Ceny gazu ciągle na południe

We wtorek po godzinie 10.00 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach październikowych tanieje o 2,72 proc., do 177,3 euro za MWh. Spadają również jego notowania w kontraktach listopadowych o 2,54 proc. do 193,04 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu gaz ziemny w kontraktach październikowych w holenderski hubie TTF kosztował 182,26 euro za MWh, a w kontraktach listopadowych 198,08 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., gaz ziemny w holenderskim hubie TTF kosztował ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały poziom 349 euro za MWh. (PAP)

