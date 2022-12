Caritas przyjmuje żywność, która została poznaniakom po świętach

Poznaniacy, którym po świętach zostało sporo jedzenia, mogą je od poniedziałku dostarczać do jadłodajni Caritas. Prowadzące jadłodajnie siostry proszą, by posiłki były tak zapakowane, by porcje można było przekazywać dalej.

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Rzecznik Caritas Poznań Adam Hubert poinformował w poniedziałek, że jedzenie można dostarczać do każdej z czterech działających w stolicy Wielkopolski jadłodajni. Najlepiej przywozić je między godz. 9.00 a 17.00.

"Siostry proszą, aby jedzenie było zapakowane w naczynia, czy słoiki, które będzie można przekazać wraz z żywnością bez przekładania jej i jednocześnie zabezpieczające przed ubrudzeniem, czy wypadnięciem" - powiedział rzecznik.

Najbardziej potrzebującymi opiekują się w Poznaniu zgromadzenia sióstr urszulanek, albertynek, franciszkanek oraz elżbietanek. Prowadzone przez nie jadłodajnie działają przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 133, przy ul. Niegolewskich 23, przy ul. Taczaka 7 i przy ul. Łąkowej 4.

Przez cały rok, każdego dnia w tych miejscach wydawanych jest kilkaset darmowych, ciepłych posiłków. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ dki/