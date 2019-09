Paliwa (jeszcze?) nie podrożały

Nie sprawdziły się prognozy zapowiadające wzrost cen paliw. Ceny przy dystrybutorach pozostały bez większych zmian, w czym pomogły delikatne obniżki stawek w hurcie.

Tydzień temu analitycy oczekiwali wzrostu cen na stacjach, który miał być reakcją na zaobserwowane podwyżki w rafineriach. Jednak jak dotąd ten scenariusz się nie zmaterializował. Według najnowszych danych BM Reflex w ostatnich tygodniu września średnie detaliczne ceny paliw w Polsce pozostały praktycznie bez zmian.

Według stanu na 26 września litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował średnio 4,97 zł/l, a więc o grosz mniej niż tydzień wcześniej i najmniej od pół roku. Przeciętna detaliczna cena oleju napędowego pozostała bez zmian na poziomie 5 zł za litr. Za autogaz płacono średnio 1,97 zł/l, czyli o grosz więcej niż w poprzednim tygodniu. Ceny tego ostatniego paliwa utrzymują się blisko 2-letniego minimum.

Trudno przesądzić, dlaczego ceny przy dystrybutorach nie poszły w górę. Po części pomogły nieco niższe stawki w hurcie. W ciągu ostatnich 7 dni benzyna w PKN Orlen potaniała o 33 zł/m3, czyli o jakieś 4 grosze brutto na litrze. Niemniej jednak implikowana marża detaliczna na tym paliwie wciąż pozostaje niska i wynosi ok. 8 gr/l przy wieloletniej średniej na poziomie 26 gr/l.

- Wzrosty cen z rynku hurtowego, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, w następstwie wzrostu cen surowca po atakach na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej, zostały w tym tygodniu częściowo zniwelowane. Stało się tak między innymi dlatego, że potaniała ropa naftowa, ale także dlatego, że krajowe rafinerie zmieniły swoją politykę cenową - twierdzą analitycy BM Reflex.

Mocniej w dół poszła hurtowa cena oleju napędowego, która przez poprzedni tydzień obniżyła się (netto) o 64 zł/m, czyli ok. 8 gr/l brutto. Niemniej jednak cena hurtowa wciąż przewyższa średnią cenę detaliczną, co sugerowałoby, że stacje wciąż sprzedają to paliwo ze stratą. A taka sytuacja na dłuższą metę jest nie do utrzymania.

- W pierwszym tygodniu października spodziewamy się, że średnia cena benzyny 98-oktanowej ulokuje się w widełkach 5,26-5,37 zł/l. W przypadku benzyny Pb95 przewidujemy poziom cen w zakresie 4,94-5,05 zł/l. W cenie diesla spodziewać się należy korekty zwyżkowej, która spowodowałaby uplasowanie się jej w przedziale 4,99-5,10 zł/l. Autogaz na polskich stacjach w nadchodzącym tygodniu kosztować może 1,96-2,02 zł/l - prognozują eksperci e-petrol.pl

KK