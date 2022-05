Carrefour wychodzi z Polski po 25 latach. Nowy właściciel postawi na franczyzę?

fot. Stephane Mahe / / FORUM

Sieć Carrefour opuszcza polski rynek – poinformował portal dlahandlu.pl. Francuskie sklepy działały w naszym kraju od 1997 roku. Nowym właścicielem ma zostać koncern znany w branży handlu, który zajmował się m.in. rozwojem sieci Żabka.

Po 25 latach z polskiego rynku sklepów spożywczych zniknie sieć Carrefour. Jak donosi portal dlahandlu.pl, nowym nabywcą grupy ma być koncern Mid Europa Partners. Kwota transakcji nie została ujawniona.

Fundusz Mid Europa Partners zajmuje się inwestowaniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest on znany w branży handlu w naszym kraju, bowiem jest on jednym z akcjonariuszy grupy Allegro, inwestował też w takie marki jak Hortex oraz Luxmed, a w latach 2011-17 zajmował się rozwojem sieci Żabka.

To właśnie ostatnie z wymienionych doświadczeń, czyli rozwój franczyzy, ma być kierunkiem, w który ma podążyć nowy właściciel sieci. Jeżeli chodzi o przyszłość Carrefoura, to w ostatnim czasie opuścił on nie tylko Polskę. W styczniu 2022 r. podobną decyzję francuska sieć podjęła na rynku słowackim, na którym była obecna od 17 lat.

Francuski grupa posiadała 935 sklepów w naszym kraju, w skład których wchodziło 92 hipermarkety, 152 supermarkety, 9 dyskontów oraz 682 sklepów typu convenience, czyli mniejszych powierzchniowo placówek podobnych do tych sieci Żabka.

Alan Bartman