Carrefour rozszerza opcję click&collect

Klienci marketów Carrefour zamówią zakupy również do sklepu. Francuska sieć rozszerza usługę click&collect.

Do tej pory klienci Carrefour mogli zamówić zakupy z dostawą do domu w ramach usługi click&collect lub odebrać je z wybranych punktach typu Drive (tylko w Warszawie). Sieć sklepów rozszerzyła zakres opcji zakupów internetowych o możliwość odbioru produktów w jednym z 200 marketów Carrefour w całej Polsce.

– Obserwujemy i dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów, dla których ważna jest oszczędność czasu, bezpieczeństwo zakupów oraz ich komfort, co zapewniamy poprzez oferowanie wielu sposobów przejścia przez proces zakupowy w Carrefour. Stawiając potrzeby klienta na pierwszym miejscu umożliwiliśmy zamówienie zakupów w naszym sklepie internetowym nie tylko z dostawą do domu, ale również z odbiorem w ponad 200 sklepach Carrefour w całej Polsce – mówi Michał Sacha, członek zarządu, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour Polska.

Carrefour wprowadził usługę click&collect na początku kwietnia podczas pierwszych miesięcy pandemii COVID-19. Była to jedna z wielu nowości wprowadzanych na początku epidemii koronawirusa. Markety wprowadzały m.in. godziny dla seniorów oraz przerwy techniczne, żeby pracownicy mogli dokonać bezpiecznej zmiany.

