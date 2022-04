Cennikowy zawrót głowy, a końca podwyżek nie widać [Podcast]

/ Puls Biznesu

143,5 tys. zł – średnio tyle kosztuje w Polsce nowy samochód osobowy. To cena niemal o 10 proc. wyższa niż rok temu i o ponad 40 proc. wyższa niż w 2018 r.

Nowe auta drożeją z miesiąca na miesiąc. Jednak nie wszystkie. O tym, jak liczy się średnią cenę nowego samochodu, od czego zależy jej wysokość i jakie nowe auta staniały, opowiada Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Jest też o tym, ile będzie kosztowało nowe auto pod koniec tego roku.

Kolejny gość „Pulsu Biznesu do słuchania”, Piotr Pawlak, to dyrektor zarządzający i prezes Ford Polska. Mówi nie tylko o tworzeniu polityki cenowej przez importerów, lecz także o zmianie podejścia do tego tematu w wyniku pandemii i obecnej sytuacji geopolitycznej. Wspólnie z nim zastanawiamy się również, jak duże mogą być jeszcze podwyżki i na jaki rabat może liczyć klient samochodowego salonu.

Ostre przyspieszenie widać nie tylko w cennikach nowych aut, równie dynamicznie szybują w górę ceny używanych. Doskonale o tym wie Arkadiusz Zaręba, dyrektor zarządzający platformy Otomoto Klik. Opowiada o zależności między cennikami w salonach i wysokością cen na rynku wtórnym, powodach podwyżek i podaży na rynku aut używanych. Niestety – podobnie jak przedmówcy – nie ma dla nas dobrych informacji. Na horyzoncie jeszcze nie widać końca wzrostu cen.

O wpływ rozwoju elektromobilności na ceny nowych aut pytam Macieja Mazura, szefa Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Wspólnie zastanawiamy się kiedy – i czy – ceny aut elektrycznych zrównają się z cenami samochodów spalinowych i czy nastąpi to dlatego, że te pierwsze stanieją czy może ze względu na podwyżki podatków za te drugie.

O podwyżkach, ale stóp procentowych, opowie Robert Antczak, dyrektor generalny Arval Service Lease Polska. Odpowie na pytanie, kiedy produkty finansowe ze stałą stopą procentową są korzystne i czy teraz firmy kupujące auta rzeczywiście sięgają po tego typu rozwiązania. Serdecznie zapraszam.

02’05” Wojciech Drzewiecki o liczeniu średniej ważonej

07’46” Piotr Pawlak o polityce cenowej

15’02” Arkadiusz Zaręba o cenach na rynku wtórnym

21’43” Maciej Mazur o cenach elektryków



33’23” Robert Antczak o leasingu w czasach drożyzny

