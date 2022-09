Cashback. Najbardziej poszukiwana funkcja dodatkowa terminali [badanie]

fot. LDprod / / Shutterstock

Dla prawie 41 proc. Polaków najlepszą dodatkową funkcją terminali płatniczych jest cashback, czyli wypłata gotówki z kasy sklepu - wynika z przekazanego PAP badania. Co trzeci respondent wskazał na możliwość płatności w obcej walucie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PolCard from Fiserv, wśród dodatkowych funkcji terminali płatniczych najbardziej atrakcyjna jest dla Polaków wypłata gotówki z kasy sklepu jak z bankomatu - tak wskazało 40,9 proc. badanych. Najbardziej zainteresowane są nią osoby młodsze, w wieku 30-39 lat (61,3 proc.) oraz 18-29 lat (44,8 proc.). Wypłata gotówki z kasy sklepu jest bardzo popularna również wśród mieszkańców wsi (45,7 proc.) oraz dużych miast, powyżej 250 tys. mieszkańców (41,8 proc.).

Co trzeci respondent wskazał na możliwość płatności w obcej walucie, co jest bardziej atrakcyjne dla kobiet niż mężczyzn (kolejno 38 proc. i 25 proc.) oraz dla osób młodszych. Prawie połowa respondentów w wieku 18-29 lat uznała taką płatność za najbardziej przydatną. Z płatności w obcej walucie najchętniej skorzystaliby mieszkańcy dużych miast (ponad 39 proc. badanych).

Duży potencjał ma również funkcja wpłaty gotówki na konto bankowe powiązane z kartą płatniczą - wynika z badania. Według prezesa Fiserv Polska Krzysztofa Polończyka, odwrotność cashbacku, czyli wpłata pieniędzy na konto w kasie sklepu, tak jak we wpłatomacie, jest trzecią najpopularniejszą funkcją dodatkową terminala (31 proc. wskazań).

"Wskazała ją ponad połowa respondentów w przedziale wiekowym 18-29 lat. Warto zaznaczyć, że jednocześnie w tej samej grupie jest najwięcej ankietowanych, którzy płacą bezgotówkowo zawsze, kiedy jest to możliwe. Usługa pozwala na wpłacenie pieniędzy na konto przy okazji zakupów, co jest wygodną opcją szczególnie dla osób, które nie chcą nosić przy sobie gotówki, a na co dzień płacą kartą, telefonem lub zegarkiem" – zaznaczył Polończyk, cytowany w informacji.

Zgodnie z badaniem prawie 20 proc. Polaków wyraziło chęć skorzystania ze zwrotu środków na rachunek karty, a blisko 18 proc. z możliwości zostawienia, przy pomocy terminala, napiwku np. w restauracji. Natomiast ponad 15 proc. respondentów jako najbardziej przydatną dla nich funkcję terminali wymieniło również możliwość wykupienia okresowego biletu komunikacji miejskiej bezpośrednio na kartę płatniczą. 13 proc. wskazało opcję płacenia poprzez terminal kartami lojalnościowymi oraz podarunkowymi, a 12 proc. skorzystałoby z usługi doładowania telefonu - poinformowano.

Na pytanie o główną zaletę terminali płatniczych, 42 proc. badanych wskazało wygodę - ponieważ nie muszą nosić ze sobą gotówki. Wśród innych najważniejszych korzyści zostały wymienione: szybkość realizacji transakcji (28,8 proc. wskazań), prostota obsługi (28,6 proc.) i oszczędność czasu (28,4 proc. wskazań). Co czwarty badany wskazał na możliwość zapłaty w kasie samoobsługowej i brak konieczności stania w kolejce do tradycyjnej kasy. Dla 18 proc. badanych ważne jest bezpieczeństwo transakcji, natomiast 12 proc. ceni sobie możliwość płatności na wiele sposobów np. kartą, zegarkiem, telefonem.

Według autorów badania nie bez znaczenia jest również fakt, że płatności na terminalach są bardziej higieniczne (13 proc. wskazań). Dla 12 proc. respondentów istotne jest także to, że dzięki płatnościom bezgotówkowym każdą transakcję mogą prześledzić na koncie bankowym w czasie rzeczywistym, przez co kontrolowanie wydatków jest łatwiejsze.

W opinii Polończyka terminal już dawno przestał służyć wyłącznie do rozliczania płatności bezgotówkowych. "Jak pokazują nasze badania, ponad 70 proc. Polaków regularnie płaci bezgotówkowo, a 41 proc. zawsze, kiedy ma taką możliwość" - wskazał.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Fiserv Polska, właściciela marki PolCard from Fiserv w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków. (PAP)

autorki: Longina Grzegórska-Szpyt, Aneta Oksiuta

