Wierzyciele Getbacku otrzymali kolejną ratę układową. Wypłaca ją Capitea

Do końca miesiąca przelejemy ponad 32 mln zł do prawie 10 tys. niezabezpieczonych wierzycieli Getbacku - zakomunikowała Capitea. Wypłaty to druga część raty układowej nr 6. Łącznie z nią Capitea od 2019 roku wypłaciła 600 mln zł wierzycielom.

fot. meowKa / / Shutterstock

"Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych i rosnących kosztów windykacji, konsekwentnie i bez zakłóceń realizujemy układ przegłosowany w 2019 roku przez 98 proc. wierzycieli i zatwierdzony przez dwuinstancyjny sąd" - powiedział prezes Capitea Radosław Barczyński.

Wypłata drugiej części szóstej raty układowej do 10 tys. wierzycieli Capitea będzie realizowana w okresie do 31 marca 2023 roku przez Capitea bezpośrednio oraz za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i domów maklerskich prowadzących ewidencję obligacji.

Łącznie z marcową wypłatą Capitea wypłaciła od 2019 roku już ponad 100 mln zł wierzycielom niezabezpieczonym oraz 500 mln zł wierzycielom zabezpieczonym.

Kolejna, siódma rata układowa zostanie wypłacona we wrześniu 2023 roku.

Capitea (dawniej Getback) generuje gotówkę dla wierzycieli z dwóch źródeł. 500 mln zł pozyskano z regularnej działalności windykacyjnej z portfeli wierzytelności. 100 mln zł natomiast pozyskano z obszaru roszczeń do kontrahentów byłego zarządu Getbacku o zwrot pieniędzy wyprowadzonych ze spółki. Capitea odzyskała w ten sposób 46 mln zł w formie ugód oraz skierowała do egzekucji komorniczej wyroki zasądzające jej kolejne 42 mln zł.

W 2021 roku zabezpieczono też 142 mln zł na rachunku depozytowym sądu cywilnego do końca trwania procesu z funduszami Altus.

"Jeżeli uda nam się wygrać proces z Altusem i sąd zwolni do Capitea 142 mln zł, będziemy mogli podwyższyć wypłaty dla 10 tys. wierzycieli Getbacku z aktualnego 25 proc. do powyżej 30 proc. Nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa ta batalia sądowa, czyli kiedy i czy wierzyciele Getbacku otrzymają zabezpieczone dla nich 142 mln zł z depozytu sądowego" - powiedziała Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea. (PAP Biznes)

