Carrefour i popularna aplikacja walczą z marnowaniem żywności

Nowość w Carrefourze - sieć rozpoczęła współpracę z aplikacją Too good to go. Klienci z Warszawy i Krakowa kupią paczki z jedzeniem z krótkim terminem ważności.

Sieć marketów Carrefour i Too good to go wdrażają nowe pilotażowe rozwiązanie w 12 sklepach w Warszawie oraz Krakowie. Popularna aplikacja Too good to go znana jest z walki z marnowaniem żywności - użytkownicy za jej pośrednictwem mogą m.in. kupić produkty z krótkim terminem ważności z lokalnych restauracji w atrakcyjnej cenie.

Carrefour jest pierwszym marketem w Polsce, który zdecydował się na sprzedaż produktów o kończącej się dacie przydatności za pośrednictwem aplikacji. Klienci mogą zakupić paczki z jedzeniem również w wersji dla wegetarian.

Carrefour walczy z marnowaniem jedzenia!🥳💚🍇 Od teraz możecie ratować pyszne paczki-niespodzianki z jedzeniem w... Opublikowany przez Too Good To Go Czwartek, 24 września 2020

Już od jakiegoś czasu w dyskontach możemy spotkać półki z towarami z krótkim terminem ważności wystawione na sprzedaż po niższej cenie. Jednym z marketów umożliwiających zakup produktów o kończącym terminie przydatności jest Auchan. Klienci sieci kupią produkty nawet o 50 proc. taniej. To sposób na walkę z marnowaniem jedzenia - Polacy rocznie wyrzucają jedzenie za 2,5 tys. zł.

