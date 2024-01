Ceny materiałów budowlanych spadają. Grudzień był czwartym miesiącem z rzędu

W grudniu 2023 r. ceny materiałów budowlanych średnio spadły o 2,6 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm - poinformowały w czwartek Polskie Składy Budowlane (PSB). Podkreślono, że grudzień był czwartym miesiącem z rzędu ze spadkiem cen.

fot. Bilanol / / Shutterstock

"Grudniową kontynuację korekty cen materiałów budowlanych w wymiarze -2,6 proc. należy zakwalifikować już jako znaczącą. Od września średni spadek cen wyniósł już w sumie 5 proc., a co ciekawe, na razie niewiele wskazuje na to, by sytuacja w przewidywalnej przyszłości miała ulec radykalnej zmianie" - wskazano w komunikacie.

Zgodnie z raportem rdr najbardziej zdrożał cement i wapno o 16,6 proc., farby i lakiery o 7,1 proc. oraz chemia budowalna o 3,1 proc. Najbardziej staniały z kolei płyty OSB i drewno (o 24,7 proc. rdr), izolacje termiczne (o 8,5 proc.) oraz ściany i kominy (o 6,2 proc.).

"Dodatnia dynamika sprzedaży była udziałem ośmiu grup towarowych, ujemna zaś wystąpiła w dwunastu przypadkach, czyli dokładnie odwrotnie niż miesiąc wcześniej. Tym razem może to sugerować, że za spadkami cen materiałów budowanych przynajmniej w istotnej części stoi niewystarczający na nie popyt" - dodano. (PAP)

mick/ skr/