Ceny mieszkań rosną wolniej od oczekiwań sprzedających. Ile można wynegocjować przy zakupie?

Od ponad 5 do blisko 19 proc. w przypadku rynku wtórnego i od 2 do 12 proc. w przypadku nowych mieszkań – tyle wynosiły różnice między średnimi oczekiwaniami sprzedających mieszkania a kwotami wpisywanymi w aktach notarialnych – wynika z analizy Bankier.pl na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego. Nominalnie różnice sięgają nawet 2000 zł/mkw. i w większości największych polskich miast są większe niż przed rokiem.

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego za III kw. 2021 r. powiększa się rozwarstwienie pomiędzy oczekiwaniami sprzedających mieszkania a kwotami ostatecznie wpisywanymi do aktów notarialnych. Większe różnice tradycyjnie panują na rynku wtórnym. W III kw. 2021 r. najmocniej widoczne były we Wrocławiu, gdzie średnia cena ofertowa była o 18,8 proc. wyższa od średniej ceny transakcyjnej. Nominalnie różnica wyniosła 2045 zł/mkw.

Choć oczywiście trzeba wziąć poprawkę na fakt, iż część mieszkań, które trafiły do oferty w III kw. 2021 r., nie zostały sprzedane w tym czasie, a więc nie znalazły odzwierciedlenia w średniej cenie transakcyjnej za III kw. 2021 r., to jednak blisko 20- procentowa różnica może wskazywać, że wstępne oczekiwania sprzedających mieszkania z drugiej ręki w czasie ekspozycji oferty i ostatecznych negocjacji ulegają poważnej weryfikacji.

Oczekiwania sprzedających wyższe nawet o 2000 zł/mkw.

Co istotne, rok wcześniej, w III kw. 2020 r., średnia cena ofertowa notowana przez NBP we Wrocławiu była o 11,9 proc. wyższa of średniej ceny transakcyjnej. Różnica w ciągu roku powiększyła się zatem o blisko 7 p.p., a nominalnie o ok. 800 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe a transakcyjne – rynek wtórny (III kw. 2021) Miasto Śr. cena ofertowa [w zł/mkw.] Śr. cena transakcyjna [w zł/mkw.] Różnica [w proc.] Różnica [w zł/mkw.] Gdańsk 9 566 11 156 +16,6 +1 590 Kraków 9 372 10 614 +13,3 +1 242 Lublin 7 176 7 694 +7,2 +518 Łódź 6 075 6 683 +10,0 +608 Poznań 7 091 8 322 +17,4 +1 231 Warszawa 6 832 7 212 +5,6 +381 Wrocław 10 905 12 950 +18,8 +2 045 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego

Mocniej, bo o blisko 13 p.p. w relacji rocznej, zwiększyła się różnica pomiędzy średnimi oczekiwaniami sprzedających a średnią kwotą wpisywaną w aktach notarialnych w Łodzi. Co ciekawe, jeszcze w III kw. 2020 r. średnia cena ofertowa była tam o 2,7 proc. niższa od transakcyjnej. W III kw. 2021 r. sytuacja się odwróciła i średnia kwota widniejąca w ogłoszeniach była o 10 proc. wyższa od tej wpisywanej w aktach notarialnych.

Różnice między średnimi cenami ofertowymi a transakcyjnymi – porównanie III kw. 2020 – III kw. 2021 – rynek wtórny Miasto III kw. 2020 [w proc.] III kw. 2021 [w proc.] Zmiana [w p.p.] Gdańsk +14,8 +16,6 +1,8 Kraków +17,8 +13,3 -4,6 Lublin +7,5 +7,2 -0,3 Łódź -2,7 +10,0 +12,7 Poznań +10,7 +17,4 +6,7 Warszawa +1,9 +5,6 +3,7 Wrocław +11,9 +18,8 +6,9 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego

Różnicę powyżej 10 proc. zanotowano jeszcze w Poznaniu (17,4 proc.), Gdańsku (16,6 proc.) i Krakowie (13,3 proc.), przy czym stolica woj. małopolskiego była jedynym miastem spośród sześciu największych, gdzie w ciągu roku różnica między średnią stawką ofertową a transakcyjną zmniejszyła się (-4,6 p.p. r/r).

Akty notarialne weryfikują oczekiwania

Wyższe niż przed rokiem rozwarstwienie pomiędzy stawkami ofertowymi a transakcyjnymi widać także na rynku pierwotnym. Podobnie jak w przypadku mieszkań z drugiej ręki na wrocławskim rynku pierwotnym średnia cena ofertowa najmocniej odbiegła w ciągu roku od średniej ceny transakcyjnej. Jeszcze w III kw. 2020 r. oczekiwania deweloperów były o 6,9 proc. wyższe od ostatecznych cen, za które sprzedawano nowe mieszkania. W III kw. 2021 r. różnica wzrosła o ponad 5 p.p. do 12,1 proc. Nominalnie średnia wycena metra kwadratowego nowego mieszkania oferowanego we Wrocławiu w III kw. 2021 r. była o 1074 zł wyższa od średniej kwoty płaconej za metr kwadratowy w stolicy Dolnego Śląska.

