła o 2 proc. r/r. W najdroższym mieście – Warszawie – wzrosła o 9 proc. r/r. W stolicy za wynajęcie mieszkania w IV kwartale 2023 r. trzeba było zapłacić średnio ponad 4400 zł. Kolejne miejsca zajmują Kraków, Wrocław oraz Gdańsk, w których ceny kształtują się w przedziale między 2900 zł a 3000 zł.

PIE

Dodano, że liczba nowych ofert najmu w siedmiu największych miastach w IV kwartale 2023 r. zwiększyła się o 21 proc. r/r. W Warszawie podaż wzrosła o 36 proc. r/r., a we Wrocławiu o 34 proc. W ujęciu kwartalnym rynek najmu w 17 miastach uległ zmniejszeniu średnio o 10 proc. Spadek w ujęciu kwartalnym ma jednak charakter sezonowy i wynika ze znacznego wzrostu podaży mieszkań na wynajem w III kwartale w związku z zakończeniem roku akademickiego.

Najwięcej ofert mieszkań na wynajem pojawia się w Warszawie, w której średnio w tygodniu przybywało ponad 2 tys. ogłoszeń. W pozostałych miastach liczba nowych ofert nie przekracza 1 tys.

bk/ skr/