Ceny mieszkań na świecie rosną najwolniej od 2015 roku. W Polsce nie jest aż tak kolorowo

WIELKA BRYTANIA Ale pomyłka. Poufne e-maile trafiły - zamiast do USA - do sojusznika Rosji Brytyjskie ministerstwo obrony wszczęło dochodzenie w związku z tym, że wskutek literówki w adresie pewna liczba e-maili, zawierających poufne informacje, zamiast do amerykańskiego wojska została wysłana do Mali, kraju będącego obecnie sojusznikiem Rosji.