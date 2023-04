Centrum serwisowe czołgów Leopard 2 w Polsce. Podpisamo porozumienie

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius, który bierze w piątek udział w spotkaniu grupy kontaktowej ds. wsparcia Ukrainy w Ramstein w Niemczech, potwierdził zawarcie porozumienie w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowania czołgów Leopard 2.

Zapytany o perspektywy przystąpienia Ukrainy do NATO niemiecki minister odparł, że wszyscy członkowie Sojuszu są zgodni, co do tego, że Kijów powinien zostać przyjęty do NATO, ale najpierw należy skoncentrować się na tym, co najpilniejsze, czyli na wspieraniu ukraińskich sił w walce.

Pistorius i szefowie resortów obrony Polski i Ukrainy, Mariusz Błaszczak i Ołeksij Reznikow, podpisali wcześniej w piątek list intencyjny dotyczący utworzenia centrum serwisowania Leopardów 2, o czym poinformowało polskie ministerstwo obrony.

Wicepremier @mblaszczak: dziś podpisaliśmy z ministrem obrony Ukrainy i Niemiec list intencyjny, który dotyczy stworzenia i prowadzenia w Polsce hub-u, w którym serwisowy i naprawiany będzie sprzęt przekazywany Ukrainie. Ten hub będzie w Gliwicach. To jest szansa dla🇵🇱 przemysłu pic.twitter.com/ihhfpn6cm1 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 21, 2023

Strony porozumienia uzgodniły, że będą współfinansować koszty funkcjonowania centrum, które rocznie będą wynosić około 150-200 mln euro - powiedział dziennikarzom Pistorius.

W spotkaniu w bazie NATO w Ramstein biorą udział ministrowie obrony około 40 państw, które pomagają zbrojeniowo Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji.

Leopardy 2 to czołgi podstawowe produkowane przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann, wykorzystywane przez armie wielu państw w Europie, w tym w liczbie kilkuset sztuk przez Polskę i Niemcy. Kijów otrzyma je w dwóch wersjach - 2A4 i 2A6, po batalionie obu typów. 14 wozów w wersji 2A4 przekazała już ukraińskim siłom zbrojnym Polska.

W czerwcu ubiegłego roku niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall wraz z Krauss-Maffei Wegmann (KMW) utworzył podobne centrum serwisowe w Janowie na Litwie. Naprawiane są tam pojazdy litewskich sił zbrojnych oraz wojsk państw NATO stacjonujących w krajach bałtyckich.

