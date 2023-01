Ceny gazu w Europie najniżej od połowy lutego 2022 r. Możliwe dalsze obniżki

PGNiG: łączny wolumen dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu w '22 wzrósł do 4,4 mln ton

Łączny wolumen dostaw skroplonego gazu ziemnego do terminalu w Świnoujściu w 2022 roku wyniósł 4,4 mln ton, co oznacza wzrost o 57 proc. rok do roku - poinformował PGNiG w komunikacie prasowym.