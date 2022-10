Ceny materiałów budowlanych hamują, a nawet zaczynają tanieć

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu we wrześniu 2022 roku wzrosły średnio o 22 proc. rdr, po wzroście o 25 proc. miesiąc wcześniej - podały Polskie Składy Budowlane w komunikacie. Mdm we wrześniu ceny spadły o 1 proc.

Od początku 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., średnio wzrosły o 27 proc.

Poniżej dynamika cen materiałów budowlanych:

Lp. Grupa asortymentowa 9 m-cy 2022 / 9 m-cy 2021 IX 2022 / IX 2021 1 Izolacje termiczne 51,3% 31,8% 2 Ściany, kominy 38,7% 36,4% 3 Sucha zabudowa 34,3% 28,8% 4 Dachy, rynny 33,7% 28,4% 5 Izolacje wodochronne 33,2% 37,0% 6 Cement, wapno 27,7% 39,9% 7 Otoczenie domu 26,2% 14,7% 8 Ogród, hobby 26,1% 26,3% 9 Instalacje, ogrzewanie 24,0% 21,7% 10 Wykończenia 23,8% 24,4% 11 Płytki, łazienki, kuchnie 22,9% 25,2% 12 Motoryzacja 21,5% 25,1% 13 Stolarka 21,1% 22,3% 14 Narzędzia 19,1% 18,2% 15 Chemia budowlana 18,8% 20,1% 16 Farby, lakiery 17,3% 23,0% 17 Oświetlenie, elektryka 16,9% 14,3% 18 Płyty OSB, drewno 15,8% -26,2% 19 Dekoracje 15,5% 18,2% 20 Wyposażenie, AGD 15,4% 16,8%

