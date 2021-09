Szukasz mieszkania? Sprzedający mniej skorzy do negocjacji ceny przez rozgrzany popyt

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Nawet na czterokrotnie niższe możliwości negocjacyjne niż przed rokiem mogli liczyć szukający mieszkań w największych polskich miastach - wynika z raportu Barometr przygotowanego przez Metrohouse i Gold Finance za II kw. 2021 r. Ze względu na wysoki popyt sprzedający znacznie rzadziej i mniej chętnie rewidowali także stawki po publikacji ogłoszeń o sprzedaży.

Najmocniej – średnio o 0,3 proc. – udawało się w II kw. 2020 r. zbijać cenę szukającym mieszkań w Krakowie. Również jednak przed rokiem możliwości negocjacji w stolicy Małopolski były nieznaczne – poniżej 1 proc.

Szukający mieszkania w Krakowie byli i tak w lepszej sytuacji niż osoby chcące kupić własne „M” w Warszawie. W stolicy miała miejsce dawno niewidziana sytuacja. Częściej stawkę negocjowali bowiem sprzedający. W wyniku negocjacji cena wędrowała w górę średnio o 0,7 proc.

Średnie możliwości negocjacyjne, metraże i ceny mieszkań w III kw. 2020 r. Miasto Średnia cena mieszkania [w zł] Średni metraż [w mkw.] Średnie możliwości negocjacyjne [w proc.] Średnia różnica pomiędzy pierwszą a ostateczną ceną ofertową [w proc.] Warszawa 627 000 58 -0,7 2,1 Kraków 473 000 51 0,3 2,6 Łódź 322 000 50 1,2 1,7 Wrocław 394 000 48 2,9 3,6 Poznań 399 500 52 1,0 1,9 Gdańsk 445 000 50 1,9 2,2 Źródło: Raport „Barometr” Metrohouse i Gold Finance

Największe pole do negocjacji w II kw. 2021 r. mieli kupujący mieszkania we Wrocławiu, gdzie sprzedający schodzili z ceny średnio o 2,9 proc. – to jednak i tak o 2 p.p. niższy wynik niż przed rokiem.

Biorąc pod uwagę średnią kwotę wydawaną na kupno mieszkania we Wrocławiu w II kw. 2021 r. (394 tys. zł), kupujący mogli zaoszczędzić średnio nieco ponad 11 tys. zł.

Możliwości negocjacyjne w II kw. 2021 r. były niższe niż przed rokiem także w Poznaniu, Gdańsku oraz Łodzi, gdzie obniżka tego współczynnika była najwyższa spośród analizowanych miast.

Czas sprzedaży dłuższy mimo rozgrzanego popytu

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie „Barometr” sprzedający mieszkania w II kw. 2021 r. byli także mniej skorzy niż przed rokiem do obniżania raz określonych w ogłoszeniu stawek. O ile bowiem w II kw. 2020 r. pierwotna cena mieszkania widniejąca w ogłoszeniu spadała średnio od 3 do blisko 5 proc., o tyle bowiem w II kw. 2021 r. sprzedający rewidowali swoje pierwotne zdanie średnio od 2 do 2,5 proc. Jedynie we Wrocławiu ceny w trakcie życia ogłoszenia obniżane były średnio o ponad 3 proc.

Obniżenie możliwości negocjacyjnych po stronie kupujących, a także rosnące ceny ofertowe mieszkań wynikają przede wszystkim z rozgrzanego popytu na mieszkania. Rynek mieszkaniowy w dalszym ciągu wspierany jest bowiem niskimi stopami procentowymi, stosunkowo tanimi kredytami oraz zakupami o charakterze tezauryzacyjnym, które mają ochronić pieniądze inwestowane w mieszkania przed stratą wartości w obliczu inflacji, która w sierpniu po raz pierwszy od ponad 20 lat przekroczyła 5 proc.

Mogłoby się wydawać, że przy tak rozgrzanym popycie czas potrzebny na sprzedaż mieszkania powinien systematycznie spadać. Z danych Metrohouse wynika jednak zupełnie co innego. W Warszawie w II kw. 2021 r. średni czas od wystawienia ogłoszenia do sfinalizowania transakcji wyniósł 100 dni, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. potrzebne na to były 82 dni.

W pozostałych pięciu największych polskich miastach (Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) na sprzedaż mieszkania w Ii kw. 2021 r. potrzeba było średnio 127 dni (w II kw. 2020 r. 83 dni), a w pozostałych miastach średnio 104 dni (w II kw. 2020 r. 94 dni).