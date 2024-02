Carsharing wpadł w poważne tarapaty. Rowery i hulajnogi nie mają łatwiej

Szykowany dopalacz do e-aut. M.in. niższe podatki i inne ułatwienia Łącznie 120 zmian w przepisach ma spowodować, że Polacy chętniej przesiądą się do samochodów elektrycznych. Tak przynajmniej zakładają firmy i branżowe organizacje - pisze w czwartek "Rzeczpospolita", która dotarła do projektu w tej sprawie.