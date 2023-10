Carlsberg cofa licencje w Rosji. To odpowiedź na nacjonalizację fabryk

Gospodarcza wojna między Zachodem a Rosją trwa. Grupa Carlsberg poinformowała, że cofa licencję na sprzedaż napojów w Rosji. To odpowiedź na wcześniejszą nacjonalizację fabryk.

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Choć tuż po rozpoczęciu wojny Carlsberg informował o wyjściu w Rosji, podobnie jak w wielu innych przypadkach nie okazało się to ani proste, ani szybkie, a i rzadko prawdziwe. "Podjęliśmy trudną i natychmiastową decyzję o całkowitym pozbyciu się naszej działalności w Rosji" - brzmiał ówczesny komunikat prezesa Carlsberga Ceesa't Harta.

W lipcu tego roku rosyjski rząd przejął kontrolę nad spółą Baltika Breweries należącą grupy Carlsberg. Taki rozwój sytuacji był zarządu spółki "nieoczekiwany", a firma miała nie otrzymać żadnych konkretnych informacji od rosyjskich władz na temat przyszłości Baltika Breweries.

Carlsberg wypowiada umowy licencyjne w Rosji

3 października Carlsberg poinformował, że rozwiązał umowy licencyjne, które umożliwiały Baltika Breweries produkcję, wprowadzanie na rynek i sprzedaż wszystkich produktów Grupy Carlsberg, w tym marek międzynarodowych i regionalnych.

"Doszliśmy do wniosku, że obecnie nie widzimy drogi do wynegocjowanego rozwiązania dotyczącego wyjścia z Rosji. Nie dajemy się zmusić do zawarcia umowy na nieakceptowalnych warunkach, które mają usprawiedliwić nielegalne przejęcie naszego biznesu w Rosji" — podaje koncern w oświadczeniu.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Umowy mają wygasnąć 1 kwietnia 2024 r. Do tego czasu Baltika będzie mogła wykorzystać zgromadzone zapasy produktów.

Baltika Breweries to drugi producent piwa w Rosji

Utrata kontroli nad Baltika Breweries to spory cios w Carlsberga. Baltika jest drugim co do wielkości producentem piwa na rynku rosyjskim. Spółka posiada osiem browarów w Rosji - w 2022 roku produkcja wyniosła 197,4 mln litrów piwa i napojów piwnych. W portfolio Baltiki znajdują się takie marki jak: Arsenalnoye, Baltika, Nevskoye, Holsten, Kronenbourg, Tuborg czy Zatecky.

Przychody w 2022 roku wyniosły 100,7 miliarda rubli, zysk netto 9,9 miliarda rubli - wynika z danych SPARK-Interfax.

Posunięcie na pewno osłabi wartość biznesu Carlsberga w Rosji. "Utrata wartości zostanie ujęta w pozostałych całkowitych dochodach w rachunkach za cały rok, bez wpływu na rachunek zysków i strat" - dodano.

JM