Ceny mieszkań w górę nawet o 30 proc., RPP zaskoczyła skalą obniżki i manipulacja na GPW

W przedostatni tydzień przed wyborami parlamentarnymi nie zwalnialiśmy tempa. Poznaliśmy dane o popycie na hipoteki, decyzję RPP ws. stóp procentowych, dane o inflacji w Turcji i kilka innych, z którymi warto się zapoznać, jeśli nie śledziliście dokładnie wydarzeń na rynkach i w gospodarce. Zapraszamy do podsumowania tygodnia na wykresach.

fot. Artit Wongpradu / / Shutterstock

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na drugą z rzędu obniżkę stóp procentowych. Tym razem jest to cięcie w wymiarze tylko 25 pb. Miesiąc temu RPP zszokowała rynek, redukując stopy aż o 75 pb.

Inflacja cenowa w Turcji ponownie przyspieszyła, plasując drugą gospodarkę Bliskiego Wschodu wśród takich państw jak Argentyna, Syria czy Wenezuela.

Wrzesień przyniósł dalszy spadek produkcji, zamówień i zatrudnienia w polskim sektorze wytwórczym – wynika z danych S&P Global. Lecz równocześnie producenci wyglądają końca kryzysu i z coraz większym optymizmem patrzą w przyszły rok.

We wrześniu 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 248,8 proc. w porównaniu do września 2022 r. - podał BIK w komunikacie.

BIK

Średnio od 16 proc. w Gdańsku do blisko 33 proc. w Łodzi – o tyle w ciągu ostatnich trzech lat, a więc od wybuchu pandemii COVID-19, wzrosły średnie ceny transakcyjne najpopularniejszych mieszkań w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl. Ostatnie trzy lata to jednak nie tylko zawirowania w cennikach, ale na całym rynku.

Bankier.pl

KNF w najnowszym komunikacie poinformowała, że składa zawiadomienie do organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa manipulowania kursem akcji spółki giełdowej. Handel tymi papierami jest od wielu miesięcy wstrzymany, ale wkrótce ma zostać wznowiony.

Bankier.pl

W poniedziałek, po przeszło 5 latach wznowiono handel akcjami dawnego Getbacku. GPW „odwiesiła” notowania spółki Capitea SA – tak teraz nazywa się dawny Getback. W poniedziałek przed południem akcje Capitea SA były notowane po 79 groszy. To o blisko 80% poniżej kursu odniesienia, którym w tym przypadku było 3,75 zł z kwietnia 2018 roku.