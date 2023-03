"Cena złota będzie rosnąć". Mennica Skarbowa inwestuje w rozwój sieci sprzedaży

Popyt na złoto będzie utrzymywać się w Polsce na wysokim poziomie, a cena surowca w efekcie niepewności politycznej w Europie, zawirowań na światowym rynku bankowym, a także wysokiej inflacji - będzie rosnąć, twierdzi Mennica Skarbowa. Spółka planuje poszerzenie stacjonarnej sieci sprzedaży i e-commerce.

/ Shutterstock

"Popyt na złoto w perspektywie średnioterminowej na pewno będzie rósł. Wojna na Ukrainie, wszechobecna inflacja na całym świecie oraz ostatnie zawirowania na światowym rynku bankowym będą ten trend wzmacniać. Z tego też powodu ta branża staje się coraz bardziej konkurencyjna i coraz więcej firm stara się znaleźć miejsce w tym segmencie gospodarki, między innymi znane firmy jubilerskie, a także wydobywcze. Dlatego Mennica Skarbowa będzie się intensywnie rozwijać w tym roku. Przed nami poszerzenie stacjonarnej sieci sprzedaży, a także inwestycje w e-commerce oraz promocję własnej marki" - powiedział prezes spółki Jarosław Żołędowski, cytowany w komunikacie prasowym.

W całym 2022 roku Mennica Skarbowa sprzedała prawie 5 ton złota w porównaniu do 4,53 tony złota w roku 2021. W ubiegłym roku Polacy kupowali najchętniej złoto o małej gramaturze, które łatwo sprzedać na całym świecie lub wymienić na inne towary codziennego użytku.

"W ubiegłym roku Polska pobiła kolejny rekord sprzedaży złota. Szacujemy, że klienci kupili w sumie około 19 ton produktów z tego kruszcu, co lokuje nasz kraj w Top 5 w Europie jeśli chodzi o wolumen sprzedaży" - powiedział Żołędowski.

Mennica Skarbowa, spółka notowana na New Connect, dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, zamknęła cały 2022 rok z największym w historii poziomem sprzedaży. Spółka wygenerowała przychody w wysokości 1,22 mld zł w porównaniu do 1,07 mld zł w roku 2021, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. Zysk netto osiągnął poziom 21,5 mln zł w porównaniu do 21,7 mln zł w 2021 roku. Zysk operacyjny wzrósł z poziomu 29,7 mln z 2021 r. do 32,9 mln w roku ubiegłym.

Wzrost przychodów w skali rocznej zanotowany przez Mennicę Skarbową był efektem kilku czynników. Pierwszym z nich była sytuacja na świecie. Wybuch wojny na Ukrainie na początku 2022 roku przyniósł kolejną, po pandemii COVID 19, falę wzrostu zainteresowania złotem, historycznie uważanym za najskuteczniejsze zabezpieczenie wartości majątku w czasach wojny. Nie bez znaczenia była również rosnąca inflacja, która zawsze zwiększa zainteresowanie inwestorów lokowaniem kapitału w stabilną i bardzo mobilną inwestycję, jaką są metale szlachetne oraz obawy związane z recesją. Z drugiej strony zaostrzenie polityki pieniężnej, radykalne podwyżki stóp procentowych przez banki centralne, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej lokat bankowych i obligacji skarbowych oraz gwałtownie umacniający się dolar powodowały odpływ części inwestorów, co spowalniało wzrost popytu.

Istotnym czynnikiem pozwalającym na wykorzystanie relatywnie korzystnej sytuacji na rynku była rozrastająca się sieć sprzedaży spółki. W marcu 2022 roku w Bydgoszczy otwarto kolejny stacjonarny punkt sprzedaży, szesnasty w Polsce.

W samym czwartym kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży Mennicy Skarbowej wyniosły 343,9 mln zł, wobec 457,2 mln zł przed rokiem. Marża brutto na sprzedaży wyniosła odpowiednio 2,8 proc. i 4,4 proc.

pr/ asa/