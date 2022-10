Ceny drewna w Polsce są obecnie najwyższe w Europie. Branża drzewna obawia się o pracę

fot. Stuedal / / Shutterstock

Branża drzewna obawia się, że przy spadającym popycie i dalszych ogromnych wzrostach cen drewna w Polsce pracę w kraju może stracić nawet 100 tys. osób - poinformowali podczas środowej konferencji przedstawiciele przemysłu drzewnego w Polsce.

"Szacujemy, że wzrost kosztów surowca drzewnego w 2022 roku wyniesie między 80 a 100 proc., po 60 proc. wzroście w roku ubiegłym. To jest problem dla przemysłu drzewnego w Polsce. Driverem cen, tym czynnikiem, który powoduje, że te ceny rosną, jest portal e-drewno, do którego wszyscy mają dostęp. Także dystrybutorzy, handlarze, firmy, które kupują drewno, żeby je wyeksportować w postaci nieobrobionego drewna okrągłego" - powiedział podczas konferencji Jarosław Michniuk z Koalicji na rzecz polskiego drewna, która zrzesza 6 organizacji branżowych.

"W 2021 roku decyzja p.o. dyrektora Lasów Państwowych spowodowała, że zwiększono udział aukcji otwartej z 20 proc. do 30 proc., a zmniejszono udział aukcji zamkniętej z 80 do 70 proc. Efektem tego jest wzrost cen drewna. Decyzja Lasów Państwowych, która zakłada, że w przyszłym roku będziemy mieli ustalone ceny minimalne na poziomie wyższym niż w tym roku. Ten poziom będzie kalkulowany jako średnia cena uzyskiwana przez Lasy Państwowe, zarówno w tej aukcji systemowej, jak i portalu leśno-drzewnym. Szacujemy, że to doprowadzi do kolejnego wzrostu cen surowców o około 40 proc." - dodał.

Lasy Państwowe oferują obecnie 70 proc. drewna stałym klientom, a 30 proc. to pula w wolnej sprzedaży.

Przedstawiciele branży drzewnej postulują powrót do systemu 80/20, argumentując, że najdroższe drewno w Europie obniża konkurencyjność polskiego przemysłu drzewnego.

"Jeśli zakładamy, że o 40 proc. już w tej chwili spadają zamówienia, jeśli to będzie trwałe, to możemy powiedzieć, że prace może stracić nawet 100 tys. osób. Branża drzewna zatrudnia w Polsce około 400 tys. osób" - powiedział prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Jędrzej Kasprzak.

Dodał, że przemysł drzewny dostarcza 5 proc. do PKB Polski oraz 10 proc. wpływów z eksportu.

W ocenie przedstawicieli przemysłu drzewnego, ceny drewna w Polsce są obecnie najwyższe w Europie. Ich zdaniem, część pełnowartościowego drewna trafia na opał w elektrowniach, jako subwencjonowana biomasa.

W skład Koalicji na rzecz polskiego drewna wchodzą: EPAL Polska, Związek Polskie Okna i Drzwi, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.

epo/ asa/