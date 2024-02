Ceny elektroniki pójdą w górę? "Ostatnia szansa na tańszy sprzęt"

W 2023 r. ceny rosły, ale szybciej drożała choćby żywność czy chemia gospodarcza. W tym roku ceny elektroniki mogą bardziej wzrosnąć - pisze we wtorek "Rzeczpospolita".

Gazeta powołując się na analizy Brandly360, firmy specjalizującej się m.in. w monitoringu cen produktów, podaje, że niemal cały ubiegły rok był czasem obniżek cenowych sprzętu elektronicznego.

"Trend ten dotyczył wielu kategorii produktowych, w tym m.in. smartfonów czy dysków SSD. Przykładowo ceny Samsunga 990 w zależności od różnych wersji spadały w ub.r. od 200 do nawet 500 zł. W 2024 r. ceny będą jedynie rosły. Pierwszy kwartał 2024 r. to realnie ostatnia okazja na zakup tańszego sprzętu elektronicznego" - podaje "Rzeczpospolita".

Warto odnotować w tym miejscu, że w ubiegłym roku w magazynach producentów i dystrybutorów znajdowały się duże nadwyżki towarów. - Czas ten powoli się kończy, ponieważ sprzedawcy w większości znaleźli już kupców na tańszy sprzęt. Na stanie pozostały ostatnie sztuki. Niebawem do oferty wejdą nowe produkty - zapowiada Wojciech Buczkowski, prezes firmy Komputronik, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Nie jest też tajemnicą, że producentom laptopów pomogły rządowe programy - "Laptop dla ucznia" czy też dopłaty do laptopów dla nauczycieli. W całej Polsce przystąpiło do tych programów 4,4 tys. sklepów stacjonarnych oraz 329,4 tys. nauczycieli, którzy wygenerowali we właściwym terminie swoje kody, umożliwiające zakup laptopa. Od października 2023 r. świadczenia zrealizowało 144 027 nauczycieli, co oznacza 43,72-proc. udział w programie. Jego realizacja potrwa do 2025 r. - czytamy. Do uczniów trafiło natomiast ok. 400 tys. laptopów.

Ostatnie lata, to lata wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego. Wobec tych realiów zainteresowanie konsumentów elektroniką spadło, a sklepy - w celu utrzymania płynności - musiały obniżyć swoje marże, co przełożyło się na spadek cen. Od 2021 r. ceny elektroniki spadły średnio o ok. 10 proc. i to uwzględniając inflację - odnotowano.

I choć na horyzoncie pojawia się coraz więcej przesłanek za wzrostem cen, to przyszłość jest mocno niepewna. Więcej w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".