Średnie ceny ofertowe a transakcyjne – rynek pierwotny (III kw. 2021) Miasto Śr. cena ofertowa [w zł/mkw.] Śr. cena transakcyjna [w zł/mkw.] Różnica [w proc.] Różnica [w zł/mkw.] Gdańsk 10 043 10 310 +2,7 +267 Kraków 9 736 10 605 +8,9 +868 Lublin 7 274 7 965 +9,5 +691 Łódź 7 451 8 006 +7,4 +555 Poznań 8 022 8 656 +7,9 +634 Warszawa 10 992 11 406 +3,8 +414 Wrocław 8 891 9 965 +12,1 +1 074 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego

O ok. 9 proc. wyższe średnie ceny ofertowe od stawek transakcyjnych zanotowano w Krakowie i Lublinie, z kolei w Łodzi i Poznaniu różnica wyniosła ponad 7 proc.

Odwrotną tendencję i jednocześnie najmniejsze różnice zaobserwowano z kolei w Gdańsku i Warszawie – na dwóch najdroższych rynkach pierwotnych. W stolicy woj. pomorskiego jeszcze w II kw. 2021 r. mieliśmy jednak do czynienia z niższą średnią ceną ofertową od średniej kwoty wpisywanej w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży nowych mieszkań.

Różnice między średnimi cenami ofertowymi a transakcyjnymi – porównanie III kw. 2020 – III kw. 2021 – rynek pierwotny Miasto III kw. 2020 [w proc.] III kw. 2021 [w proc.] Zmiana [w p.p.] Gdańsk +6,6 +2,7 -4,0 Kraków +6,4 +8,9 +2,5 Lublin +7,5 +9,5 +2,0 Łódź +5,1 +7,4 +2,3 Poznań +6,2 +7,9 +1,7 Warszawa +5,4 +3,8 -1,7 Wrocław +6,9 +12,1 +5,2 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego

Na znaczące rozwarstwienie między oczekiwaniami sprzedających mieszkania a kwotami wpisywanymi do aktów notarialnych wskazują również dane serwisu Cenatorium (średnie ceny transakcyjne) i Otodom (średnie ceny ofertowe).

Jak bowiem wynika z danych Cenatorium za III kw. 2021 r., średnie kwoty płacone za kawalerki (do 35 mkw.) w największych polskich miastach wzrosły w skali kwartału o ok. 1 proc., a w relacji rocznej od 2,6 proc. w Gdańsku po 8 proc. w Warszawie.

Z kolei dane serwisu Otodom wskazują, że nowe kawalerki oferowane przez deweloperów (w tym przypadku mieszkania do 38 mkw.) drożały w tym czasie w ogłoszeniach od 6 proc. w Poznaniu przez 10 proc. we Wrocławiu po 17 proc. w Gdańsku i blisko 22 proc. w przypadku Warszawy.

Podbijanie pozycji negocjacyjnej

W wielu przypadkach zawyżone oczekiwania sprzedających mieszkania mogły być wybiegiem wzmacniającym pozycję wyjściową podczas negocjowania ceny. Jak wynika z raportu Metrohouse i Gold Finance, w III kw. 2021 r. średnie możliwości negocjacyjne wahały się od 1,5 proc. w Krakowie do blisko 3 proc. w Gdańsku.

W dwóch spośród sześciu największych rynków mieszkaniowych – w Warszawie i we Wrocławiu – negocjacje prowadzone były jednak nie w dół, a w górę.

– W niektórych przypadkach może to oznaczać, że zainteresowanie danym mieszkaniem było na tyle istotne, że dochodziło do podbijania ostatecznej ceny przez oferentów – czytamy w raporcie Barometr.

Rewizja miała jednak miejsce również przed pojawieniem się klientów, podczas ekspozycji ogłoszenia. Najmocniej – średnio o blisko 5 proc. - swoje pierwotne oczekiwania obniżali sprzedający mieszkania z drugiej ręki w Krakowie. Obniżkę najczęściej o ponad 4 proc. zanotowano także w Warszawie.

Najmniej skorzy do obniżania pierwotnej ceny ofertowej byli sprzedający w Gdańsku. Tam jednak, jak już wspomnieliśmy, ceny obniżane były głównie w procesie negocjacji.