Carrefour nie jest już biblioteką. Część sklepów wciąż otwiera się w niedziele

Zainicjowane latem 2022 r. w sklepach sieci Carrefour Express tzw. kluby czytelnika, zniknęły spomiędzy sklepowych półek – informują „Wiadomości Handlowe”. Tym samym sieć zamknęła sobie stosowaną od pół roku furtkę do handlu w niedziele niehandlowe.

/ Shutterstock

W części sklepów sieci Carrefour Express prowadzonych przez franczyzobiorców w lipcu 2022 r. powstały tzw. kluby czytelnika, czyli osobne działy, w których można było wypożyczać lub wymieniać książki. Wszystko po to, by – w interpretacji sieci handlowej – móc otwierać sklepy w niedziele niehandlowe.

W zamyśle miała to być dość swobodna interpretacja jednego z zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele mówiącego o możliwości otwierania „placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku”, także w sytuacji, gdy dany rodzaj działalności nie jest dominujący.

Jak przypomina serwis wiadomoscihandlowe.pl, wówczas, czyli latem 2022 r. na podobny krok zamierzała zdecydować się Biedronka oraz Dino, jednak obie sieci wycofały się z pomysłu. Dino wciąż w swoim statucie ma wpisaną jednak działalność kulturalną, natomiast w części Biedronek istnieją stoiska z książkami do wypożyczenia.

Książki po sześciu miesiącach zniknęły jednak z wnętrz części sklepów działających pod szyldem Carrefour Express. Nie zmienia to jednak faktu, że część z nich wciąż jest otwierana w niedziele. Dzieje się tak wówczas, gdy za ladą stanie sam franczyzobiorca.

PIP negatywnie, sądy bez jednomyślności

Wracając do tematu bibliotek w marketach, od początku negatywnie o tym pomyśle wypowiadali się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Jak w rozmowie z „Wiadomościami Handlowymi” podkreśla Juliusz Głuski-Schimmer, rzecznik Głównego Inspektora Pracy, w opinii GIS furtka umożliwiająca handel w niedziele odnosi się „wyłącznie do placówek handlowych znajdujących się w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, a nie do placówek handlowych, w których znajdują się zakłady prowadzące działalność w tym zakresie”.

Niestety, o niejednolitej interpretacji przepisu świadczą decyzje sądów, które w sprawach dotyczących niedzielnego handlu w sklepach posiadających tzw. kluby czytelnika i wypożyczalnie książek, podejmowały zarówno decyzje skazujące, jak i uniewinniające.