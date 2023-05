Ceny gazu w Europie spadają. Jest najtaniej od 21 miesięcy

Ceny gazu w Europie kontynuują spadki. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkuje o 1,1 proc., a cena paliwa wynosi 37,10 euro za MWh - informują maklerzy. Tak tanio nie było od 21 miesięcy.

Notowania gazu na europejskim rynku osiągnęły 21-mieisięczne minimum w czasie rekordowego importu LNG do regionu i stale rosnących zapasach tego paliwa.

Import skroplonego gazu do Europy wzrósł w kwietniu do rekordowych 10,6 mln ton - wynika z danych zebranych przez agencję Bloomberg. Z USA pochodziło ok. 50 proc. dostaw LNG, a z Rosji - ok. 10 proc.

Import LNG jest kluczowym narzędziem w staraniach krajów Europy o unikanie skrajnej niestabilności na rynku gazu, jaki notowano w czasie szczytu kryzysu energetycznego w regionie.

Magazyny gazu w Europie są obecnie zapełnione w ok. 60 proc., znacznie powyżej normy jak na tę porę roku - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. oceniają, że zimna pogoda na początku nowego sezonu grzewczego - za kilka miesięcy - może spowodować wzrost cen gazu powyżej 100 euro za MWh. (PAP Biznes)

