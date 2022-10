Ceny gazu mocno w dół

/ Gaz-System

W poniedziałek ok. godz. 9.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na listopad taniał o ponad 8 proc., do 103,6 euro za MWh. Taniały również kontrakty grudniowe, do 136,75 euro za MWh, oraz styczniowe, do 143,36 euro za MWh.

Kontrakty na gaz z dostawą w listopadzie taniały w poniedziałek przed godz. 9.30 rano o 8,78 proc., do 103,6 euro za MWh. Spadała również wycena kontraktów grudniowych - o 5,41 proc., do 136,75 euro za MWh. Mniej płacono także za gaz z dostawą w pierwszym miesiącu 2023 r. Kontrakty styczniowe wyceniano o 4,3 proc. niżej, na 143,36 euro za MWh.

Na piątkowym zamknięciu hubu TTF gaz ziemny w kontraktach na listopad wyceniano na niespełna 113,58 euro za MWh; kontrakty grudniowe na 144,57 euro za MWh; natomiast styczniowe - na 149,8 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały 349 euro za MWh. (PAP)

maja/ mk/