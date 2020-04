Centra handlowe negocjują z najemcami

Właściciele galerii przedstawili najemcom propozycje do negocjacji i wspólnie przygotowują postulaty do tarczy 2.0. – informuje środowy "Puls Biznesu".

"Właściciele 305 centrów handlowych w Polsce (28 firm) powołali swoją reprezentację do rozmów z najemcami, aby które zarazem mają znaleźć wspólne postulaty do tarczy antykryzysowej 2.0. Grupa 305, jak się nazwali, krytykuje zapisy z pierwszej tarczy antykryzysowej dotyczące centrów handlowych, argumentując, że zupełnie pomijają one sytuację wynajmujących, a utrata płynności przez ich firmy grozi także najemcom i firmom kooperującym" – czytamy w "Pulsie Biznesu".

Dziennik pisze, że oferta właścicieli galerii zakłada indywidualne rozmowy z najemcami i rabaty w czynszu, uzależnione do spadku obrotów.

"Ci, którzy uzyskają obrót miesięczny mniejszy niż 70 proc. średniego miesięcznego obrotu z 2019 r., otrzymają rabaty czynszu zależne od lokalizacji i sytuacji najemcy oraz zakresu pomocy ze strony rządu, pod warunkiem przedłużenia umów najmu na okres odpowiadający co najmniej okresowi korzystania z ulg w czynszu. Pozostali zapłacą czynsz i opłaty eksploatacyjne zgodnie z umową najmu" – czytamy.

aop/ joz/