Cena ropy może wzrosnąć, jeśli Rosja zmniejszy wydobycie

Best przeprowadzi publiczną emisję obligacji o wartości do 30 mln zł Best przeprowadzi publiczną emisję obligacji niezabezpieczonych o wartości do 30 mln zł - poinformowała firma windykacyjna w komunikacie. Obligacje będą oprocentowane wedlug zmiennej stopy proc. WIBOR 3M plus 5 pkt. proc. marży w skali roku.