Cena akcji w ofercie publicznej Answear została ustalona na 25 zł

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

Cena akcji w ofercie publicznej Answear. com została ustalona na 25 zł, a dzięki emisji nowych akcji spółka pozyska ok. 45 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Maksymalna cena akcji oferowanych była wcześniej ustalona na poziomie 36,5 zł.

Cena emisyjna na poziomie 25 zł za akcję oznacza, że wartość oferty minimalnie przekroczy 80 mln zł. Przy uwzględnieniu ceny akcji w ofercie, kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW osiągnie wartość prawie 430 mln zł.

Oferta Answear. com obejmuje 1.841.000 nowo emitowanych akcji serii D, a także 1.380.645 akcji serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0), stanowiących 8,03 proc. rozwodnionego kapitału spółki i uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 644.330 spółki, stanowiących 20 proc. sprzedawanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 2.577.315 akcji.

Zgodnie z harmonogramem oferty, debiut na głównym rynku GPW planowany jest na około 8 stycznia 2021 r.

Globalnymi koordynatorami oferty, prowadzącymi księgę popytu są mBank oraz Trigon Dom Maklerski.

Answear. com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Answear. com oferuje około 90 tys. produktów z ponad 350 światowych marek. (PAP Biznes)

seb/ osz/