Carrefour zapłaci klientom za plastik i aluminium

W dziewięciu sklepach sieci Carrefour w woj. śląskim i jednym na Opolszczyźnie pilotażowo uruchomiono w środę automaty przyjmujące do recyklingu plastikowe butelki PET oraz aluminiowe puszki. Za każdą z nich klienci otrzymują kupon o wartości 15 groszy do wykorzystania w sklepie.

/ Sosnowiec.pl

Pilotaż poprzedza upowszechnienie takiego rozwiązania w całej Polsce.

„Liczymy na to, że tego typu urządzenia szybko staną się rzeczą powszechną i normalną. Jako samorządy oczekujemy jak najszybszego wprowadzenia systemu kaucyjnego - wówczas automaty na butelki i puszki będą pojawiać się jak grzyby po deszczu” – mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który podczas uroczystej inauguracji systemu w tym mieście wrzucił do maszyny pierwszą plastikową butelkę.

W Sosnowcu jest obecnie osiem automatów na aluminiowe puszki i plastikowe butelki. To maszyny stawiane od ponad czterech lat z inicjatywy władz miasta. Za każde oddane do recyklingu zużyte opakowanie mieszkańcy dostają wirtualne 20 groszy, co wspomaga sosnowiecki sport: hokej, koszykówkę lub piłkę nożną. Dotąd zebrano w ten sposób prawie 500 tys. butelek PET i ponad 3 tys. puszek. Sosnowiec zrezygnował też z plastikowych opakowań w urzędzie miasta; to samo ma dotyczyć miejskich imprez.

Zainaugurowany w środę w Sosnowcu pilotaż sieci Carrefour jest pierwszym, w którym osoby oddające butelki lub puszki otrzymują - w postaci kuponu - realne środki do wydania w sklepie. Oddawane plastikowe butelki i aluminiowe puszki muszą posiadać kod kreskowy, być czyste i niezgniecione – automat sam czterokrotnie zmniejsza ich objętość.

Wcześniej, w 2021 roku, Carrefour na podobnej zasadzie wprowadził już skup szklanych butelek – dotychczas wydano za nie kupony warte w sumie ponad 3 mln zł.

W środę w dziewięciu sklepach francuskiej sieci w woj. śląskim i jednym na Opolszczyźnie uruchomiono urządzenia na puszki i plastikowe butelki pod nazwą PETfur. Maszyny stanęły w ośmiu hipermarketach: w Sosnowcu, Rybniku, Kędzierzynie Koźlu, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Chorzowie, Gliwicach i Katowicach, a także w dwóch supermarketach: w Pszczynie i Zabrzu.

Pilotaż ma przetestować rozwiązanie pod względem procedur oraz rozwiązań technicznych. Jeżeli się sprawdzą – pomysł ma być wdrażany również w innych regionach, być może jeszcze przed formalnym wejściem w życie systemu kaucyjnego, nad którym trwają prace.

Jak mówił w środę prezydent Sosnowca, butelki PET to ok. 20 proc. wszystkich plastikowych śmieci w odpadach komunalnych. Zgodnie z przepisami, do 2030 roku przetwarzanych powinno być co najmniej 90 proc. butelek PET oraz minimum 60 proc. aluminiowych puszek.

Każda puszka i każda butelka ma znaczenie – przekonują autorzy pilotażu, zachęcając mieszkańców do korzystania z urządzeń na butelki i puszki. Partnerem przedsięwzięcia w woj. śląskim jest spółka Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań SA - firma, która w ub. roku zebrała i przekazała do recyklingu ponad 200 tys. ton. odpadów opakowaniowych.

Według danych GUS w minionych kilku latach statystyczny Polak wytwarzał średnio ponad 350 kg odpadów rocznie. Część z nich trafiła do ponownego przetworzenia, ale większość wylądowała na składowiskach odpadów. Szacuje się, że w Polsce do recyklingu trafiła mniej więcej jedna czwarta śmieci. System kaucyjny ma przyczynić się do zwiększenia ilości odpadów poddawanych recyklingowi, przynosząc jednocześnie korzyści osobom przynoszącym butelki i puszki do automatów.(PAP)

mab/ mk/