Ceny gazu w Europie spadają w środę

fot. evgenii mitroshin / / Shutterstock

Ceny gazu w Europie rosną w środę - politycy w regionie usilnie szukają sposobów, aby zapobiec przekształceniu się kryzysu energetycznego w Europie w krach gospodarczy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są wyceniane wyżej o 3,0 proc. - po 247,00 euro za MWh i zwyżce w poniedziałek na zakończenie handlu o 15 proc. - informują maklerzy.

[Atualizacja 10:10] Ok. godz. 10 gaz ziemny w kontraktach październikowych w holenderskim hubie TTF taniał o 4,52 proc., do 228,99 euro za MWh. Spadała również cena gazu ziemnego w kontraktach listopadowych o 5,13 proc., do 235,94 euro za MWh.

Decyzja Rosji o zamknięciu w ub. tygodniu kluczowego gazociągu Nord Stream 1 - do transportu gazu do Niemiec - zmusiła europejskie rządy do planowania interwencji na rynkach energii.

Niemcy chcą limitów na ceny energii, a Polska dąży do ograniczenia cen na cały import gazu.

9 września europejscy ministrowie energii omówią specjalne środki mające na celu powstrzymanie rosnących kosztów energii, od limitów cen gazu ziemnego po zawieszenie obrotu derywatami energetycznymi

Rosnące zapasy gazu w magazynach UE, mocny napływ LNG i łagodna pogoda, której można też spodziewać się w przyszłym miesiącu, pomagają na razie utrzymać ceny gazu w ryzach, po rekordach notowań w sierpniu.

Jednak na rynkach nie znika niepokój, w jaki sposób Europa zastąpi rosyjskie dostawy gazu, gdy zrobi się zimno i mocniej wzrośnie popyt na gaz. Jest też niepewność co do dalszych posunięć władz w Moskwie ws. gazu i do konieczności rywalizacji krajów Europy z Azją o dostawy LNG w miesiącach zimowych.

Tymczasem ograniczone są dostawy gazu z Norwegii - z powodu sezonowych prac konserwacyjnych, które mają zakończyć się w przyszłym miesiącu, więc na razie ogranicza to możliwość mocniejszego zwiększenia zapasów gazu w krajach Starego Kontynentu. (PAP Biznes)

aj/ osz/