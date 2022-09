Ceny biletów lotniczych i hoteli wystrzeliły przed pogrzebem Elżbiety II

fot. HANNAH MCKAY / / Reuters

Ceny biletów lotniczych i hoteli w Londynie wystrzeliły przed zaplanowanym na poniedziałek pogrzebem brytyjskiej królowej Elżbiety II. W niektórych przypadkach wzrosły one nawet sześciokrotnie – poinformował dziennik „Daily Mail”.

Gazeta porównała ceny biletów lotniczych z różnych miast do Londynu na niedzielę przed pogrzebem i kilka dni później: w niektórych przypadkach, jak loty Ryanaira z Dublina do Londynu (lotnisko Londyn-Gatwick), są one nawet ponad sześciokrotnie wyższe niż kilka dni później.

Ceny hoteli w Londynie na najbliższy weekend również są dużo wyższe w porównaniu z tym samym okresem w tygodniu następującym po pogrzebie Elżbiety II. Ci, którzy chcą wynająć pokój na noc w niedzielę, tuż przed historycznym wydarzeniem, będą musieli zapłacić nawet sześć razy więcej niż w normalnych okolicznościach.

Elżbieta II zmarła 8 września w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez ponad 70 lat. Jej pogrzeb, na którym pojawi się wielu światowych przywódców, odbędzie się w poniedziałek. (PAP)

mrf/ ap/