Carrefour może zniknąć z Polski. Na stole olbrzymia kwota

Minister zdrowia ostro o nieodwołaniu małopolskiej kurator krytykującej szczepienia

Decyzja o pozostawieniu małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak na stanowisku to branie na siebie odpowiedzialności za to, jaki wpływ jej wypowiedź może mieć na ludzi, którzy nie podejmą decyzji o szczepieniu - ocenił we wtorek minister Adam Niedzielski.