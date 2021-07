Cena emisyjna akcji Onde została ustalona

Atal zakłada wzrost dywidendy na akcję do 4-4,50 zł w '22 i do 5-5,50 zł w '23 (wywiad)

Atal spodziewa się wzrostu zysku netto zarówno w 2021 roku, jak i w 2022 roku. Wartość dywidendy na akcję powinna wzrosnąć do 4-4,50 zł w 2022 roku i do 5-5,50 zł w 2023 roku - poinformował PAP Biznes prezes Zbigniew Juroszek. Spółka podtrzymuje cele sprzedażowe na ten rok, planuje wprowadzić do oferty jeszcze ok. 3.600 mieszkań.