Cena paczki papierosów w Holandii ma wzrosnąć do 47 euro w 2040 roku

Jakie telefony mają Polacy? "Młodsze i więcej warte"

82 proc. Polaków wymienia telefon komórkowy co dwa lata lub rzadziej, a 40 proc. badanych chciałoby go wymieniać co 1,5 roku lub częściej - przekazał w środę Kantar Public. Z badań wynika, że 86 proc. wykorzystywanych na co dzień urządzeń posiada system Android.