Celebryci reklamowali piwo. Maffashion i aktor Maciej M. z zarzutami

Influencerka Julia K., znana jako Maffashion, i aktor Maciej M. mieli na swoich instagramowych profilach reklamować piwo. Warszawska prokuratura uznała, że jest to wbrew przepisom o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, więc skierowała do sądu akt oskarżenia.

"Aura wyjątkowo sprzyjająca plenerowym wypadom i piknikom na kocyku [...] A jak włoskie przekąski i gastro klasyki, to i napoje muszą się zgadzać, zwłaszcza w tak upalne dni" - napisała na swoim profilu Maffashion, trzymając w ręce butelkę alkoholu. Post był także oznaczony hasztagiem #reklama oraz marką Peroni Nastro Azzurro. Co więcej, za taki "piknik na kocyku" z raczeniem się napojami z promilami grozi grzywna, bo jest to wykroczenie. Część fanów skrytykowała to posunięcie influencerki, krytykując ją w komentarzach.

"Prokuratorzy oskarżyli Julię K. i Macieja M. o reklamowanie napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Grozi za to kara grzywny od 10 do 500 tys. zł." - pisze tvp.info.Informację o akcie oskarżenia potwierdziła portalowi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

"Według śledczych Maciej M. 31 sierpnia 2021 r. i 6 lipca 2022 r. na Instagramie publicznie reklamował szkocką whisky i włoskie piwo. Z kolei Maffashion została oskarżona o reklamowanie włoskiego piwa, do czego doszło 23 czerwca 2022 r. również na Instagramie" - dodaje portal.

Wspomnianych przez śledczych postów nie ma już na ich stronach.

Maffashion jest jedną z popularniejszych infuencerek - na Instagramie ma 1,4 mln obserwujących. Aktor Maciej M. ma mniej, bo ponad 600 tys., ale jest znany z popularnych seriali czy filmów.

