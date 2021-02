Capgemini zwiększy w tym roku zatrudnienie w Katowicach o 200 osób

fot. Piotr Guzik / FORUM

Międzynarodowa firma Capgemini, świadcząca m.in. usługi informatyczne i finansowo-księgowe, zamierza w tym roku zwiększyć zatrudnienie w swoim oddziale w Katowicach o 200 osób, które będą pracować w nowym kompleksie biurowym Face2Face Business Campus.

Capgemini to jeden z największych inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, który ulokował swoją działalność w stolicy Górnego Śląska. Firma, mająca klientów w wielu krajach świata, zatrudnia tu obecnie ponad 2,5 tys. osób. Poza Śląskiem Capgemini ma też swoje ośrodki m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Capgemini działa w Katowicach od 15 lat. Obecnie konsoliduje wszystkie biura w nowym kompleksie Face2Face Business Campus na powierzchni blisko 14 tys. m kw. W tym roku planuje zwiększyć zatrudnienie, przyjmując do pracy głównie specjalistów z obszaru IT.

„Nasz wzrost dziś definiujemy głównie w zakresie transformacji usług IT, konsultingu technologicznego oraz projektów, a także organicznego i stałego wzrostu w usługach wsparcia infrastruktury - wszystko to we współpracy z dużymi partnerami technologicznymi . Ten zakres naszego biznesu na Śląsku będzie przeżywał najbardziej dynamiczny wzrost w najbliższym czasie” – oceniła dyrektor personalna w dziale Cloud Infrastructure Services Capgemini Polska Monika Chajdacka.

„Obecnie kontynuujemy zdalny proces rekrutacji - planujemy powiększyć nasz katowicki zespół o kolejne 200 osób i wdrażamy model hybrydowy, który będzie w przyszłości zapewniał pracownikom elastyczne łączenie pracy z biura i z domu” – poinformowała dyrektor.

W Katowicach znajdują się dwie jednostki Capgemini: Business Services, zajmujący się obsługą procesów biznesowych i zarządzania przedsiębiorstwami będącymi klientami firmy, oraz Cloud Infrastructure Services, zapewniający wsparcie techniczne. Firma rekrutuje głównie specjalistów IT oraz osoby z dobrą znajomością języków.

„Zapotrzebowanie na nasze usługi z zakresu technologii chmurowych oraz nowoczesnych rozwiązań IT dla biznesu jest duże i - zgodnie z prognozami - wciąż rośnie. Z pewnością na przestrzeni całego roku wciąż będziemy poszukiwać architektów, konsultantów oraz inżynierów technologii chmurowych, a także specjalistów w zakresie Vmware, Microsoft, Oracle, SQL, Linux”- poinformował dyrektor Cloud & Data Services Capgemini Polska Artur Kmiecik.

Przedstawiciele spółki przekonują, iż z racji obecnej chłonności branży IT, szansę na zatrudnienie mają osoby o różnym, także początkowym, stopniu doświadczenia zawodowego - choć szczególnie sektor poszukuje doświadczonych inżynierów i architektów IT. Dodatkowym atutem jest dobra znajomość języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i innych.

W ostatnim czasie o rozwoju swoich projektów w Katowicach poinformowało kilka firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. M.in. spółka Diebold Nixdorf, wyspecjalizowana w sprzęcie i oprogramowaniu dla sektorów bankowego i handlowego, zapowiedziała zatrudnienie w stolicy Górnego Śląska blisko stu pracowników, co wiąże się z realizacją nowego projektu technologicznego.

W styczniu poinformowano, że firma ING Tech Poland wynajęła prawie 17 tys. m kw. powierzchni w nowo budowanym katowickim kompleksie biurowym Global Office Park, który stanie się główną siedzibą tej zatrudniającej ponad 1,8 tys. pracowników spółki. W perspektywie jest stworzenie kolejnych ok. 1,5 tys. miejsc pracy.

W grudniu ub. roku oddział w Katowicach otworzyła międzynarodowa firma Infobip, wyspecjalizowana w rozwiązaniach w zakresie komunikacji w chmurze. Docelowo nowe biuro ma dorównywać potencjałem największemu z obecnych centrów inżynieryjnych firmy - w Zagrzebiu. W tym roku planowane jest powiększenie katowickiego zespołu do ok. 40 osób.

W październiku zeszłego roku poinformowano, że międzynarodowa Grupa TMF, świadcząca administracyjne usługi biznesowe dla firm, w ciągu dwóch najbliższych lat zamierza zatrudnić 300 pracowników w nowo tworzonym Europejskim Centrum TMF Group. Dotąd w oddziałach spółki w Warszawie i Katowicach pracowało łącznie blisko 500 osób.

Z ubiegłorocznych danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wynika, że w 110 firmach świadczących usługi biznesowe w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracuje obecnie ok. 25,8 tys. osób, z czego połowa to specjaliści IT. Najważniejszą kategorią usług świadczonych w centrach aglomeracji katowickiej są właśnie usługi informatyczne.

Sektor usług dla biznesu należy obecnie do najszybciej rozwijających się i generujących najwięcej miejsc pracy obszarów polskiej gospodarki. Liderami są Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Katowice. Wielu pracowników sektor BSS zatrudnia też w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie.(PAP)

