Ceny gazu na europejskim rynku znów rosną

fot. Peter Kovalev / / TASS

Ceny gazu w holenderskim hubie TTF rosną w środę rano w granicach 3-5 proc. i są na poziomie 270-280 euro za MWh.

Ceny gazu z dostawą w październiku wzrosły w środę rano w Europie o prawie 4,8 proc. do 278 euro za MWh. We wtorek po południu były na poziomie 270 euro za MWh, po niemal 9-proc. spadku. Kontrakty listopadowe i grudniowe nie odrobiły wtorkowych strat, wzrastając w środę odpowiednio o 4,3 i 3,1 proc. do 281 i 279 euro za MWh.

Wzrosty w przedziale 3,2-3,6 proc. zanotowały kontrakty z dostawami w pierwszych miesiącach 2023 r. Obecnie są one wyceniane na poziomie 271-276 euro za MWh.(PAP)

wkr/ mk/